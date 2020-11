Me Naiset

Mitä olisi tapahtunut, jos jompikumpi – Matti tai Mira – olisi ottanut kämmenillä toisen kasvoista kiinni, katsonut silmiin ja kysynyt, että rakastellaanko?

”Tuli puskista, ettei Matti halua jatkaa.” Näin Mira kuvaili tunnelmiaan toiseksi viimeisessä Ensitreffit alttarilla -jaksossa. Samankaltainen reaktio saattoi tulla myös katsojalle.

Matin ja Miran suhde junnasi lähes alusta asti, mutta silti heidän energiakentistään välittyi tv-ruudun läpi säteilyä, joka loi toivoa. Katsoja saattoi ajatella, että kenties hiljaa hyvää tulee.

Mutta ei. Yhtäkkiä Matti kertoi, että romanttinen innostus puuttui eikä hän näe syytä jatkaa. Mira ei ollut samaa mieltä. Hänestä he eivät yrittäneet riittävästi.

Niin. Mitä Matti ja Mira oikeastaan tekivät suhteen hyväksi? Tv-ruudun välityksellä eivät juuri mitään muuta kuin jankkasivat mahdollisesta tulevasta kotipaikkakunnasta. Ja toki Matti välillä hipsutteli Bruno-koiran lisäksi myös Miran jalkapohjia.

Toiseksi viimeisessä jaksossa selvisi myös, että Matti alkoi heti häiden jälkeen epäröidä, onko suhteella mahdollisuuksia. Miksi hän ei avannut suutaan?

Viikkokausien vaikeminen johti siihen, että Mira kenties vaistosi, että jossain mättää. Mutta koska hän ei saanut kuulla totuutta, hän ajautui viikkokausiksi epävarmuuden lannistamaksi ja lopulta tivaamaan vastauksia väkisin.

” On ihan ok kertoa, jos ei tiedä tunteistaan.

Tämän epävarmuuden noidankehän olisi voinut välttää ohjelman asiantuntija Elina Tanskasen yksinkertaisella vinkillä. On ihan ok kertoa, jos ei tiedä tunteistaan. Se on parempi kuin vaieta, koska silloin toinen tietää, missä mennään.

Miksi Matti ei sitten avannut suutaan aikaisemmin? Ehkä siksi, että tunteista puhuminen on taitolaji, joka vaatii harjoittelua. Matilla tätä kokemusta ei parisuhteesta ole, sillä hän on kertonut, ettei ole aikaisemmin seurustellut tai ollut pidemmässä intiimissä suhteessa.

Tietysti jatkuvan tivaamisen sijaan Mira olisi ihmissuhteissa kokeneempana voinut kokeilla sellaista taktiikkaa, että olisi itse rohkeammin kertonut Matille omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Näin ei käynyt, ja sitä Mira itsekin harmitteli. Mutta liian myöhään.

On harmi, että Matin ja Miran suhde jäi junnaustasolle. On tietysti mahdollista, että he olisivat todella olleet epäsopiva pari.

Mutta olisiko Matin ja Miran välille voinut syttyä kipinää, jos sitä olisi edes yrittänyt sytyttää? Mitä olisi tapahtunut, jos jompikumpi olisi ottanut kämmenillä toisen kasvoista kiinni, katsonut silmiin ja kysynyt, että rakastellaanko?