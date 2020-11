Mikä on salainen unelmasi? Vastaa 12 kysymykseen, niin me kerromme

Nyt houkutellaan esiin salainen haaveesi! Vastaa 12 kysymykseen, niin ties vaikka elämäsi suunta muuttuisi entistä parempaan.

Mistä haaveilet sisimmässäsi? Toisille vastaus on aivan selvä, kun taas toisten on vaikeampi tunnistaa unelmiaan. Psykologi Katariina Laurila on pohtinut Me Naisten haastattelussa, että ilmiössä voi olla kyse yksinkertaisesti erilaisista persoonallisuuden piirteistä.

– Unelmointi on abstraktia. Siinä pitää visualisoida sitä, mitä haluaa ja missä haluaa itsensä nähdä. Jos on hyvin käytännönläheinen, voi olla haasteellista ajatella jotain, jossa ei ole voimakkaasti todellisuuspohjaa, Laurila on sanonut.

Päätimme siis laatia testin, joka antaa niille salatuillekin unelmille siivet.

Vahvasti epätieteellinen algoritmimme päättelee valitsemiesi vastausten perusteella, mistä unelmoit syvällä sydämessäsi (ehkä niin syvällä, ettet itsekään tiedä). Pistimme peliin ehtaa mutuilua ja aimo annoksen keittiöpsykologiaa. Pystymmekö arvaamaan salatun suuren unelmasi? Se selviää, kun vastaat 12 kysymykseen!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla tammikuussa 2020.