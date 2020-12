Nicole Kidman on tämän hetken puhutuin näyttelijä kahdesta syystä – 24 kuvaa hänen kasvoistaan historian varrelta selittää, miksi

Nicole Kidman rankattiin hiljattain parhaat näyttelijät -listalla sijalle 5. Hän on saanut myös runsaasti huomiota The Undoing -sarjan takia. Tiivistimme Kidmanin uran ja elämän 24 kuvaan.

The Undoing -sarja ja 5. sija The New York Times -lehden parhaiden näyttelijöiden listalla. Näistä syistä Nicole Kidman, 53, on yksi tämän hetken puhutuimmista näyttelijöistä.

HBO:n The Undoing oli yksi tämän vuoden odotetuimmista sarjoista siksi, että sen tekijäjoukko on varsin nimekäs. Monelle kriitikolle kuusiosainen minisarja on ollut pettymys, ja Kidmanin ilmeettömyytään sarjassa on kritisoitu.

Lue arvio: Katsoimme syksyn odotetuimman sarjan ensimmäiset jaksot – The Undoingissa on potentiaalia, vaikka yksi olennainen asia siitä puuttuu

Ilmeettömyys ei kuitenkaan ole häirinnyt The New York Timesin raatia, kun lehti sijoitti Kidmanin hiljattain 25 parhaan näyttelijän listalleen viidenneksi. Esimerkiksi Meryl Streepiä ei listalla ole.

Nicole Kidman näyttelee The Undoing -sarjassa psykoterapeuttia, jonka elämä muuttuu helvetilliseksi.­

The New York Times mainitsee perusteluissaan Kidmanin monipuoliset suoritukset seuraavissa elokuvissa: Moulin Rouge (2001), The Hours (suom. Tunnit, 2002), Dogville (2004), Birth (2004), The Paperboy (2012) ja Destoyer (2018). Parhaasta naispääosasta (Tunnit) Kidman voitti Oscar-palkinnon vuonna 2003. Ja on hän saanut palkintoja muun muassa myös Big Little Lies -sarjasta.

The New York Timesin listan innoittamana me kaivoimme arkistoja ja muistelimme Kidmanin pitkää uraa sekä muita hetkiä julkisuudessa 12 + 12 kuvan verran.

Nicole Kidmanin ura kuvina 1999–2020

Nicole Kidmanin hetket julkisuudessa kuvina 1995–2020