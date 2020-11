Me Naiset

Jenkkikomedia Palm Springsin musta huumori sopii suomalaisille kuin nenä päähän, kirjoittaa elokuvakriitikko Niko Ikonen.

Kerrankin amerikkalainen komedia, joka naurattaa!

Jos koronavuosi ja kaikenlaiset presidentinvaalit sekä muu poliittinen suhmurointi ahdistaa, niin onneksi teattereihin on tulossa pirtsakkaa hömppähuumoria. Max Barbakowin ohjaama Palm Springs on romanttinen komedia, joka onnistuu sekoittamaan Päiväni murmelina -aikaluuppiteeman mustaan ja melko nihilistiseen, jopa filosofiseen vitsailuun. Lopputuloksena on hauska, positiivisen kyyninen ja toimiva pikkuleffa.

Andy Samberg näyttelee aikavääristymän vangiksi jäänyttä nuorta jenkkihipsteriä Nylesiä, joka on menettänyt elämänhalunsa jo satoja, ellei tuhansia päiviä sitten. Nylesin epäonneksi luuppi tapahtuu hänen tyttöystävänsä siskon hääpäivänä. Nyles elää jokaisen päivän kaljaa juoden, erilaisia typeryyksiä tehden ja muuttuen päivä päivältä kyynisemmäksi ja kyllästyneemmäksi.

Erään humalaisen illan päätteeksi silmukkaan joutuu tyttöystävän toinen sisko, epävarma ja alkoholiin sekä irtoseksiin taipuvainen Sarah (Cristin Milioti), joka ei ole laisinkaan onnellinen säälittävän elämänsä uusimmasta käänteestä. Kuten genreen kuuluu, alkaa rikkinäinen kaksikko lähestyä toisiaan epävarman varmasti. Loppuleffa kulkeekin totutulla kaavalla.

Tekijät ovat jollain ihmeellä saaneet mukaan myös Oscar-voittaja J. K. Simmonsin, joka esittää myöskin luupin vangiksi jäänyttä vihamielistä Royta. Roy ilmestyy aina välillä kostamaan Nylesille, koska ei keksi muutakaan tekemistä.

Palm Springs on hauska ja yllättävän syvällinen elokuva. Sen huumori on melko mustaa, eikä verenvuodatukseltakaan vältytä – sopii siis suomalaiskatsojille paremmin kuin hyvin. Hauskasti erilainen romkom, joka jää mukavasti mieleen.

Palm Springs ****

Ensi-ilta 27.11.