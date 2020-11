Keski-iän määritelmä ei ole yksiselitteinen, mutta on olemassa hetkiä, jotka saavat miettimään, että tätäkö se sitten on.

Ikävuodet 40–60. Näin keski-ikä on perinteisesti määritelty. Joskus keski-iän ikähaitarina on pidetty myös ikävuosia 35–60. Määritelmä perustuu pitkälti elinikäennusteeseen. Suomessa se on tytöillä 84,3 vuotta ja pojilla 78,9 vuotta.

Ei keski-iän määritelmä silti täysin yksiselitteinen ole. Esimerkiksi elämänkaaripsykologian dosentti ja keski-ikää tutkinut Katja Kokko on sanonut Helsingin Sanomissa, että 40-vuotiasta ei automaattisesti voi määritellä keski-ikäiseksi. Hänestä aikuisuuden vaiheita pitäisi määritellä enemmän elämänvaiheiden kuin iän perusteella.

Keski-ikää on siis mahdotonta määritellä yksiselitteisesti, mutta on hetkiä, jotka saavat miettimään, että tätäkö se keski-ikä sitten on. Kysyimme kymmeneltä biologisen ikänsä puolesta keski-ikäiseltä ja keski-ikää lähestyvältä, millaisia merkkejä he ovat huomanneet.

1. Kun ilahdut pisamista, mutta ystävä valistaa sinua niiden olevan maksaläiskiä.

2. Kun tiedostat, että jos olet juhlinut yhden illan, krapula kestää kaksi päivää. Kahden illan juhlinnasta seuraa verta ja hikeä viikon verran.

3. Kun manailet joka kerta autoradion avatessasi sitä sekavan höpötyksen ja jumputuksen määrää. Ehkä sinullakin on vaihtunut Loop Ylen Ykköseen?

4. Kun tajuat, että ikänsä puolesta missit voisivat olla lapsiasi eikä sinun tarvitsisi edes olla teiniäiti.

5. Tai kun mietit urheilijoiden syntymäaikoja ja päivittelet heidän olevan kovin nuoria ja sitten tajuat, että 27-vuotiaat urheilijat ovat oikeasti melkein jo eläikeiässä.

6. Harkitset luovuttavasi munasolujasi, mutta googlatessa selviää, että on liian myöhäistä. (Munasolujen luovuttajan tulee olla alle 36-vuotias, jos munasoluja annetaan tuntemattomalle saajalle. Jos parilla on oma, tunnettu luovuttaja, hänen pitää olla alle 39-vuotias.)

7. Tai kun selviää, että kantasolurekisteriin liittymisen ikäraja on 18–35 vuotta. (Ilmeisesti 36 vuoden ikä alkaa olla ehtoopuoli soluasioissa.)

8. Kun (kesä)työkaverisi eivät tiedä, mikä on Twin Peaks.

9. Kun tyynynkuva ei häviä poskesta vielä puoleen päivään mennessäkään. Ja pipostakin jää painaumat moneksi tunniksi.

10. Kun Alepan ja Alkon kassa ei enää jonain kertana kysykään papereita.

11. Kun nouset sohvalta vessaan ja huomaat ensiaskeleiden olevan hieman kankeita. Saatat myös hieman ähistä.

12. Kun terveystarkastuksessa motkotetaan kolesterolista ja huomaat valitsevasi kaupassa Benecolia ostoskärryyn.

13. Kun joulurauhanjulistus telkkarissa liikuttaa sinua, eikä se tunnu enää pakkopullalta.

14. Kun kuulet lapsien osaavan ulkoa kaikki laulunsanat kappaleista, joita et ole itse koskaan kuullutkaan.

15. Joka kerta kun hikoilet, ensimmäinen ajatuksesi on, että nytkö ne vaihdevuodet alkoivat.

16. Kun tajuat, ettet eläkään ikuisesti ja elämä ja aika alkavat tuntua entistä merkityksellisemmiltä.

17. Kun huomaat ohikulkijan vaatteiden olevan kuin suoraan sinun teiniaikojesi vaatekaapista.

18. Kun huomaat, että olet pienentynyt sentillä tai kahdella ja kengännumerosi on suurentunut yhdellä.

19. Kun urheilujoukkueesi ja sinä sen mukana siirrytte sarjaan, jota kutsutaan veteraanisarjaksi.