Kokosimme soittolistan, joka valaisee ankeimmankin syyspäivän – kuuntele vaikka! Mikä biisi saa sinut hyvälle tuulelle?

Viime viikkoina se on käynyt selväksi: marraskuu ja pimeys ovat täällä. Jos aurinko sattuukin pilkahtamaan päivän aikana, ei siitä kauan ehdi nauttia. Se tuntuu jatkuvana väsymyksenä ja muutenkin alavireisenä meininkinä. Vaan ei huolta: nuutumuksen voi karkottaa loistavalla musiikilla!

Päätimme koota yhteen kappaleet, jotka saavat meidät kerta toisensa jälkeen hyvällä tuulelle. Niin syntyi soittolista, joka piristää synkimmänkin mielen. Spotify-soittolistan löydät täältä ja perustelut alta. Kun syksy tuntuu oikein ankealta, laita nämä 25 biisiä raikaamaan.

1. Harry Styles: Golden

”Harry Stylesin Fine line -albumi on vuoden 2020 parhaimmistoa, ja sen avausraita vie aurinkoisiin tunnelmiin. Pehmeä rock-biisi kuulostaa siltä, että sitä kuunnellessa pitäisi istua avoauton ratissa ja kruisailla pitkin loputonta tietä meren rannalla. Sydänsuruiset lyriikat toimivat kiehtovana vastakohtana iloiselle soundille.” – Eveliina

2. Duran Duran: The Reflex

”Duran Duranin The Reflex vie kuulijansa 1980-luvulle, jolloin maailma oli yksinkertaisempi ja tulevaisuuteen katsottiin viattomin silmin. The Reflex on yksi yhtyeen energisoivimmista biiseistä ja aikansa hitti. Kappale alkaa mollissa ja vaihtuu kertsissä duuriin – se on se kohta, jossa voi alkaa kiljua yhdessä muiden fanien kanssa. Sanoista en ymmärtänyt aikanaan mitään, enkä oikein vieläkään, mutta kokonaiselämystä se ei latista pätkääkään.” – Marianne

3. Carlos Vives, Shakira: La Bicicleta

”Latinomeiningissä on jotain, mikä saa aina hyvälle tuulelle ja lanteet keinumaan, oli päivä kuinka ankea tahansa. Carlos Vivesin ja Shakiran La Bicicleta on vauhdikasta bilemusiikkia letkeämpi vaihtoehto piristää mieltä. Se on kuin huoleton pyöräretki aurinkoisena päivänä.” – Anna

4. Samuli Edelmann: (Sinä olet) aurinko

”Samuli Edelmannin (Sinä olet) aurinko on hyvä pick-me-up: siitä tulee aina sieluun se ihana valo. Sambamainen biitti taustalla pistää tanssittamaan.” – Salla

5. Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

”Tämä biisi on yhtä virkistävä kuin juuri puristettu appelsiinimehu. Vuonna 1987 julkaistu pop-kappale nostaa fiilikset uudelle tasolle päivän pohjavireestä riippumatta.” – Kata-Riina

6. James Brown: Get Up I Feel Like Being a Sex Machine

”James Brownin Sex Machine on ikiklassikko, jota kuunnellessa menojalka alkaa väkisinkin vipattamaan.” – Suvi-Tuuli

7. LCMDF: Gandhi

”Tämä biisi liittyy mielessäni vahvasti yhteen erityiseen työvuoteen ja siihen porukkaan, jonka kanssa silloin hommia tehtiin. Paljon naurua ja iloa, uuden oppimista ja suuria tunteita.” – Salla

8. Olavi Uusivirta: Tanssit vaikka et osaa

”Vuonna 2016 ilmestynyt biisi saa nimensä mukaisesti tanssijalan vipattamaan. Lyriikat kiteyttävät sen fiiliksen, kun juhliessa tekee mieli antaa palaa, viis siitä mitä muut ajattelevat.” – Eveliina

9. Foals: My Number

”Kun kuulin Foalsin musiikkia ensi kertaa, oli kunnon intiaanikesä. Erityisesti My Number tuo aina mieleen hölmöt tanssiliikkeet helteisessä asunnossa, kun kukaan ei ole näkemässä. Sen rytmi tempaa mukaansa heti alusta ja saa olon tuntumaan auvoisen huolettomalta.” – Anna

10. JVG feat. ABREU: Huominen on huomenna

”Huominen on huomenna – juuri näin! Kappale toimii parhaiten sunnuntai-illan lenkillä ikään kuin muistuttamaan, että maanantain töitä ehtii miettiä huomenna.” – Annakaisa

11. Ritt Momney: Put Your Records On

”Ritt Momneyn ihana kappale trendasi TikTokissa ja tuo Corinne Bailey Raen klassikkobiisin nykypäivään. Tämän siivittämänä saa ihanan startin aamuihin!” – Alina

12. Bomfunk MC's: Freestyler

”Ihan parasta suomalaista musiikkia! Tätä on tullut jorattua aika paljon silloin, kun oli juuri aloittanut ravintolaelämän.” – Suvi-Tuuli

13. Herra Ylppö: Leipää, lämpöö ja lempee

”Ihan mielettömän voimakas veto, kauniit sanat ja karismaattinen esiintyjä Vain elämää -sarjassa.” – Annakaisa

14. Wisin feat. Jennifer Lopez & Ricky Martin: Adrenalina

”Lääkäri neuvoi aikanaan kuormittavassa työtilanteessa keskittymään välillä johonkin ihan muuhun, vaikkapa laittamaan hyväntuulisen kappaleen korvanappeihin ja kuuntelemaan sen silmät kiinni. Tämä sattui silloin olemaan kova hitti ja valikoitui monesti myös tuohon tarkoitukseen.” – Anna

15. Mika: Relax, Take It Easy

”Muistatko vielä Mikan? Libanonilaissyntyinen poppari teki läpimurtonsa vuonna 2007 hitillään Relax, Take It Easy. Iloinen biitti ja lyriikat lohduttavat päivinä, joina mikään ei tunnu onnistuvan: joskus on parempi relata ja antaa asioiden olla!” – Eveliina

16. Technotronic: Pump Up The Jam

”Ah, ysäri, ala-asteen loppu, koulun disco ja neonvärit! Minulla on tästä biisistä vain hyviä muistoja.” – Suvi-Tuuli

17. The Beatles: Here Comes The Sun

”Tämän yli 50 vuotta vanhan kappaleen lupaus kerran palaavasta valosta on niin vahva, että se kantaa yli pimeimmänkin marraskuun. ”It’s been a long cold lonely winter” eli talvi on ollut pitkä ja kylmä, mutta yksi kaunis päivä sekin on taas ohi. It’s all right – ei hätää.” – Salla

18. Astrid S: Dance Dance Dance

”Tätä kuunnellessa on ihan pakko alkaa tanssia itsekin.” – Annakaisa

19. Lyyti: Olen matkalla kaatamaan patsaita

”Lyytin kappaleessa on ihanaa ja voimaannuttavaa nuoren naisen idealismia ja uskoa tulevaisuuteen, jossa pönöttävät ukot kiskotaan alas jalustoiltaan! Se, jos mikä piristää.” – Essi

20. Bandolero: Paris Latino

”Paris Latino on opiskeluaikojen kasarilöytö, jota piti luukuttaa uudelleen ja uudelleen. Se on superbiisi myös etkoiluun.” – Suvi-Tuuli

21. La La Land Cast: Another Day of Sun

”La La Land -elokuvan avausbiisi on nimensä mukaisesti ehdottoman aurinkoinen! Tätä ei voi kuunnella hymyilemättä.” – Anna

22.–23. Carly Rae Jepsen: Call Me Maybe & I Really Like You

”Nämä ovat kertakaikkisen ihania, pirteitä ja valoisia poppibiisejä. Jos näistä ei reipastu, niin ei mistään.” – Kaisa

24. Panjabi MC: Mundian to Bach Ke

”Kappale vei 2000-luvun alkuun lomalle New Yorkiin ja sen Tacky Club -klubiin. Siellä oli hikistä ja hauskaa jorailua.” – Suvi-Tuuli

25. Axel Johansson: Do or die

”Tässä kappaleessa on mahtava rytmi ja energia.” – Annakaisa

Mikä biisi saa sinut aina hyvälle tuulelle? Kerro kommenteissa!