Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Rakasta mua, Emily in Paris, Musta kuningatar ja kolme muuta. Valitsimme suoratoistopalvelujen uutuudet, jotka ovat katsomisen arvoisia.

Kaikki synnit

Kaikki synnit 2 on syksyn ehdoton sarjatapaus. Pieneen pohjoissuomalaiseen kuntaan sijoittuvan sarjan henkilökavalkadi on lievästi sanottuna epätavallinen. Pääosissa ovat poliisi Jussi Ritola (Matti Ristinen) ja hänen vaimonsa Meeri Ritola (Inka Kallén), mutta mukaan mahtuu myös entinen palkkasotilas sekä hurmoksellisen naisyhteisön persoonia. Uusi kausi käynnistyy vauhdikkaasti murhilla ja intiimillä läheisyydellä, jota sarjassa piisaa runsaasti myös jatkossa. Syvällisempi Me Naisten analyysi sarjasta löytyy tästä.

Missä: Sarjan molemmat kaudet ovat katsottavissa Elisa viihteeltä. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi löytyy myös Yle Areenasta.

Rakasta mua

Ruotsalainen Rakasta mua -sarja on yksi syksyn ihanimmista tv-uutuuksista. Yhtä aikaa riipaisevan koskettava ja hauska. Sarja kertoo siitä, miten eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset suhtautuvat rakkauteen.

Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Solsidanista tuttu Josephine Bornebusch. Bornebusch näyttelee myös sarjan pääroolin lääkärinä työskentelevänä Clarana – ja on huikea roolissaan. Sarjassa seurataan rakkautta etsivän ja äitiydestä haaveilevan Claran lisäksi pikkuveli Aronin suurta ensirakkautta sekä perheen vanhempien Kerstin ja Stenin elämää.

Missä: Sarjan kaksi kautta löytyvät Viaplaysta, ensimmäinen kausi löytyy myös Yle Areenasta.

The Crown 4

1970-luvun lähestyessä loppuaan kuningasperhe yrittää kuumeisesti taata kuningashuoneen tulevaisuuden varmistamalla, että naimaton 30-vuotias prinssi Charles nai sopivan morsiamen. Näin prinsessa Diana saapuu vihdoin sarjaan mukaan.

Luvassa on draamaa Charlesin, Dianan ja prinssin rakkaan Camilla Parker Bowlesin välillä. Jännitteisiä suhteita on myös tiedossa kuningattaren ja Englannin ensimmäisen naispääministerin, Margaret Thatcherin välille. Pääministeriä näyttelee Salaisista kansioista ja Sex Educationista tuttu Gillian Anderson. Lue lisää tästä.

Missä: 1–3 tuotantokaudet Netflixissä. 4. kausi katsottavissa 15.11.2020.

Emily in Paris

Emily in Paris on muun muassa Sinkkuelämää-sarjan luoneen Darren Starin uusin aikaansaannos. Siinä chicagolainen markkinointiammattilainen Emily muuttaa vuodeksi töihin Pariisiin ja yrittää luovia uudessa asuinmaassaan tuntematta sen kieltä tai kulttuuria.

Sarja ammentaakin huomattavan osan sisällöstään ylikorostetuista ranskalais- ja jenkkikliseistä, jotka törmäytetään yhteen. Jos stereotypioiden ristitulesta onnistuu olemaan piittaamatta, sarja onnistuu olemaan hyväntuulisen harmitonta katsottavaa. Sellaisena se sopii mainiosti keskelle pimeintä vuodenaikaa: tällä saa nostettua aivot välillä narikkaan lepäämään.

Missä: Netflixissä

Emily in Paris

Menestynyt psykoterapeutti Grace (Nicole Kidman) ja hänen puolisonsa lasten syöpälääkäri Jonathan (Hugh Grant) elävät yltäkylläistä ja etuoikeutettua elämää New Yorkin Manhattanilla 12-vuotiaan poikansa kanssa. Pian pojan koulukaverin äiti löytyy murhattuna raa´alla tavalla ja hiljalleen Gracelle paljastuu, että hänen lähipiirinsä tietää tapahtumista enemmän kuin antaa ymmärtää. Näin Gracen elämä alkaa murentua pala palalta. Hienon roolin perheen isoisänä tekee jo 85-vuotias Donald Sutherland.

Lue Me Naisten analyysi sarjan ensimmäisistä jaksoista.

Missä: HBO

Musta Kuningatar

Netflixin minisarja Musta kuningatar seuraa orpotyttö Beth Harmonin elämää lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi. Beth on poikkeuksellinen lahjakkuus shakissa, joka murskaa vastustajan toisensa perään pelilaudalla.

Yksityiselämässään hän on nujertua riippuvuuksien ja lapsuuden traumojen alle. Sarja koukuttaa, vaikkei shakista juuri mitään ymmärtäisikään. Lisäksi luvassa on todellista silmänruokaa puvustuksen ja lavastuksen merkeissä.

Bonuksena: Harry Potter -leffojen ilkeä Dudley (Harry Melling) nähdään sarjassa totuttua sympaattisemmassa roolissa.

Missä: Netflixissä