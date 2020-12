Arvaa, kenen julkkiksen koira on kuvassa ja voita palkinto – Me Naisten joulukalenterin 11. luukku on auki

Osallistu Me Naisten joulukalenterivisaan! Voit voittaa Formula 10.0.06 -ihonhoitotuotteita, kun tiedät tämän koiran omistajan.

Me Naisten joulukalenterin luukku numero 11 on nyt auki. Kenen julkkiksen koira on kuvassa?

Kleinspitzin nimi on Lilli, ja se on 5-vuotias.

Omistaja on kuuluisa laulaja, ja hänen etunimensä alkaa S-kirjaimella.

”Lilli rakastaa antaa pusuja koko perheelle aamuisin. Yksi sen lempiherkuista on kurkku”, kertoo omistaja koirastaan.­

Arvomme oikein vastanneiden kesken Formula 10.0.06 Get Your Glow -tuotesetin, johon kuuluvat Skin-Brightening Peel Mask, Total Take Away Skin purifying Bubble Mask ja It's The Buzz Skin-Smoothing Facial Polish (arvo yhteensä 31,70 euroa).

Vastausaikaa on tämän päivän loppuun asti. Jos kukaan ei ole arvannut oikeaa vastausta, arvomme palkinnon kaikkien vastanneiden kesken.

Voit osallistua kilpailuun kertomalla arvauksesi ja jättämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella. Jos lomake ei näy alla, pääset vastaamaan myös täällä.

Oikea vastaus luukkuun 10: Eilisen joulukalenterikilpailun kuvassa oli hiihtäjä Krista Pärmäkosken Carla-koira.