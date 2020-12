Arvaa, kenen julkkiksen koira on kuvassa ja voita palkinto – Me Naisten joulukalenterin 3. luukku on auki

Osallistu Me Naisten joulukalenterivisaan! Voit voittaa Olivia Kleinin hoitovoiteen.

Me Naisten joulukalenterin luukku numero 3 on nyt auki. Kenen näyttelijän koira on kuvassa?

Karkeakarvaisen mäyräkoiran nimi on Pulla ja sen suuri intohimo on frisbeellä leikkiminen. Omistaja on tuttu muun muassa Posse-ohjelmasta.

”Viime jouluna yllätimme Pullan avaamasta paketteja kuusen alta. Yllättäen hän oli avannut vain omat pakettinsa, ei kenenkään muun, ei edes toisen koiramme Pillin paketteja. Eli Pulla osaa näköjään myös lukea, ainakin oman nimensä”, koiran omistaja kertoo.­

Vastausaikaa on tämän päivän loppuun saakka loppuun asti. Jos kukaan ei ole arvannut oikeaa vastausta, arvomme palkinnon kaikkien vastanneiden kesken.

Arvomme oikein vastanneiden kesken Olivia Kleinin rauhoittavan Balance cream -hoitovoiteen (21,90 euroa).

Voit osallistua kilpailuun kertomalla arvauksesi ja jättämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Jos lomake ei näy yllä, pääset vastaamaan myös täällä.

Jotta yksikään luukku ei jäisi väliin, seuraa Me Naisia Facebookissa ja Instagramissa – jaamme uusimman kilpailun aina sekä Facebook-päivityksenä että Instagramin Stories-osiossa.

Tietoa Sanoman tietosuojakäytännöistä

Oikea vastaus luukkuun 2: Eilisen joulukalenterikilpailun kuvassa oli vuorikiipeilijä Lotta Hintsan Lily-koira.