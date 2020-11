Me Naiset

Kun toiset etsivät vielä keinutuoliaan, toiset ovat valmiita luopumaan omastaan. Olipa syynä sitten liian pienet neliöt tai lattian kulutus.

Kukapa olisi vielä muutamia vuosia sitten uskonut, että keinutuolista tulee sisustushitti?

Facebookin sisustus- ja myyntipalstat alkoivat täyttyä kyselyistä: ”Mistä voisi ostaa hyväkuntoisen keinutuolin?”

Perintönä saatu kiikkutuoli kannettiin takaisin olohuoneeseen paraatipaikalle.

Näin kävi Raisa Vuorelallekin, 46. Raisan puoliso oli hankkinut kotiin kymmeniä vuosia vanhan, valkoisen keinutuolin.

He asuvat vuonna 1911 rakennetussa kaksiossa, joka on levittäytynyt kahteen kerrokseen. Talossa on yhteensä noin 50 neliötä. Tuoli pääsi tamperelaisen puutalon olohuoneeseen ja keinutti istujiaan muutaman vuoden.

Sitten Vuorelat saivat siitä tarpeekseen: keinutuoli oli yksinkertaisesti liian iso heidän kotiinsa.

– Keinutuolimme on vienyt koko ajan liikaa tilaa nykyisessä kodissamme, jossa on pienet huoneet. Olimme jo luopumassa siitä, kunnes keksin, että siitä voisi saada kivan nojatuolin.

Aluksi Raisa pelkäsi, että tuolista tulisi liian matala, kun sen jalakset sahattaisiin pois. Mutta nyt kun kullanhohtoinen tuoli on kannettu tuunauksen jälkeen sisälle, se on testattu monta kertaa ja todettu sopivaksi. Täydelliseksi valtaistuimeksi olohuoneeseen.

– Juuri sopivasti yltävät jalat lattiaan, Raisa naurahtaa.

Tuoliprojekti kesti noin kaksi tuntia. Työtarvikkeisiin eli maaleihin kului kymmenen euroa. Saha löytyi kotoa ja hiomakoneen he lainasivat ystävältä.

Keinutuolista nojatuoliksi – näin Raisa sen teki

1. Sahasin ensin keinujalakset pois.

2. Sen jälkeen hioin tuolin jalkoja sileämmäksi.

3. Lopuksi maalasin tuolin spraymaalilla ja annoin sen kuivua.

Työkalut: saha, hiomakone ja kaksi purkkia maalia.

Kuvapari ennen ja jälkeen -tilanteesta on nähtävissä myös Raisan Instagram-tilillä:

