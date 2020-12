Arvaa, kenen julkkiksen koira on kuvassa ja voita palkinto – Me Naisten joulukalenterin 7. luukku on auki

Osallistu Me Naisten joulukalenterivisaan! Voit voittaa 57 euron arvoisen Essie-kynsilakkasetin.

Me Naisten joulukalenterin luukku numero 7 on nyt auki. Kenen laulajan koira on kuvassa?

Pomeranianin nimi on Bommi, ja se täyttää jouluna kaksi vuotta. Omistajan etunimi alkaa M-kirjaimella.

”Bommi on oman perheen kesken ihana, rakkautta tulviva karvapallo. Koira ei juurikaan välitä vieraista, paitsi jos taskusta löytyy herkkuja. Kaveruus tosin kestää vain siihen asti, kun namit riittävät.”­

Arvomme oikein vastanneiden kesken Essie-kynsilakkasetin, jossa on neljä kauden väriä (Peppermint condition, In a gingersnap, Love at frost sight, Sugarplum fairytale). Palkinnon arvo on 57,60 euroa.

Vastausaikaa on tämän päivän loppuun saakka. Jos kukaan ei ole arvannut oikeaa vastausta, arvomme palkinnon kaikkien vastanneiden kesken.

Voit osallistua kilpailuun kertomalla arvauksesi ja jättämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella. Jos lomake ei näy alla, pääset vastaamaan myös täällä.

Oikea vastaus luukkuun 6: Eilisen joulukalenterikilpailun kuvassa oli juontaja Ellen Jokikunnaksen Vokko-kissa.