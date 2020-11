Me Naiset

Ilmassa on taas romantiikkaa, jousimies!

SKORPIONI

On aika panostaa ihmissuhteisiin. Avoin kommunikointi on paras lähtökohta kaikille muutoksille. Positiivinen asenne on omiaan avaamaan ovia.

JOUSIMIES

Ota muutokset avoimin mielin vastaan. On hyvä hetki kehittää itseäsi ja hioa ideoitasi entistä paremmiksi. Ilmassa on romantiikkaa.

KAURIS

Ota rahakysymys käsittelyyn jo tänään. Nyt kannattaa pitää jalat maassa ja olla järjestelmällinen. Pyri tarjoamaan ratkaisuja ongelmakohtiin.

VESIMIES

Joku yrittää vetää huomiotasi pois olennaisesta. Ole tarkkana ja pidä kiinni asioiden tärkeysjärjestyksestä. Nyt ei ole hyvä hetki antaa mielesi vaeltaa minne sattuu.

KALAT

On hyvä hetki muuttaa arkisia rutiineja ja kokeilla jotain uutta. Pidä puolesi tungettelevaa tyyppiä vastaan ja ole valmis vetämään rajoja. Kuuntele ennen kaikkea itseäsi.

OINAS

Älä anna ulkopuolelta tuleville paineille periksi. Kuuntele ennen kaikkea itseäsi, kun kyse on omaa elämäsi koskettavista päätöksistä. Päivä tarjoaa sinulle vastauksia.

HÄRKÄ

Ota yhteyttä sukulaisiin tai vanhoihin ystäviin, joista et ole kuullut viime aikoina. Välimatkan ei tarvitse muodostua ongelmaksi. Luovuus kannattaa yhteydenpidossa.

KAKSONEN

Hienotunteisuus on tarpeen, kun puhe kääntyy arkoihin asioihin. Kuuntelemalla pääset pitkälle. Kritisoimista ja ehdottomuutta kannattaa välttää.

RAPU

Satsaa toimivaan ja viihtyisään kotiin. Pidä raha-asioita ja tavaroitasi silmällä. Unohtelua ja myöhästelyä voi sattua tänään itse kullekin.

LEIJONA

Avaa mielesi vaihtoehtoisille reiteille, pohdit sitten työkuviota tai ihmissuhdekysymystä. Älä kiirehdi tuomitsemaan, vaan anna uteliaisuutesi johdattaa.

NEITSYT

Tarkastele tilannetta huolellisesti joka kantilta ennen päätösten tekemistä. Kiirehtiminen ei johda nyt mihinkään hyvään. Rakkauselämääsi on luvassa yllätyksiä.

VAAKA

Ongelmia saattaa nousta pintaan, jos et ole valmis joustamaan omalta puoleltasi. Liiallinen jyrkkyys ei edistä asioita. Saat uutta virtaa viihdyttävästä seurasta.