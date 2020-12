Jouluvalojen käyttöä rajoitetaan Amsterdamissa: vain yhtä väriä ja sammutettava yöksi – listasimme 4 joulun pakkopullaa, joita voisi myös säännellä

Amsterdamissa tehtiin 35-sivuinen ohjekirja jouluvalojen käyttöä varten. Pitäisikö sama toteuttaa Suomessa? Äänestä!

Oletko pakotettu tuijottamaan päivät pitkät naapurin parvekkeella vilkkuvia jouluvaloja? Entä saatko pahanlaatuisia väristyksiä sateenkaaren väreissä loistavista kausikoristeista?

Jos vastasit kyllä, Amsterdamin kaupunginvaltuuston taannoinen päätös saa sydämeesi luultavasti aikaan lämpimän läikähdyksen. Ehkä se herättää sinussa myös sellaisia ajatuksia, että maailmassa on vielä toivoa.

Alankomaiden pääkaupungissa nimittäin kiellettiin kaikki muut kuin lämpimänvalkoiset jouluvalot, uutisoi The Guardian. Sääntö koskee tiettyjä alueita kaupungissa. Näillä alueilla kaikki siniset, punaiset, vihreät ja muut räikeät vilkkuvalot ovat pannassa ensi vuoden joulusesongista lähtien. Aiheesta kertoi aiemmin Yle Kioski Instagramissa.

Amsterdamin kaupunginvaltuusto on julkaissut 35-sivuiset ohjeet, joissa kerrotaan väreihin ja valojen kokoon liittyvistä rajoituksista.

Ensi jouluna Amsterdamissa tulee myös voimaan sääntö, jonka mukaan jouluvalot pitää sammuttaa yöksi. Jos kotinsa julkisivua haluaa koristella enemmän kuin neliömetrin verran, siitä on tehtävä etukäteen ilmoitus netissä.

Tällainen uutinen varmasti riemastuttaa ainakin joitakin kaupunkilaisia. Keksimme muutaman muunkin asian, joiden rajoittamista rohkeat kaupungit – ja taloyhtiöt – voisivat harkita:

1. Joululaulujen soittaminen kaupoissa

Joululaulujen joukosta löytyy toki kauniitakin kappaleita, mutta emme voi olla miettimättä, miten myyjät selviävät sesongista ilman korvatulppia. Voisiko kaupoissa olla hiljainen tunti, jolloin taustalla ei soisi Tonttupolkka?

2. Muutamat biisit kokonaan pannaan

Ehdotamme, että Michael Bublén kappaletta It’s Begininng to Look a Lot Like Christmas saisi kuunnella vain kuulokkeilla. Ja että sitä ei saisi enää lisätä Instagramin storyjen taustakappaleeksi. Lisäksi Whamin Last Christmasin huudattamisen julkisesti voisi kieltää kokonaan.

3. Joulukorttien lähettäminen puolitutuille

Joillakin joulun aikaan liittyy monia pakollisia asioita, jotka voisi kieltää kokonaan. Onko mitään järkeä käyttää vapaa-aikaansa esimerkiksi joulukorttien askarteluun ja lähettää niitä sellaisille tyypeille, joista ei ole kuullu pihaustakaan moneen vuoteen. Mitä jos joulukortteja saisi lähettää vain niille, joiden kanssa on ollut yhteyksissä viimeisen vuoden aikana, tai edes kahden?

4. Joulukalenterin pakkomyynti naapureille

Kuvittele itsesi seuraavassa tilantessa: ovikellosi soi ja kun avaat oven, sen takaa kurkistaa naapurin rouva, jonka olet tavannut kerran roskiksilla. Rouva ei ole yksin, vaan hänellä on rekvisiittanaan pari pellavapäätä ja perheen lemmikkieläin. Pystytkö täysin yllätettynä sanomaan tälle konkkaronkalle kylmän rauhallisesti seuraavan lauseen? Kiitos, mutta ei kiitos – en osta teiltä partiolaisten joulukalenteria, koska en tarvitse sellaista. Sitä paitsi se on melko kallis.

2020-luvulla ei ole ok yllättää tuntemattomia naapureita ja vedota heidän hyväntahtoisuuteen. Moisen pakkomyynnin voisi kieltää ihan lailla – tai vähintäänkin taloyhtiön säännöissä.

Mitä mieltä sinä olet – pitäisikö jouluvalojen käyttöä rajoittaa Suomessa?