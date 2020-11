Me Naiset

Rapu! Tänään on hyvä päivä yhdistää rohkeus ja kokeilunhalu.

JOUSIMIES

Kotiin on luvassa muutoksia. On hyvä hetki järjestellä arkeasi uuteen uskoon ja tehdä pientä hienosäätöä. Suuntaa sinne, minne vaistosi ohjaa sinua.

KAURIS

On aika puhua avoimesti tunteistasi ja haaveistasi. Ihmissuhteissa rehellisyys menee nyt kaiken muun edelle. Luvassa on ilahduttavia uutisia.

VESIMIES

Käy läpi tekemättömien asioiden listaa. On hyvä hetki raivata paikkoja ja laittaa rutiinisi uuteen uskoon. Terveyden ja hyvinvoinnin tulisi nyt olla tärkeysjärjestyksen kärjessä.

KALAT

Kiinnitä huomiota raha-asioihin. Epäilyksen iskiessä kannattaa pitää tarkkaa lukua siitä, mihin käytät varojasi. Odottamaton lahja odottaa aivan kulman takana.

OINAS

Älä anna ylpeytesi tehdä sinulle temppuja. Keskity tekemään parhaasi ja katso, mihin se vie. Suuntaa huomiosi asioihin, jotka tuottavat iloa juuri sinulle.

HÄRKÄ

Luvassa on muutoksia suuntaan ja toiseen. Järjestelmällisyys on nyt kaikki kaikessa. On otollinen hetki uuden ihmissuhteen syttymiselle.

KAKSONEN

Avaa silmäsi ja tarkkaile kaikkea, mitä ympärilläsi on meneillään. Korjaa orastava väärinkäsitys niin pian kuin mahdollista. Suora puhe on paras valttisi.

RAPU

Määrittele ensi töiksesi, mitä olet tavoittelemassa. Ensimmäisen askeleen ottamista ei kannata lykätä tuonnemmaksi. Rohkeus ja kokeilunhalu ovat hyvä yhdistelmä.

LEIJONA

Lähde liikkeelle sinulle tärkeän asian puolesta. Saat tilaisuuden auttaa, ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Muutkin saattavat innostua esimerkistäsi.

NEITSYT

Pidä yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin. Luovuus on valttia nyt kommunikoinnissa. Hetki on otollinen erikoisille tempauksille ja kokeiluille.

VAAKA

Ole avoin kaikille vaihtoehdoille. Tänään on parasta edetä asioissa myötätuntoiseen asenteeseen ja avarakatseisuuteen tukeutuen. Kysele lisää ja kuuntele.

SKORPIONI

Läheiselläsi on kommentoitavaa, kun kerrot hänelle suunnitelmistasi. Ole valmis neuvottelemaan ja tulemaan vastaan. Mikään ei ole nyt mustavalkoista.