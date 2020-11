Kaavamainen Naurun varjolla ei onnistu naurattamaan, vaikka stand up -maailmaan sijoittuukin, kirjoittaa elokuvakriitikko Niko Ikonen.

On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka nauttivat kotimaisesta stand up -komediasta, sekä niitä, jotka eivät siitä nauti. Joko stand up -komedia on parasta läpändeerusta ikinä tai sitten se on vain niin äärettömän myötähäpeää aiheuttavaa patsastelua, että huumori muuttuu lähestulkoon kivuliaaksi.

Olen niitä ihmisiä, joiden tekee mieli kaivautua sohvatyynyjen väliin, kun televisiosta tulee kotimaista stand upia. Haluan vain vaihtaa kanavaa ja katsoa vaikkapa surkeimmat pisteet IMDb:ssä saaneen Adam Sandlerin ”komedian”. Jokin näissä hedbergeissä, ismoleikolissa ja krissesalmisissa vain hiertää omaa huumorintajuani vastaan. Enkä ole asiassa yksin.

Lähtökohdat ovat siis nämä. Meitä on kahdenlaisia ihmisiä.

Naurun varjolla on suomalaisesta stand up -komediasta kertova Reetta Aallon (Tottumiskysymys) ohjaama elokuva. Tiedostava sellainen. Naurun varjolla on sovinisteille naureskeleva, feministinen ja tasa-arvoa liputtava elokuva, joka kertoo 35-vuotiaasta käsikirjoitustyönsä menettäneestä sinkkunaisesta, elämässään eksyneestä Mariasta (Elena Leeve), joka haluaa löytää itsensä uudelleen stand up -komedian avulla.

” Meitä on tosiaankin kahdenlaisia ihmisiä.

Maria lähtee stand up -kurssille, josta hänet valitaan kahden muun (Ernest Lawson, Aino Sirje) aloittelevan koomikon kanssa keltanokkien huumorikiertueelle, jossa on myös mukana jo keikkoja tehnyt, lähinnä misogyynisiä läppiä viljelevä konkariäijä (Joonas Saartamo).

Eihän se kiertue lähde kovinkaan kivuttomasti käyntiin, vaan ihmissuhdesotkut ovat pilaamassa kaiken. Marian on aika kasvaa aikuiseksi.

Naurun varjolla on kaavamainen kasvutarina. Elokuvan vitsit aiheuttavat muutaman hörähdyksen, mutta nekin rupeavat toistamaan rutiininomaisesti itseään ja paikoittainen alleviivaava tylytys ei sekään jaksa enää kohahduttaa millään lailla. Päänäyttelijät, etenkin Leeve, vetävät roolinsa erinomaisesti, mutta Anna Ruohosen käsikirjoitus ei jaksa lähteä kunnolla lentoon.

Meitä on tosiaankin kahdenlaisia ihmisiä. Naurun varjolla aiheutti allekirjoittaneessa pahaa myötistä. Kiemurtelin penkillä nolojen vitsien aikana. Joku toinen luultavasti käkättää samoille vitseille hiki hatussa ja into pinkeenä.

Naurun varjolla **

Ensi-ilta 20.11.