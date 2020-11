Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Perinteiden mukaan Melania Trumpin olisi pitänyt jo pyytää Jill Biden vierailulle Valkoiseen taloon. Miksei kutsu ole vielä käynyt?

Niin siinä kävi, että Joe Biden voitti Donald Trumpin. Yhdysvalloissa on eletty jännittäviä hetkiä jo pitkään, mutta presidentinvaalien tulos ratkesi vihdoin, kun amerikkalaismediat julistivat Joe Bidenin vaalien voittajaksi viime lauantaina. Suomen oma Saulikin on jo onnitellut Bidenia.

Tässä vaiheessa voidaan pitää sivuseikkana sitä, että kaikkia vaaliääniä ei ole vieläkään laskettu. Kansan huomio on jo kiinnittynyt laskemattomien äänikirjekuorien sijaan erääseen toiseen kirjeeseen. Sellaiseen, joka sisältää kutsukortin.

Donald Trumpin puoliso, Melania Trump, ei nimittäin ole vielä kutsunut Yhdysvaltojen tulevan presidentin puolisoa perinteiselle vierailulle Valkoiseen taloon.

Tasan neljä vuotta sitten Barack Obaman puoliso Michelle Obama oli jo tässä vaiheessa kutsunut Melania Trumpin teelle Valkoiseen taloon, kertoo CNN. Kyseessä on perinne, jonka mukaan väistyvän presidentin puoliso kutsuu tulevan presidentin kumppanin kierrokselle Valkoisen talon tiluksille.

Mutta missä viipyy Jill Bidenin kutsu?

Me Naisten Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtaja otti pikalennon Washingtoniin ja kävi tiedustelemassa, miksi Melania ei ole vielä pyytänyt Jilliä teelle. Kas tässä mahdolliset teoriat:

1. Melanialla on kiire järjestää joulua. CNN kertoo, että väistyvän ensimmäisen naisen kalenteri on täynnä päivittäisiä tapaamisia. Myös tulevat juhlapyhät – kiitospäivä ja joulu – pitävät Melanian kiireisenä. Joulujärjestelyt ovat tunnetusti aikaa vievää ja stressaavaa puuhaa. Ehkä Melania on todellinen jouluttaja, eikä kerta kaikkiaan pysty keskittymään mihinkään muuhun kuin joulukoristeiden valitsemiseen?

2. Melania ei ehdi keittää teetä, koska aikaa kuluu caddien hommissa. Golf on tunnetusti Donald Trumpin lempiharrastus. Presidentti oli golfkentällä silloinkin, kun sai tietää, että Joe Biden oli julistettu mediassa presidentinvaalien voittajaksi. Kenties Donald hutkii yhä palloa kentällä, ja Melania on ystävällisesti lähtenyt miehensä caddieksi eli mailapojaksi. Se on tosirakkautta, se.

3. Melanian kaksoisolento ei ole saanut oikeita toimintaohjeita. Mediassa on uutisoitu useaan otteeseen, että Melanialla olisi yksi tai useampia kaksoisolentoja, jotka paikkaavat häntä julkisissa esiintymisissä. Kenties onkin niin, että tällä viikolla Melanian hommia hoitaa feikki-Melania, jolle kukaan ei ole muistanut kertoa, että hänen olisi pitänyt kutsua Jill teelle? Hups.

4. Kaksoisolentoa ei ole juuri nyt käytettävissä, eikä Melania itse ole emännöintituulella. Voi olla, että Melania on hieman liian tottunut turvautumaan kaksoisolentojen apuun kun ei itse ole sosiaalisella tuulella. Voi olla, että kaksoisolennot on päästetty lomalle, ja Melaniaa kismittää, kun he eivät ole käytettävissä. Kaikki sympatia Melanialle – jokainen introvertti tietää, miltä tuntuu, kun ei millään jaksaisi muiden ihmisten seuraa.

5. Melanialla on kiire suunnitella Donaldille uutta lippalakkia. Joe Bidenin arveltiin näpäyttävän Donald Trumpia hattuvalinnallaan voittonsa jälkeen. Biden esiintyi vaimonsa julkaisemassa Instagram-kuvassa sinisessä lippiksessä, jossa luki teksti ”We just did” (suom. ”Me teimme sen juuri”), minkä arveltiin olevan suora kuitti Trumpin ”Make America Great Again” -lippalakille. Ehkä Melania yrittää parhaillaan pohtia kuumeisesti, millaisella lippiksellä Donald voisi seuraavaksi säväyttää.

6. Melania ei ole ehtinyt lähettää kutsua, sillä hän koputtelee yhä huoneeseensa linnoittautuneen Donaldin oveen ja yrittää saada tämän myöntämään vaalitappionsa. Kiukutteleva Trump kun ei ole asiaa vielä suostunut tunnustamaan. Jos oikein pinnistelee ja korviaan höristää, saattaa Melanian maanitteleva ääni kuulua Suomeen asti: ”Tulepa nyt sieltä, ukkoseni, tämä alkaa olla jo vähän noloa.”

7. Trump ei ole edustuskunnossa. Todennäköisin syy kyläilykutsun puuttumiseen piilee siinä, että Trump on ottanut vaalitappionsa niin raskaasti, että se näkyy kotonakin. Se vaikuttanee Melaniankin treffisuunnitelmiin. Kukapa nyt haluaisi kutsua ystävättären kylään, kun mies mököttää verkkareissa sohvalla?

Lopuksi hyvät uutiset: Jill voinee näillä näkymin odottaa kutsua pian saapuvaksi, sillä Donald Trumpin odotetaan esiintyvän tänään julkisuudessa ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Laitapa teevesi kiehumaan, Melania!

Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtaja -palstalla Me Naisten toimitus seuraa kuninkaallisten elämää silmä kovana ja pilke silmäkulmassa.