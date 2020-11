Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Me Naisten prosenttilaskutestin on tehnyt jo yli 281 000 ihmistä. Pientä päänvaivaakin se onnistui aiheuttamaan osalle vastaajista.

Me Naisten prosenttilaskutestissä ei laskinta saanut käyttää. Emme me tosin virallisia valvojia kenenkään kotiin järjestäneet.­

Olisiko prosenttilaskujen kertaus paikallaan? Kyllä. Tällaisen johtopäätöksen voi tehdä Me Naisten testin vastausten perusteella. Testissä selvitettiin, miten hyvin vastaajat hallitsevat kuudennen luokan prosenttilaskut. Tehtävät olivat sellaisia, joita tarvitaan tavallisella kauppareissulla. Lisäksi testiä helpotettiin antamalla vastausvaihtoehdot.

Jos et vielä ole tehnyt testiä, pääset siihen täältä.

Me Naisten prosenttilaskutesti on ollut varsin suosittu, sillä sen on tehnyt tähän mennessä yli 281 000 ihmistä.

Tulosten perusteella testin tekijät jakaantuivat kahteen leiriin. Vajaa puolet vastaajista pärjäsi testissä erittäin hyvin tai melko hyvin.

26 prosenttia vastaajista sai täydet pisteet eli 12/12. Melkein kaikki oikein eli 11/12 sai vastaajista 13 prosenttia. 7 prosentilla vääriä vastauksia oli vain kaksi eli he saivat kymmenen oikein kahdestatoista.

” Matematiikka on kiinni takapuolesta.

Päässälaskutaito saattaa heiketä yllättävänkin nopeasti, mikäli sitä ei ole harjoittanut sitten kouluaikojen. Matematiikkaan liittyy myös harmillisen paljon uskomuksia ja ennakkoluuloja, joiden vangiksi saattaa jäädä. Yksi on se, että joiltakin ihmisiltä matematiikka ei yksinkertaisesti onnistu.

Matemaatikko Pauliina Ilmonen on aikaisemmin sanonut Me Naisten haastattelussa, että matematiikkaan liittyvät asenteet opitaan pienenä.

– Jos lapsi ei osaa matematiikkaa, se johtuu useimmiten siitä, ettei hän ole harjoitellut. Kuvitellaan, että kielet oppii harjoittelemalla, mutta matikkaa joko tajuaa tai ei. Ei. Takapuolesta se on kiinni.

Puihin liittyvä laskutehtävä osoittautui vaikeaksi

Erityisen vaikeaksi testissä osoittautui puihin liittyvä laskutehtävä – siinä mokasi lähes joka viides. Tehtävä kuului näin:

Kaksi prosenttia puiston 150 puusta on pihlajia. Kuinka monta pihlajaa puistossa on?

Jopa 13 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että puistossa on 30 pihlajaa.

5 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, että pihlajia on kaksi.

Oikea vastaus kysymykseen ei ollut kumpikaan edellä mainituista, vaan kolme.

Toinen suunnilleen yhtä haastavaksi osoittautunut tehtävä kuului näin:

Supermarketissa on hyllyjä 250 metriä. Hyllyjä lisätään 30 %. Kuinka monta metriä hyllyjä on lisäyksen jälkeen?

Jopa 15 prosenttia kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että lisäyksen jälkeen hyllymetrejä on 275 metrin verran.

Oikea vastaus on 325 metriä.

Helpoin testin kysymys oli kännykkäkysymys, joka kuului näin:

300 euron kännykästä saa alennusta 50 prosenttia. Kuinka suuri on alennus ja mikä on alennettu hinta?

98 prosenttia vastaajista tiesi, että alennuksen määrä on 150 euroa ja alennettu hintä täten 150 euroa.