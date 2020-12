Haluatko koukuttua? Suoratoistopalveluiden 12 uutuussarjaa, jotka pelastavat sinut tylsiltä koti-illoilta

Rakkaus ja anarkia, Björnstad, The Undoing, Paranormal... Tästä listasta löydät taatusti jonkun sarjan, jota voit alkaa seurata.

Netflix, Yle Areena, HBO, Elisa Viihde Viaplay, Disney+ ja niin edelleen. Suoratoistopalveluita alkaa olla vaikka kuinka, mutta silti monella tuntuu olevan jatkuvasti sama ongelma. Mitä sitä oikein katsoisi?

Kävimme läpi eri suoratoistopalvelut ja kokosimme listan uutuuksista, joita et ehkä vielä ole nähnyt. Mukana on syksyn aikana ilmestyneitä uutuuksia sekä sarjoja, joista on hiljattain ilmestynyt uusi kausi.

Netflix

1. Musta kuningatar

Olet saattanut kuulla ”Netflixin shakkisarjasta”, mutta jos et ole sitä vielä katsonut, tee se viimeistään nyt.

Musta kuningatar seuraa poikkeuksellisen shakkilahjakkuuden, orpotyttö Bethin (Anya Taylor-Joy) elämää lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi.

Sarja koukuttaa ja saa pidättelemään henkeä, vaikkei shakista juuri mitään ymmärtäisikään. Lisäksi sarjan puvustus ja lavastus ovat kerrassaan upeat!

2. Vieraat planeetat

Vieraat planeetat on kiehtova tapaus. Faktaa ja fiktiota yhdistävässä dokumentti- ja scifisarjan sekoituksessa kuvitellaan, millaista elämää vierailla planeetoilla voisi olla, jos niihin sovellettaisiin maapallolla tuttuja elämän lakeja. Mielikuvitusta kutkutteleva sarja on toteutettu hengästyttävän hienosti.

3. Dash & Lily

Kaipaatko jotain ihanan siirappista? Silloin valintasi on jouluinen romanttinen komedia Dash & Lily.

Kahdeksanosainen minisarja kertoo kahdesta teinistä, jotka kommunikoivat kirjoittamalla toisilleen viestejä kirjakauppaan piilottamaansa punaiseen vihkoon. Sarja perustuu suosittuun, vuonna 2010 ilmestyneeseen kirjaan Dash and Lily's Book of Dares.

4. Rakkaus ja anarkia

Netflixin ruotsalainen alkuperäissarja Rakkaus ja anarkia on keskivertoa rohkeampi komedia. Sarja kertoo naimisissa olevasta kahden lapsen äidistä, konsultti Sofiesta (Ida Engvoll), joka tapaa nuoren IT-teknikko Maxin (Björn Mosten).

He aloittavat odottamattoman flirttailuleikin, joka haastaa yhteiskunnan normeja ja saa heidät pohtimaan elämäänsä. Ensimmäiset jaksot nappaavat mukaansa, ja tarinankerronta on älykästä.

5. Emily in Paris

Emily in Paris on Sinkkuelämää-sarjan luoneen Darren Starin uusin aikaansaannos. Siinä chicagolainen markkinointiammattilainen Emily (Lily Collins) muuttaa vuodeksi töihin Pariisiin ja yrittää luovia uudessa asuinmaassaan tuntematta sen kieltä tai kulttuuria.

Sarja on poiminut huomattavan osan sisällöstään ylikorostetuista ranskalais- ja jenkkikliseistä, jotka törmäytetään yhteen. Sarja sopii katsojalle, jonka aivot kaivaat lepoa ja joka janoaa harmitonta katsottavaa.

6. The Crown, kausi 4

The Crownin neljäs kausi on ehtinyt herättää runsaasti huomiota, eikä ihme: uudella kaudella sarjaan saapuu vihdoin prinsessa Diana (Emma Corrin).

Tuore kausi tarjoaa draamaa prinssi Charlesin, Dianan ja Camilla Parker Bowlesin välillä. Jännitteisenä kuvataan myös kuningattaren ja Ison-Britannian ensimmäisen naispääministerin Margaret Thatcherin (Gillian Anderson) suhde.

7. Paranormal

Jos pidät jännityksestä, katso Paranormal. Kuusiosainen egyptiläinen trillerisarja sijoittuu vuoden 1969 Kairoon ja kertoo skeptisestä yliopistoprofessori Refaatista (Ahmed Amin), joka kohtaa yllättäen entisen rakkautensa, skottilaisen Maggien (Razane Jammal).

Seuraa joukko yliluonnollisia mysteerejä, joita Refaat joutuu harmikseen tutkimaan. Kummallinen mutta koukuttava sarja tuo mieleen Supernaturalin ja Salaiset kansiot. Ilahduttavaa on myös sen musta, kuiva huumori.

HBO Nordic

8. The Undoing

Menestynyt psykoterapeutti Grace (Nicole Kidman) ja hänen puolisonsa, lasten syöpälääkäri Jonathan (Hugh Grant) elävät yltäkylläistä elämää Manhattanilla 12-vuotiaan poikansa Henryn (Noah Jupe) kanssa.

Täydelliseltä vaikuttava elämä alkaa romuttua, kun Henryn koulukaverin äiti löytyy murhattuna. Hiljalleen Gracelle paljastuu, että hänen lähipiirinsä tietää tapahtumista enemmän kuin antaa ymmärtää.

Kidman ja Grant ovat rooleissaan uskottavia, kuten myös heidän poikaansa näyttelevä Noah Jupe sekä Gracen isän roolissa nähtävä Donald Sutherland.

Kuka on syyllinen tai syylliset? Katsoja saa spekuloida vastausta kysymykseen ja vaihdella mielipiteitään viimeiseen eli kuudenteen jaksoon asti. Arvostetun tanskalaisohjaaja Susanne Bierin kuusiosainen sarja saa miettimään, miten taitavasti persoonallisuushäiriöstä kärsivä voi manipuloida lähipiiriään.

9. Björnstad

Tobias Zilliacus näyttelee nuoren lätkätähden, Kevinin, isää Matsia.­

Björnstad sijoittuu Pohjois-Ruotsiin kuvitteelliseen pikkukaupunkiin, joka elää ja hengittää jääkiekkoa. Fredrik Backmanin Kiekkokaupunki-menestysromaaniin perustuvassa sarjassa ex-huippupelaaja Peter (Ulf Stenberg) palaa kotiseudulleen ja ryhtyy valmentamaan paikallista juniorijoukkuetta.

Kun joukkueen tähtipelaajaa Keviniä (Oliver Dufåker) syytetään yhtäkkiä karmeasta teosta, kyläläiset joutuvat kriisiin – ja pohtimaan arvojaan uusiksi. Kevinin vaativaa isää näyttelee suomalainen Tobias Zilliacus.

Sarjasta erityisen kylmäävän tekee se, että sen tarina tuntuu hyvin uskottavalta.

Elisa Viihde Viaplay ja Yle Areena

10. Rakasta mua, 1. ja 2. kausi

Josephine Bornebusch on Rakasta mua -sarjan Clara.­

Ruotsalainen Rakasta mua on syksyn ihanimpia tv-uutuuksia. Yhtä aikaa riipaisevan koskettava ja hauska sarja kertoo siitä, miten erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset suhtautuvat rakkauteen.

Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Solsidanista tuttu Josephine Bornebusch. Bornebusch näyttelee myös sarjan pääroolin lääkäri Clarana – ja on roolissaan huikea.

Rakasta mua -sarjan 1. ja 2. kausi Elisa Viihde Viaplayssa. Sarjan 1. kausi on katsottavissa myös Yle Areenassa.

11. Kaikki synnit, kausi 2

Kaikki synnit -sarjan toinen kausi on ensimmäistäkin intensiivisempi ja monisäikeisempi. Pieneen pohjoissuomalaiseen kuntaan sijoittuva sarja käsittelee todentuntuisesti lestadiolaisuutta ja tiiviin uskonyhteisön arkea. Uusi kausi käynnistyy vauhdikkaasti murhilla ja intiimillä läheisyydellä.

Sarjan 1. ja 2. kausi Elisa Viihde Viaplayssa, 1. kausi löytyy myös Yle Areenasta.

Disney+

12. Mandalorian

Mandalorian on puolipakollista katsottavaa jokaiselle Tähtien sodan hc-fanille – ja miksei muillekin saagaa tunteville, vaikkei sarja olekaan leffoille sukua juuri muuten kuin saman universumin suhteen.

Sen nimetön, kasvojaan piilotteleva päähenkilö on samaa porukkaa kuin alkuperäisen trilogian Boba Fett, eli palkkionmetsästäjä, joka kuuluu erikoiseen jalometallia hamstraavaan kulttiin. Lisäbonus on kenties maailmankaikkeuden söpöin scifiolento, Baby Yodaksi ristitty isokorvainen ja sielukas avaruustaapero, jonka Mandalorian vastentahtoisesti pelastaa julmalta kohtalolta ja ottaa mukaan seikkailuilleen.

Sarja toimii myös eräänlaisena western-pastissina – tai ehkä parodiana.