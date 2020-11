Me Naiset

Nigella Lawson julkaisi Instagram-tilillään suomalaisille niin kovin tutun arkiruuan, joka syntyy käden känteessä – eikä maksa paljoa.

Nigella Lawsonin kokkiohjelmia on näytetty Suomessa nimillä Nigellan hivelevät herkut ja Nigella.­

Katso kuvaa! Näyttääkö tutulta?

Kuvassa on tv:stä tutun kokin Nigella Lawsonin pata, jonka sisältö on todennäköisesti tuttu lähes jokaiselle suomalaiselle. Kyseessä on tietysti kenties maailman helpoin ruoka jauhelihamakaroni, joka Suomessa tunnetaan myös seuraavilla nimillä:

★makaronimössö

★pulisoossi

★pääkalloruoka

★nistipata

★koiris (koiranruoka)

Makaronimössö vie monet makumuistoissa 1980-luvulle, mutta on mössö yhä monen arjen pelastaja. Ja miksipä ei! Kyseessä on helppo ja halpa ruoka, joka maistuu useimmiten myös perheen pienimmille.

Mutta sopii ruoka aikuisempaankaan makuun. Nigella kertoo kuvatekstissään, että vaikka lapset eivät enää asu hänen kotonaan, hän tekee makaronimössöä silti.

Instagram-kuvasta ja kuvatekstistä selviää, että Nigellan versiossa mössöä on jatkettu pavuilla. Ei mikään huono idea, ovathan pavut melkoisia terveyspommeja eikä purkki papuja maksa maltaita. Nigellan pataan on reseptin mukaan lorahtanut myös tilkkanen punaviiniä tai punaista vermuttia, joten ei hän ole malttanut pitää mössöä aivan niin yksinkertaisena kuin sen olisi voinut pitää.

Nigellalla on tapana jakaa 2,2 miljoonan seuraajan Instagram-tilillään ja nettisivuillaan reseptejä tunnisteella #RecipeOfTheDay, päivän resepti. Mikäli Nigella kaipaa lisää inspiraatiota arkiruokiin suomalaisesta keittiöstä, toivomme, että hän on kuulolla. Ainakin näistä suomalaisille tutuista arkiruuista voisi julkaista kuvat Instassa:

★ uunimakkara

★ kalapuikot ketsupilla

★ riisiä ja kanaa pannulla

★ lämpimät voikkarit

Ja mikäli sinä innostuit makaronimössöstä, mutta kaipaat reseptiä henkiseksi tueksi, löydät sen Soppa365:n sivuilta.

Entä mikä helppo ja halpa arkiruoka pelastaa sinun arkesi vuodesta toiseen? Kerro kommenteissa!