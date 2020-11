Kaipaatko arkeesi vähän lisää hauskuutta? Ota seurantaan sometilit, jotka kutkuttelevat nauruhermoja.

Lyödään tosiasiat tiskiin: vuosi 2020 ei ole ollut kovinkaan hauska, ainakaan suuressa mittakaavassa. Onhan tässä ollut esimerkiksi Australian maastopalot, maailmanlaajuinen pandemia ja hermoja kiristävät presidentinvaalit.

Onneksi on sentään some. Siellä on vietetty aikaa, kun oikeat sosiaaliset kontaktit ovat jääneet vähemmälle. Some on oivallinen kaveri myös silloin, kun haluaa unohtaa arjen huolet hetkeksi ja vain nauraa.

Jos kaipaat Instagram-fiidiisi lisää piristävää huumoria, kannattaa klikkailla sinne uutta, hauskaa seurattavaa. Listasimme alle 12 sometiliä, joiden postauksia ei tarvitse – eikä kannata – lukea ryppy otsassa.

1. @karoliinatuo

Kuopiolainen Karoliina Tuominen parodioi tunnettujen suomalaisten somekuvia julkaisemalla niistä omia, vinksahtaneita versioitaan. Myös hänen sketsivideonsa ovat täyttä timanttia. Vuonna 2014 tilinsä perustanut Karoliina tunnetaan nykyään myös Loopin radiojuontajana, ja hän on mukana tulevalla Selviytyjät Pohjola -kaudella.

2. @anttiholma

Antti Holma ei esittelyjä kaipaa. Näyttelijä-kirjailija-podcastaajan saavutuksia luetellessa unohdetaan kuitenkin usein yksi hänen tärkeimmistä luomuksistaan: Antin Instagram-tili. Maininnan ansaitsevat etenkin IG-stoorit, joissa Antti on ruotinut pippelihousuja, esitellyt puolisonsa Emmanuelin suomen kielen taitoja ja jakanut omia sekä seuraajiensa häpeähetkiä. Jopa Antin kaupalliset yhteistyöt ovat hauskoja. Kuluneen vuoden aikana Antin tili on harmiksemme hieman hiljentynyt. Parhaita paloja voi onneksi katsella yhä uudelleen tilin kohokohdista.

3. @pieruperse

Pieruperseen post-it-lapuille piirtämät sarjakuvat pursuavat mustaa, räävitöntä huumoria. Tilin takana on anonyyminä pysyttelevä taiteilija, joka on kertonut Ylen haastattelussa nauravansa kuvillaan ihmisten ”itsekeskeisyydelle, turhamaisuudelle ja tyhjyydelle”. Karua, mutta ai että, kyllä naurattaa.

4. @kasperstromman

Vaikuttaja ja vuoden 2013 graafikoksi valittu Kasper Strömman tunnetaan humoristisesta Kasper Diem -blogistaan ja rakkaudestaan Runebergin torttuihin. Instagram-tilillään Kasper tekee arkisia havaintoja ja pyöräyttää niistä lakonisen hulvattomia meemejä.

5. @mielialataulut

Mielialataulut-tili julkaisee nimensä mukaisesti moodboardeja eli mielialatauluja suomalaisen kulttuurin suurimmista ikoneista. Taulujen keskiössä saattavat olla vaikkapa ämpäri, Erika Vikman, Salkkareiden Ismo ja Seppo tai Pikkukakkosen Varokaa heikkoja jäitä -klassikko. Ympärillä olevat kuvat kiteyttävät nerokkaasti jotain olennaista siitä, millaisia fiiliksiä kuhunkin aiheeseen liittyy.

6. @tiiamarietta

Toimittaja Tiia Rantanen on tuttu Kaverin puolesta kyselen -podcastista sekä Ylen Tilipäivä-ohjelmasta. Instagramissa Tiian huumorintaju pääsee toden teolla oikeuksiinsa. Hilpeyttä herättävät muun muassa kuukauden mietelause -videot, stoorien vitsituokiot ja timanttiset kuvatekstit.

7. @vainkeskiluokkajutut

Meemitili Vain keskiluokkajutut on kerännyt lyhyessä ajassa yli 30 000 seuraajaa. Meemeissä naureskellaan keskiluokkaisen arjen kummallisuuksille. Vitsit ovat kaikessa vähäeleisyydessään nerokkaan tunnistettavia. Kaiken kruunaavat kuvissa esiintyvät kuvapankkihahmot.

8. @evekulmala

Stand up -koomikko ja komediainfluensseri Eve Kulmala julkaisee Insta-tilillään feministisiä sketsivideoita. Esimerkiksi yllä olevalla videolla kokoontuu miespaneeli, joka pohtii, miten naisten pitäisi pukeutua – osuu ja uppoaa! Eve vetää myös Kiintiökoomikot-podcastia yhdessä koomikko Inka Valiman kanssa.

9. @fok_it

Joonas Rinta-Kannon piirtämä, omaperäinen Fok_It -sarjakuva on ollut kansalle tuttu Helsingin Sanomien Nyt-liitteestä jo vuodesta 2009 saakka. Nyt.fi:n Instagram-tililtä sarjakuvastripit näkee näppärästi heti tuoreeltaan. Sarjisten yksinkertaiset hahmot ovat riemastuttavan pohdiskelevia, mutta parhaimmillaan ne sekä naurattavat että yltävät yhteiskunnalliseen kritiikkiin.

10. @veryfinnishproblems

Very Finnish Problems -kuvien tekijä Joel Willans on asunut Suomessa jo 17 vuotta, mutta löytää yhä vitsailtavaa Suomesta ja suomalaisista. Kuvissaan Joel ihmettelee ja kuvailee suomalaisten elämäntapaa osuvasti ja hauskasti. Joelilta on ilmestynyt myös kirja 101 Very Finnish Problems.

11. @teamvmj

Saisiko olla klassisia meemejä? Vain muijajutut -Instatili tarjoilee sellaisia. Moniin tilin kuviin on helppo samastua, etenkin jos sattuu olemaan nuori naishenkilö.

12. @ismonpaivakirjat

Salatuista elämistä tuttu Ismo Laitela on kaikkien suomalaisten tuntema hahmo. Ismolla on aina sana hallussa, ja monet hänen sanomisensa taipuvat myös meemimuotoon. Sen todistaa IG-tili Ismon päiväkirjat. Tilin videoilla seikkailevat myös muut Salkkari-hahmot. Ismon päiväkirjat on ollut tauolla, mutta eläköön, paluu on luvassa!