Kaipaatko piristystä? Listasimme vuoden 2020 hulvattomimmat meemit, joihin meistä jokainen voi samaistua

Huumori kukkii usein kolkoimmastakin mullasta. Tästä syystä vuosi 2020 on ollut kaikessa kamaluudessaan meemien kulta-aikaa.

Vuosi 2020 on ollut yksiselitteisesti hirveä. Jylläävä pandemia on aiheuttanut niin paljon epävarmuutta, pelkoa ja yksinäisyyttä, että pilven hopeareunuksia on vaikea löytää.

Mutta onneksi meillä on huumori! Nimittäin jos kulunut vuosi tarjosi jotain hyvää kaiken synkkyyden keskellä, niin kasan hulvattomia meemejä, joihin meistä jokainen voi samaistua. Ja nauru, jos jokin, tekee hyvää juuri nyt.

Siksi listasimme alle tämän vuoden parhaat meemit, jotka kuvaavat kuluneita kuukausia paremmin kuin yksikään sana.

Aloitetaan ajankohtaisella, koska tältähän tämä joulukuun alku tuntuu.

Ja jos tunteista puhutaan, niin nämä meemit summaavat vuoden 2020 upeasti kasaan:

Ja ne maskit.

Siis, ei nämä maskit. Nämä suojaavat vain finneiltä. Tarkoitimme näitä maskeja:

Jos sinulla on parhaillaan maski ja silmälasit samaan aikaan päässä, ymmärrämme hyvin, jos et nähnyt mitä tarkoitimme.

Uuteen normaaliimme kuuluvat maskien lisäksi myös turvavälit. Vuosi sitten emme nimittäin näyttäneet vielä tältä, jos joku kosketti meitä olkapäähän:

Nykyään näytämme.

Tosin joillekin meistä tämä uusi normaali sopii paremmin kuin hyvin, vai mitä introvertit?

Entä muistatko aikaa, kun julkisella paikalla pystyi yskimään ilman, että se sai aikaan kauhunsekaisia katseita? Nykyään ihmiset näyttävät busseissa tältä:

Tosin bussithan ovat nykyisin ihan tyhjiä, sillä suurin osa suomalaisista tekee etätöitä. Ja onhan se mukavaa, kun voi työskennellä omassa rauhallisessa työhuoneessa avokonttorin sijaan ja käydä viereisessä puistossa happihyppelyllä kesken työpäivän.

Todellisuus:

Mutta hei, onhan korona tuonut mukanaan hyvääkin! Ihmiset ovat muun muassa innostuneet leipomisesta siinä määrin, että hiivatkin hupenivat kaupoista.

Ja kun joutuu olemaan kotona 24 tuntia vuorokaudesta, myös siivoaminen alkaa tuntua harrastukselta!

Kotona olemisesta puheen ollen, kai sekin loppuu aikanaan?

No viimeistään, kun vuosi vaihtuu!

Tiedämme, että toivot tätä:

Ja niin toivomme mekin. Mutta siihen asti, pidä huolta itsestäsi ja rakkaimmistasi!

Kyllä se vielä helpottaa!