Haluatko nähdä rehellistä yhden tähden kauhua? Tänään ensi-iltansa saa Follow Me, josta on vaikea keksiä hyvää sanottavaa

Laiska halloween-halpiskauhuilu ei onnistu ällöttämään eikä varsinkaan pelottamaan.

Kaikenlainen vlogaaminen, striimaaminen, somepöhinä ja influensseriksi haikailu on kovaa huutoa millenniaalien keskuudessa. Nuoriso haikailee näkyvyyttä TikTok-videoiden, IG-itsensäpaljastelun ja tubehaasteiden avulla. Influensseri on ihan oikea ammatti nykyään. Viraaliksi pitää päästä keinolla millä hyvänsä.

Tästä maailmasta ponnistaa myös Follow Me. Keegan Allen näyttelee kuuluisaa tubettajaa Colea, joka saa kutsun maailman hyytävimpään pakohuonepeliin Moskovaan. Mukaan hän ottaa possensa, joka koostuu erilaisista laiskasti kirjoitetuista karikatyyreistä. Cole itse on ärsyttävä hahmo, jonka julkisuuskuvan takana on olevinaan häivähdys inhimillisyyttä, mutta muovimannekiini hänkin on.

Moskovaan päästyään Cole aiheuttaa selkkauksen paikallisten kovanaamojen kanssa juuri ennen oman pelikokemuksen alkua. Ongelmiahan siitä seuraa, eikä aikaakaan, kun pakohuonepeli muuttuu tappavaksi.

Will Wernickin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva on halloween-kauhua laiskimmillaan. Sen juoni on varastettu David Fincherin The Gamesta, kidutuskohtaukset Eli Rothin Hostelista, erilaiset ansat James Wanin Saw-elokuvasarjasta ja tapahtumapaikka Wernickin omasta Escape Room -rainasta. Ja siinä se leffa sitten onkin. Oikeasti.

Follow Me ei kykene edes rakentamaan jännitettä, sillä koko kupletin twisti on niin helposti nähtävissä, että elokuva aiheuttaa lähinnä vetelää haukottelua ensimmäisten 20 minuutin jälkeen. Lapsukaiset sanovat nykyään ”cringe”, tarkoittaen sitä, että jokin asia on hävettävää. Follow Me on tosi hirveen cringe, bruh.

Follow Me *

Ensi-ilta 6.11.