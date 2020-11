Me Naiset

Viimeiset-elokuva jättää monella tapaa toivomisen varaa, vaikka se onkin ehdolla kilpailemaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscarista.

Nuori kaivosmies Rupi (Pääry Oja) on toivottoman rakastunut parhaan ystävänsä Lievosen (Elmer Bäck) avovaimoon Riittaan (Laura Birn). Riitta puolestaan on lääpällään kylää johtavaan kaivospomoon Kalastajaan (Tommi Korpela).

Virolaisen Veiko Õunpuun ohjaaman, Suomen Lappiin sijoittuvan lännenelokuvan Viimeiset teemana on toksinen maskuliinisuus. Kalastajan kaivos on romahtamaisillaan, mutta hän pakottaa silti työntekijänsä töihin. Hahmon moraalittomuus ja ahneus on vedetty niin äärimmilleen, että uskottavuudelle ei ole enää jäänyt tilaa.

Leffan henkilöhahmojen rajaus kummastuttaa. Elokuvan nimi viittaa poronhoitajiin, viimeisiin sellaisiin. He – Rupin isä (Sulevi Peltola) ja veli (Samuli Edelmann) – kuitenkin jäävät pelkiksi statisteiksi. Leffa on kritisoivinaan kaivosteollisuutta siitä, että se tuhoaa poronhoidon elinkeinon, mutta kritiikki jää rajauksen vuoksi pelkäksi sivuhuomautukseksi.

Elokuvan näyttelijäntyön metodina on käytetty improvisaatiota. Metodilla on tehty upeita elokuvia, esimerkiksi amerikkalaisen John Cassavetesin parhaat työt ovat syntyneet improten. Tällä kertaa tulos on kuitenkin keskeneräinen ja viimeistelemätön.

” Lill saa kaiken irti hylätyistä maisemista.

Vika on ennen kaikkea leikkauksessa. Wouter van Luijnin ja Xander Nijstenmin olisi pitänyt leikata improvisoidut kohtaukset tiiviimmiksi. Nyt elokuvassa on useita liian pitkiä ja samanlaisina toistuvia kohtauksia, joissa henkilöt sössöttävät baarissa kännissä toisilleen tai riehuvat raivon vallassa. Näissä kohtauksissa näyttelijäntyö ja dialogi vaikuttavat kömpelöiltä, vaikka vika on tosiasiassa siinä, ettei kohtauksista ole leikattu löysiä pois.

Sten-Johan Lillin kuvaus ansaitsee kehuja. Lill luo pystyyn kuolleen kylän pysähtyneen tunnelman hienosti ja saa kaiken irti hylätyistä maisemista.

Viimeiset on valittu Viron ehdokkaaksi kilpailemaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnosta.

Viimeiset **

Ensi-ilta 13.11.