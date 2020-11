Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Kaipaatko inspiraatiota ja lämpöä syksyyn? Juuri huipentunut Suuri keramiikkakisa on rehellinen hyvän mielen ohjelma

Erilaiset kädentaitojen kilpailuohjelmat ovat viime vuosina löytäneet televisioyleisönsä, ja nyt vuorossa on keramiikka. Se on puhdasta onnen eliksiiriä.

Kansanopistojen keramiikkakurssit ovat viime vuosina täyttyneet ennätysvauhtia. Savityöt ja lasituspajat ovat nyt melkein yhtä trendikkäitä kuin fitness 2010-luvulla. On siis ollut vain ajan kysymys, milloin keramiikka saa oman kilpailuohjelmansa.

Ylellä esitetty ja vielä Areenassa osittain nähtävillä oleva Suuri keramiikkakisa on brittiläinen hyvän mielen käsityöohjelma, jossa alan harrastajat kilpailevat vaihtuvien tehtävien merkeissä. Eräässä jaksossa ideoidaan toimiva wc-pönttö, toisessa muotoillaan Liisa Ihmemaassa -henkinen teeastiasto.

Joka jaksossa joku putoaa kyydistä, kunnes jäljellä on finaalikolmikko.

Pääosassa kädentaidot, ei draama

Äkkiseltään keramiikka voi tuntua tylsimmältä mahdolliselta tv-ohjelman aiheelta. Trendikkyydestä huolimatta se kuulostaa yhä vähän kesyltä, eikä sen ympärille muodostu maailmanluokan bisnestä samoin kuin muodin tai ruoan kohdalla.

Suuri keramiikkakisa on kuitenkin puhdasta onnen eliksiiriä.

Kun tehtävät jaksojen alussa annetaan, alkaa mielikuvitus lentää paitsi televisiossa myös kotikatsomossa. Sitä huomaa miettivänsä, miten itse lähestyisi aihetta. Kilpailijoiden ideat yllättävät ja viihdyttävät, ja jokaisen lasituksen onnistuminen jännittää.

Pientä liikutusta aiheuttavat myös tuomarit, jotka selvästi elävät keramiikalle. On ihanaa katsoa asiantuntijaa, joka herkistyy kauniin astiaston äärellä varovaisiin kyyneliin.

Parasta on, että Suuri keramiikkakisa on lempeä, hyväntuulinen ohjelma. Pääosassa loistavat kädentaidot ja luovuus, ihmisten välinen draama sen sijaan on jätetty kokonaan pois. Katsoja voi hetken aikaa keskittyä nauttimaan käsityön iloista, vaikka kaikki kotikylän savityökurssit olisivatkin jo täynnä.