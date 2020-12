Arvaa, kenen julkkiksen koira on kuvassa ja voita palkinto – Me Naisten joulukalenterin 4. luukku on auki

Osallistu Me Naisten joulukalenterivisaan! Voit voittaa Nivean ja Lumenen tuotteita sisältävän yllätyspaketin.

”Vanhan herran suurinta herkkua on erilaiset leivokset ja tästä syystä se tuntee jokaisen helsinkiläiskahvilan”, kertoo omistaja Leo-koirastaan.­

Me Naisten joulukalenterin luukku numero 4 on nyt auki. Kenen julkkiksen koira on kuvassa?

Rhodesiankoiran nimi on Leo ja se on 10-vuotias. Omistaja on yrittäjä sekä entinen Miss Suomi.

”Yhtenä jouluna Leo päätti pitää omistajien herkuttelun minimissä ja söi jouluaattona kolme pellillistä pipareita salaa. Se joulu mentiin ilman”, omistaja kertoo lemmikistään.­

Arvomme oikein vastanneiden kesken Nivean ja Lumenen tuotteita sisältävän yllätyspaketin (noin 25 euroa).

Vastausaikaa on tämän päivän loppuun saakka loppuun asti. Jos kukaan ei ole arvannut oikeaa vastausta, arvomme palkinnon kaikkien vastanneiden kesken.

Voit osallistua kilpailuun kertomalla arvauksesi ja jättämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Jos lomake ei näy yllä, pääset vastaamaan myös täällä.

Jotta yksikään luukku ei jäisi väliin, seuraa Me Naisia Facebookissa ja Instagramissa – jaamme uusimman kilpailun aina sekä Facebook-päivityksenä että Instagramin Stories-osiossa.

Tietoa Sanoman tietosuojakäytännöistä

Oikea vastaus luukkuun 3: Eilisen joulukalenterikilpailun kuvassa oli näyttelijä Kalle Lambergin Pulla-koira.