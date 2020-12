Arvaa, kenen lemmikki on kuvassa ja voita upea palkinto – Me Naisten joulukalenterin 1. luukku on auki

Osallistu Me Naisten joulukalenterivisaan! Voit voittaa Maria Nila Pure Volume -hiustenhoitotuotepaketin.

Me Naisten joulukalenterin luukku numero 1 on nyt auki. Kenen näyttelijän koira on kuvassa? Labradorinnoutajan nimi on Hilma. Omistajan etunimi alkaa K-kirjaimella, ja hänet on nähty tänä vuonna muun muassa Helene- ja Tove-elokuvissa.

Arvomme oikein vastanneiden kesken Maria Nila Pure Volume -tuotepaketin, johon kuuluvat shampoo, hoitoaine ja öljy. Arvomme yhden palkinnon, jonka arvo on noin 54 euroa.

Vastausaikaa on tämän päivän loppuun saakka loppuun asti. Jos kukaan ei ole arvannut oikeaa vastausta, arvomme palkinnon kaikkien vastanneiden kesken.

Voit osallistua kilpailuun kertomalla arvauksesi ja jättämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Jos lomake ei näy yllä, pääset vastaamaan myös täällä.

