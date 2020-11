Näitä naisia et halua ohittaa! Kokosimme tämän hetken raikkaimmat artistit listaksi – ota kuunteluun vaikka heti.

1. Eroma

Kuka? Virpi Eroma on helsinkiläinen pitkän linjan laulaja-lauluntekijä. Soolodebyyttisinglensä Kolmesataa hän kuitenkin julkaisi vasta vuonna 2018. Eroma on uransa aikana tehnyt yhteistyötä muun muassa Maija Vilkkumaan, PMMP:n ja Mariskan kanssa. Ennen soolouraansa Eroma lauloi perustamansa lauluyhtye Viiden riveissä. Eroman tuorein sinkku Huomenta Maailma julkaistiin lokakuun lopussa.

Miksi kiinnostava? Eroman soundi perustuu äänimassoihin, jotka hän tekee itse, pelkästään omaa ääntään käyttäen. Eroman Instagramista löytyvä Maija Vilkkumaa -cover Se ei olekaan niin on ladattu täyteen vimmaa, joka nostaa jokaisen ihokarvan yksitellen pystyyn.

2. Peltokurki

Kuka? Peltokurki-yhtyeen muodostavat oululaiset muusikot ja kasvatustieteen maisterit Anna Peltomaa ja Emma Kurkinen. Yhtye on perustettu vuonna 2016, ja sen ensimmäinen single Musta Koira julkaistiin vuonna 2018. Tuorein sinkku Saippuakuplia hengitti ensimmäisen kerran julkisesti viime viikon perjantaina.

Miksi kiinnostava? Peltokurjen taika perustuu Kurkisen ja Peltomaan taitavaan stemmalauluun. Peltokurjen lyriikoista tavoittaa ajoittain Ultra Bra -tyyppisiä, tarkkanäköisiä havaintoja: ”Puen surun ylleni yöpaidan tavoin, yhtä rutiininomaisesti.”

3. SOFA

Kuka? Räpduo SOFA on yhtä kuin Sonja Kuittinen ja Fanni Noroila. Naiset tapasivat toisensa Teatterikorkeakoulussa, josta he ovat valmistuneet teatteritaiteen maistereiksi. SOFA on perustettu vuonna 2013, ja samana vuonna ilmestyi myös bändin ensimmäinen single Kuumempi kesä. SOFA:n debyyttialbumi BFF julkaistiin ystävänpäivänä 2020.

Miksi kiinnostava? SOFA räppää aiheista, joihin hiphop-kulttuuri ei ole aikaisemmin kajonnut. Osansa ovat saaneet niin kuukautiset kuin leggingsien asema housuina. Duon tekstit käsittelevät oivaltavalla ja raikkaalla tavalla feminismiä, tasa-arvoa ja naisen asemaa yhteiskunnassa. SOFA on nähty myös osana D.R.E.A.M.G.I.R.L.S-rapshow’ta.

4. Jutta Rahmel

Kuka? Jutta Rahmel on helsinkiläinen indiepop-artisti. Hän julkaisi vuonna 2018 debyytti-EP:nsä Varjot kulkevat mukanani. Sittemmin naisen laulukieli on vaihtunut englanniksi. Rahmel työstää parhaillaan esikoisalbumiaan, jolta on lohkaistu kolme singlebiisiä. Tuorein sinkku Cardboard Eyes julkaistaan tämän viikon perjantaina. Rahmel on ollut mukana Vesalan kokoonpanossa konserttisalikeikoilla ja viime vuonna hän vilahti myös Vain elämää -ohjelmassa.

Miksi kiinnostava? Rahmelin pääinstrumenttina keikoilla toimii 39-kielinen kantele, jonka perinteiseen soundiin hän yhdistää koneellisesti luomiaan elektronisia maailmoja. Rahmelin tapa laulaa ja tulkita tekstejä on vavahduttava – hänen äänestään löytyy samanaikaisesti vahvuutta ja samastuttavaa haurautta. Etenkin livetilanteissa kyseinen yhdistelmä on vastustamaton.

5. MOOA

Kuka? Mooa-artistinimen takaa löytyy imatralaislähtöinen, nykyisin helsinkiläistynyt säveltäjä-sanoittaja Miia Strandén. Mooan ura lähti käyntiin kesällä 2017 Tyhjiä katseita-singlellä. Kuusi kappaletta sisältävä EP Mikä on totta toisella puolella julkaistiin tämän vuoden huhtikuussa.

Miksi kiinnostava? Mooa koukuttaa kuulijansa hunajaisella äänellään, jolle on ensikuulemalta vaikea löytää kasvoja. Lyriikoiden tematiikka löytää omistajansa niin nuoren, itseään etsivän aikuisen kuin ruuhkavuosiaan elävän keski-ikäisenkin sielusta. Mooa oli alkusyksyllä mukana YleX:n Nosteessa-musiikkiohjelmassa, jonka tarkoituksena on nostaa esille uusia musiikintekijöitä.

6. Alli Varpu

Kuka? Alli Varpu on Kotkasta ponnistava laulaja-lauluntekijä. Hän julkaisi dedyyttisinglensä Sudet toukokuussa 2018. Jatkoa seurasi saman vuoden lokakuussa neljän uuden kappaleen verran, kun Lokakuu-nimeä kantava EP julkaistiin. Tuorein sinkku Harakanpoika julkaistiin viime viikon perjantaina.

Miksi kiinnostava? Alli Varpun sanoitukset eivät ole valmiiksi purtuja. Teksteissä on useita tasoja, ja biisit vaativat useita kuuntelukertoja, jotta niiden teemat aukenevat. Livenä Alli Varpu on sopivan räkäinen. Lavalla nähdään nainen, joka on imaistu musiikin sekaan – hiki valuu ja tukka on pitkin naamaa. Eikä sillä ole mitään väliä.

7. Aili Järvelä

Kuka? Aili Järvelän kannukset ovat kansanmusiikissa. Kaustislähtöinen Järvelä on muun muassa laulaja, lauluntekijä, viulisti, näppäripedagogi sekä freelance-muusikko. Järvelä on julkaissut soolomateriaaliaan kolmen EP:n verran. EP:t muodostavat trilogian, jonka viimeinen osa, Omaa, julkaistiin helmikuussa 2020. Järvelä on ollut Jutta Rahmelin tavoin osana Vesalan kokoonpanoa.

Miksi kiinnostava? Aili Järvelä on mielenkiintoinen sekoitus vähän kaikkea, häntä on mahdotonta kategorisoida minkäänlaiseen laatikkoon. Kansanmusiikkikaiut ovat selvästi kuuluvissa suuressa osassa tuotantoa, jonka sekaan on räiskitty kaikenkokoisissa mittasuhteissa poppia, pimputusta ja koukuttavia rytmisiä kokeiluja. Järvelän ääni erottuu nykypopin massasta mainiosti edukseen.