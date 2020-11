Me Naiset

Me Naisten henkinen ammatti -testin on tehnyt jo 281 000 ihmisistä. Yksi heistä on radiojuontaja Sami Kuronen, jonka sisällä näyttää asuvan parturi-kampaaja.

Mikä on henkinen ammattisi? Tähän kysymykseen on halunnut vastauksen jo 281 000 suomalaista Me Naisten leikkimielisessä testissä.

Liekö kyse silkasta uteliaisuudesta vai aidoista ammatinvaihtohaaveista? Emme tiedä vastausta, mutta testin tulokset paljastavat sen, että maassamme muhii valtava määrä hoivahalua ja luovaa potentiaalia.

Suosituimmaksi henkiseksi ammatiksi on tämänhetkisten vastaustulosten perusteella noussut sairaanhoitaja (34 %), jota kuvailtiin testissä näin:

Henkinen ammattisi on sairaanhoitaja! Sinulla on voimakas hoivavietti, joten olisit parhaimmillasi terveydenhuoltoalalla. Olet empaattinen tyyppi ja aina valmis auttamaan muita. Pidät ihmisistä ja tiimityöskentelystä. Olet vastuullinen, nopea ja sinulla on hyvä paineensietokyky.

Muita mahdollisia ammatteja: lääkäri, lähihoitaja, hammaslääkäri, suuhygienisti, eläinlääkäri.

Jaetulle kakkossijalle ovat nousseet kirjailija (8 %), insinööri (8 %) ja puutarhuri (8 %). Seuraavaksi suosituin henkinen ammatti on parturi-kampaaja (7 %). Yksi parturi-kampaajan tuloksen saanut on radiojuontaja Sami Kuronen. Kurosen Instagramissa käyttämien emojien perusteella tulos on huvittanut radiojuontajaa.

Sami Kuronen jakoi Mikä on henkinen ammattisi -testin tulokset Instagramin stooreissa.­

Parturi-kampaajan työtä kuvailtiin testissä näin:

Olet iloinen ja räväkkä tyyppi. Olet sosiaalinen ja asiakaspalveluhenkinen ja nautit ihmisten kanssa työskentelystä. Pidät siitä, että kaikki työpäiväsi ovat erilaisia. Luovuus on vahvuutesi: olet vahvasti visuaalinen ja asioiden esteettisyys on sinulle tärkeää.

Vähiten suosittu tulos testissä on ollut hieroja, sillä 281 000 vastaajasta vain 97 on saanut tämän tuloksen. Toiseksi vähiten ääniä on saanut rakennusmestari. Vain 1560 ihmiselle tämä ammattisi olisi testin perusteella sopiva.

Joko sinä testasit, mikä on henkinen ammattisi? Voit tehdä testin täällä.