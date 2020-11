Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Joskus on hyvä harkita, voiko jonkin asian jättää huomiselle. On mahdollista, että joku muu haluaa auttaa ja hoitaa asian puolestasi.

kanMe ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus. Nämä Pikku G:n vuonna 2003 julkaistun hitin sanat aiheuttavat kerta toisensa jälkeen korvamadon, mutta ovat myös totta vuodesta toiseen.

Ja koska nuoret ovat tulevaisuus, kysyimme nuorten läheisiltä, mitä nuorilta eli 15–24-vuotiailta voi oppia. Keski-ikäistyviä ja sitä vanhempia kun saattaa joskus vaania vaara siitä, että jämähtää samaan vanhaan niin teoissaan kuin ajatuksissaan.

Poimimme tähän kymmenen parasta oppia. Mukana on myös Nuorisobarometristä ilmenneitä asioita. (Nuorisobarometrissä nuoriksi määritellään 15–29-vuotiaat.)

★ Itsensä voi palkita jo ennen kuin on tehnyt työn. Voihan olla, että työtä ei saa ikinä tehtyä, ja sitten jää palkintokin saamatta.

★ Ensin työ, sitten huvi -sanonta on täysin absurdi. Ei ihminen ole kone, joka jaksaa vain suorittaa. Jos ei rentoudu velvollisuuksien välissä, voimat loppuvat ennemmin tai myöhemmin.

★ Karkkipussista voi syödä ensin parhaat karkit, eikä niitä ole pakko säästää viimeiseksi. Muut voivat syödä ne loput.

★ Ihmismieli ei kestä jatkuvaa sähköisten viestien tulvaa. Siksi joskus on ihan ok olla vastaamatta Whatsapp-viestiin heti, mikäli sen sisältö ei vaikuta akuutilta.

★ On myös täysin ok olla vastaamatta puheluun, jos ei jaksa tai halua. Jos jollakin on todellinen hätä, aina voi laittaa viestin.

★ Elämässä kannattaa muutenkin priorisoida. Joskus on hyvä harkita, voiko jonkin asian jättää huomiselle. On mahdollista, että joku muu haluaa auttaa ja hoitaa homman puolestasi.

★ Itseään on turha stressaannuttaa sillä, että lähtee turhan aikaisin töihin, kouluun tai nousee bussissa kärkkymään, että pääsee pois haluamallaan pysäkillä.

Myös seuraavia vuoden 2019 Nuorisobarometristä ilmenneitä asioita voi harkita toteuttavansa omassa elämässään:

★ Työ ei ole koko elämä ja kaikki kaikessa. Se on tärkeää, mutta ei niin tärkeää kuin terveys, perhe ja ystävät.

★ Omat arvot ovat tärkeitä, eikä niistä välttämättä kannata tinkiä työelämässä. Lähes 90 prosenttia nuorista haluaa, että työ on omien arvojen mukaista.

★ Nuorten tunnetaidot ovat paremmat kuin edellisten sukupolvien – kannattaa ottaa mallia! Sekä Väestöliitosta että Mannerheimin Lastensuojeluliitosta on vahvistettu Helsingin Sanomille, että nykyvanhemmat ovat kiinnostuneempia lastensa tunnetaitojen kehittämisestä kuin edellisten sukupolvien vanhemmat.

★ Hoivavastuun pitäisi jakautua nykyistä tasa-arvoisemmin. 93 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että miesten ja naisten tulisi kantaa yhtä paljon vastuuta kodista ja perheestä.