Yritäpä selittää sitä, miksi on hauskaa, että kumpi ja kampi tappelivat.

Suomen kieli on käsittämätön verbaalinen viidakko. Sen tietävät kaikki asiaan vähänkään perehtyneet.

Jo pelkkä kielioppi vaikuttaa nousuhumalaisen kylähullun kehittämältä sadistiselta vitsiltä, mutta odotas, kun siirrytään suomalaisten sanontojen pariin. Niitä riittää, ja ne ovat toinen toistaan absurdimpia ja joskus myös täysin harhaanjohtavia. Moni meistä suomalaisistakin käyttää sananlaskuja pysähtymättä koskaan miettimään, mitä pirua ne oikeastaan tarkoittavat.

Keräsimme yhteen Suomen kielen kryptisimpiä sanontoja, jotka eivät avaudu ihan hetkessä ulkomaalaiselle – tai ylipäätään kenellekään. Yritäpä itse selittää sitä, miksi on hauskaa, että kumpi ja kampi tappelivat. Helppoa kuin heinänteko (joka on itse asiassa hemmetin kovaa duunia)!

1. Kel’ onni on se onnen kätkeköön

Suomalainen klassikko, jonka perimmäistä tarkoitusta voi vain arvella. Kuuluu samaan ryhmään ”vaatimattomuus kaunistaa” -tyyppisten latistavien tölväisyiden kanssa. Olemme jo kolmena MM-kiekkokeväänä saaneet todistaa, ettei sanonta sovi enää suomalaisten kansallisidentiteettiin. Muutetaan siis sanonta muotoon: Kel’ onni on, se torilla tavataan.

2. Sääli on sairautta

Sääli tämän sanonnan keksijää. Ehkä hänellä on ollut takanaan erityisen rankka jakso elämässään tai muuten veemäinen olo. Sääli ei ole sairaus, vaan se, ettei tunne sääliä silloin, kun pitäisi. Empatianpuute yhdistetään esimerkiksi persoonallisuushäiriöihin.

3. Se on helppo nakki / varma nakki

Englanninkielisessä maailmassa sanotaan piece of cake, mutta kakku ei ole ilmeisesti sopinut suomalaiseen mielenmaisemaan. Me luotamme sen sijaan tuttuun ja turvalliseen nakkimakkaraan. Nakki on nimittäin niin helppo, että sitä voi tarjota tilanteessa kuin tilanteessa, arkena ja juhlissa. Se maistuu paistettuna, keitettynä ja jopa raakana. Nakin kanssa ei yksinkertaisesti voi mennä vikaan!

4. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla

Pikainen katsaus internetiin paljastaa, että ”pivo” tarkoittaa kouraa. Sanonnan keksijä on siis ollut sitä mieltä, että linnun on parempi roikkua kuolleena metsästäjän kädessä kuin nauttia elämästä luonnossa. Metsästys on toki tuikitarpeellista, mutta ehkä näin kasvissyönnin lisääntyessä sanonnalle olisi tarpeellista kehittää vegevaihtoehto: parempi porkkana pivossa kuin kymmenen kasvimaalla.

5. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa

Ah, suomalaista pessimismiä runollisimmillaan. Jos yrittää tähdätä korkealle kuuseen, kompastuu lopulta käppyräiseen katajaan ja päätyy makaamaan naama mättääseen lytistyneenä. Kenenkään ei kannata tavoitella liian korkeita päämääriä, koska silloin epäonnistuminen on väistämätöntä. Tulee väkisin mieleen toinen kuusi-aiheinen sanonta, joka sopii esimerkiksi tähän lauseeseen: Tämä vanhentunut ja kansakuntaamme latistava sananlasku voisi hiljalleen painua hevonkuuseen.

6. Mies se tulee räkänokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta

Sanonta herättää kysymyksen siitä, mitä on tyhjän nauraminen. Onko jonkun huumorintaju parempi kuin toisen? Jos on, kuka paremmuuden määrittelee? Sanonta vie lopulta melko syvällisiin pohdintoihin siitä, mitä on yksilönvapaus ja ihmisarvo: kuka saa nauraa ja mille?

7. Itku pitkästä ilosta, pieru pitkään nauramisesta

Kaikki tietävät sen tunteen, kun naurattaa niin paljon, että vesi valuu silmistä. Se on ihanaa! Tuntuu kuitenkin siltä, ettei tässä kielikuvassa haeta aivan sitä. Ennemminkin palataan taas härmäläiseen perusajatukseen siitä, ettei kannata iloita liikaa, sillä kaikki kääntyy kohta kuitenkin suruksi. Pieruosio onkin tämän sanonnan kirkas voittaja, sillä piereskely on todistetusti terveellistä.

8. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa

Se tiedetään, että sanonta tarkoittaa sitä, ettei pidä iloita liian aikaisin. Mitään muuta ei sitten tiedetäkään. Mikä tipahtaa? Kuola? Eikös se olisi hyvä nuolaista ennen kuin sitä on rinnuksilla? Pahinta on, ettei edes kaikkitietävä internet ei anna selitystä tälle mysteerille.

9. Kaikkeen tottuu, paitsi jääpuikkoon perseessä

Kyseinen sanonta voi kuulostaa ensin brutaalilta, mutta pienen pohdinnan jälkeen merkitys alkaa avautua. Jääpuikkohan ehtii sulaa pois, ennen kuin siihen tottuu. Mikä mielen mullistava teoria, joka on kuitenkin parempi jättää testaamatta tosielämässä.

10. Nyt otti ohraleipä / kävi ohraisesti

Onko ohraleipä erityisen pahaa tai muuten kelvotonta? Niin voisi ajatella, sillä sanonta tarkoittaa, että jokin asia on mennyt pahasti pieleen. Vanhoina hyvinä aikoina epäonnistuneen ruissadon tilalle istutettiin ennen ohraa. Ohrasta puuttui sitkoaine, ja siksi leivästä tuli huonompaa kuin ruisversiosta. Nyt parjattu ohraleipä pikaisesti testiin, jotta lopullinen totuus tästäkin sanonnasta saadaan esiin.

11. Homma on juosten kustu

Tämä sanonta ei loppujen lopuksi tarvitse juurikaan selittelyitä. Kaikkihan me tiedämme, mitä tapahtuu, jos virtsaa juostessa: homma menee reisille. Tämä lienee tuttua ainakin kaikille naisille, jotka ovat huomanneet liian myöhään, että vessakopista puuttuu wc-paperi.

12. Hän meni pää kolmantena jalkana

Tästä sanonnasta välittyy mielikuva, jossa liikutaan akrobatian äärirajoilla. Tosiasiassa sanonnalla kuvataan tilannetta, jossa on niin kiire, että lopulta kompuroidaan ja muksautetaan pää alustaan tai vaihtoehtoisesti kontataan pää maata viistäen. Sanontaa voisi siis käyttää myös näin: Lähdin puoli viiden aikaan baarista pää kolmantena jalkana.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2019.