Ravintoloita & kulttuuria

Rento Manse

Tampereesta on kasvanut viime vuosina kiinnostava ravintolakaupunki, joka ansaitsee erityismaininnan erinomaista kasvisruokaa tarjoilevista paikoistaan. Sellainen on esimerkiksi Guru’s. Muusan kekseliäs menu ilahduttaa ruokavaliosta riippumatta, ja veikeä Kumma on nappivalinta rennoksi ruokapaikaksi.

Teattereissa ja museoissa riittää valinnanvaraa. Kulttuurin nälän voi tyydyttää vaikkapa Työväen teatterin rockmusikaali Hamletilla. Vintage-fiilistelijä suuntaa legendaariseen Yesterday-putiikkiin, tekee mekkolöytöjä Vintage Gardenissa ja metsästää unelmiensa senkkiä Kätköstä.

Illalla voi nauttia drinkit korkealla Moro Sky Barissa, mistä näkee koko kaupungin valot. Persoonallisen yösijan tarjoilee pieni ja viehättävä Lillan Hotel. EM, TK

Tampere on vanha tehdaskaupunki ja nykyään mitä trendikkäin matkakohde.­

Suloinen Porvoo

Yhden yön reissukohteeksi sopii viehättävä Porvoo. Sen vanhassakaupungissa voi kierrellä somissa sisustusputiikeissa ja vanhan tavaran kaupoissa ja sekä virittäytyä joulutunnelmaan.

Paikka on myös herkuttelijan unelmakohde: istahda idyllisiin kahviloihin maistelemaan ihania kakkuja tai poikkea Porvoon Paahtimossa joulutortun sijaan runebergintortulla – niitä kun tarjoillaan Runebergien kotikaupungissa läpi vuoden.

Museokauppa Teehelmestä saa itse maustettuja sekoituksia ja maustamattomia laatuteitä, joiden maut ovat aivan eri luokkaa kuin peruspussiteessä.

Isommalle aterialle oivia vaihtoehtoja ovat klassikkoravintolan maineessa oleva Sicapelle sekä Meksiko-Välimeri-fuusioruokaa tarjoileva Zum Beispiel. TK, AW

Zum Beispiel Porvoossa tarjoaa meksikolais-välimerellistä fuusioruokaa.­

Kulturelli Oulu

Pohjolan valkealla kaupungilla on paljon tarjottavaa kulttuurinnälkäiselle. Oulu havitteleekin Euroopan kulttuuripääkaupungin statusta vuodelle 2026.

Kaupunginteatterissa on laadukkaita esityksiä, ja sen vieressä, Kauppatorin laitamilla, monia kivoja ravintoloita, kuten Uleåborg 1881. Samalla voi vierailla vastikään uudistetussa kauppahallissa, josta löytää paikallisia ruoka- ja käsityötuotteita sekä lounas- ja kahvittelupaikkoja.

Shoppailut kannattaa tehdä Valkea-kauppakeskuksessa ja sen lähellä olevassa Kuressa, jossa myydään kotimaisia huippumerkkejä. Yöksi voi suunnata boutique-hotelli De Gamlas Hemiiin. Entiseen vanhainkotiin rakennetussa hotellissa on hauskat huoneet ja tunnelmallinen illallinen.

Harkitse samalla reissulla myös omatoimiretriittiä tai päiväretkeä pittoreskiin Hailuotoon. Siellä voi majoittua esimerkiksi Luotsihotellissa majakan juurella tai tunnelmallisessa merenrantamökissä. AV

Oulun toria reunustavat jopa 200 vuotta vanhat aitat, joista voi ostaa esimerkiksi käsitöitä ja paikallisia herkkuja.­

Reippailua & ulkoilua

Hiki pintaan Vierumäellä

Vierumäen monipuolinen vapaa-ajan keskus Heinolassa sopii niin aktiivilomailijan kuin koko perheen kohteeksi. Paikan päällä on ympäri vuoden mahtavat liikuntamahdollisuudet. Tarjolla on monenlaista ohjattua liikuntaa, testiin voi ottaa vaikkapa trendilaji padelin. Eläinrakas kokeilee vaellusratsastusta perinteisillä islanninhevosilla. Käytössä on myös hyvät ladut ja uimahalli.

Jos sporttailulle kaipaa vaihtelua, voi vaikka testata hoksottimiaan pakohuonepelissä tai rauhoittua saunajoogassa.

Majoittua voi oman valinnan mukaan hotellissa tai mökissä. Paikan miinuspuoli on niukka ravintolatarjonta: valinnanvaraa ei juuri ole. IA-K

Vierumäen elämyskeskuksessa voi harrastaa melkein lajia kuin lajia.­

Koli vie sydämen

Kolin kansallispuisto Lieksan seudulla on varma valinta aktiivilomailijalle. Kansallismaisema Koli-vaaran laelta Pielisen selälle toimii aina, joskin ruuhkaisimpina lomaviikkoina turisti saattaa toivoa jonkinlaista vuoronumerojärjestelmää: Ukko-Kolin huipulla on nimittäin tunkua niiden Insta-kelpoisimpien näkymien ääreen. Vaeltajalle on onneksi tarjolla useita muitakin vaarareittejä, joiden maisemat eivät juuri kalpene sille kuuluisimmalle.

Seudulta voi myös vuokrata fatbiken tai vaikkapa lumikengät. Itärajan tuntumassa lumet tulevat yleensä aikaisin ja pysyvät myöhään, joten tarjolla on myös kymmeniä kilometrejä Suomen kauneimpia latuja ja kelpo laskettelukeskuskin. Surkeimpina sadepäivinä voi lillua Koli Relax Spa -kylpylässä ja ihailla maisemia vaikka altaasta käsin. SS

Kolin kansallismaisemat salpaavat hengen, vuodenajasta riippumatta.­

Joulustartti Rovaniemeltä

Jos lomalle on aikaa vähintään pitkä viikonloppu, talven ystävä matkaa Rovaniemelle. Siellä pääsee hiihtämään ja laskettelemaan Ounasvaaralla, aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Hiihtokausi alkaa jo 21.11.

Joulutunnelmaan pääsee satumaisessa Joulupukin Pajakylässä kahdeksan kilometrin päässä keskustasta. Kylässä näkee aidon Joulupukin, pääsee poroajelulle ja voi shoppailla joulukaupoissa. Pelkkä värivalojen täyttämän fantasiamaailman ihmettely pimeässä illassa (tai iltapäivässä) on maaginen kokemus.

Kauempaa matkustava pääsee Rovaniemelle koronaturvallisesti yöjunalla: VR ei myy niihin yksittäisiä paikkoja, vaan jokainen seurue matkustaa omassa hytissään, jonne voi tilata myös ruoan.

Jos aikaa on viikonloppua pidempään, pyörähdä Kemin kautta: kaikkien ylisanojen arvoinen Lumilinna on nyt auki ympäri vuoden. TK, EM

Maaginen joulumaa on vain yksi Rovaniemen talviherkuista.­

Lillumista & hemmottelua

Täysihoitoon Luomajärvelle

Luomajärven kievari Ikaalisissa on ihana pieni hevostila. Vaikka hevostelu ei innostaisi, viehättävä paikka tarjoaa hemmottelua ja maalaisromantiikkaa.

Hoitovalikoimassa on esimerkiksi hieronta, Frantsilan kasvohoito ja reiki. Saunoja on neljä erilaista, mukaan lukien savusauna. Yöpyä voi vaikkapa tunnelmallisesti aitassa tai kartanomaisessa päärakennuksessa.

Täysihoitoon kuuluva ruoka tuntuu tulevan isännän sielusta: herkullisessa illallisbuffetissa on sulassa sovussa satakuntalaista ja ranskalaistyyppistä keittiötä. Aamiainen syntyy lähituottajan aineksista.

Kievari sopii autottomallekin, sillä bussi Tampereelta pysähtyy puolen kilometrin päässä. Kohde palkittiin tänä vuonna Kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustuksella. KK

Kelpaisiko annos heppaterapiaa ja maalaisromantiikkaa?­

Luksusfiilistä Bombassa

Bomba Spa on luksusta hipova kylpylä Pielisen rannalla Nurmeksessa. Unohda vesiliukumäet ja kuntouinti – tämä paikka on sinulle, joka kaipaat rauhoittumista ja hemmottelua.

Pari vuotta sitten remontoidussa kylpylässä on kuusi allasta ja kolme saunaa: karjalainen, suomalainen ja höyrysauna. Kylpylästä pääsee hiekkarantaan, ja talvella voi kastautua avannossa. Ulkoterassin porealtaista avautuu näkymä järvelle.

Kylpylähotellissa toimii myös hemmotteluhoitola ja kelpo ravintola. Lyhyen kävelymatkan päässä on komea karjalainen Bomban talo, jossa tarjotaan paikallisia perinneruokia. Aamupalalla voi saada käsin tehtyjä karjalanpiirakoita ja se, jos jokin, on luksusta! MR

Bomba Spata on paiskattu erikoisella nimellä, mutta tarjolla on ehtaa luksustunnelmaa.­

Kokeile myös näitä!

Lohja Spa & Resort on saanut inspiraatiota Sakari Topeliuksen Koivu ja Tähti -sadusta. Se lupaa tarjota elämyksiä kaikille aisteille materiaaleina, kuvina, tuoksuina, väreinä ja ääninä.

Järvisydän-hotellin kylpylän rakentamiseen on käytetty luonnonkiveä ja uppotukkeja, ulkoaltaissa on Saimaan järvivettä.

Järvisydän-kylpylän allasalueet on rakennettu osin luonnonkivestä.­

Naantali Spa & Hotel valittiin juuri kansainvälisessä World Travel Awards -gaalassa Suomen parhaaksi hotelliksi jo toista vuotta peräkkäin. Sukella meritunnelmaan!

Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopiossa tarjoaa perinteisemmän kylpyläloman porealtaineen ja vesiliukumäkineen. Siellä on myös ulkoallas.

Suositukset: Iina Artima-Kyrki, Krista Kupariharju, Tiina Kyllönen, Essi Myllyoja, Marianne Rautanen, Salla Stotesbury, Annakaisa Vääräniemi, Anna Wilkman. Koonnut: Anna Wilkman