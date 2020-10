Lukitkaa lapsenne turvaan: tabletit ovat täällä! Kauhuelokuvassa Come Play paha vaanii näytöillä.

Alakouluikäinen Oliver (Azhy Robertson) on erityislapsi. Hänellä on autismi, ja hän kommunikoi verbaalisesti vain kirjoittamalla ja kännykän puheohjelman avulla. Oliver on niin yksinäinen, että hän viettää kaiken aikansa joko kännykänsä tai tablettinsa ruudun ääressä.

Eräänä päivänä Oliverin kännykkään ilmestyy satu, joka kertoo yksinäisestä jättimäiseltä luurangolta näyttävästä Larry-hirviöstä. Oliverin vanhemmat (Gillian Jacobs ja John Gallagher Jr.) vaativat, että Oliver olisi samanlainen kuin muut lapset, mutta Larry sen sijaan haluaa vain olla Oliverin ystävä. Jos Oliver vain suostuu lukemaan sadun loppuun, Larry pääsee Oliverin luokse todelliseen maailmaan.

Jokainen sukupolvi demonisoi aikansa teknologian. 1980-luvulla televisiota pidettiin saatanan sontaluukkuna, joka saa lapset valtaansa. Tobe Hooper hyödynsi paranoiaa vuonna 1982 ilmestyneessä kauhuelokuvassaan Poltergeist. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa lasten psyykkisistä traumoista syytettiin väkivaltavideoita. Japanilaisen Hideo Nakatan vuonna 1998 ilmestynyt kauhuelokuva Ringu iski niin hyvin ajan hermoon, että siitä tehtiin myös jenkkiversio, Gore Verbinskin vuonna 2002 ilmestynyt Ring. Osansa ovat sittemmin saaneet myös virtuaalitodellisuus, konsolipelit, internet ja chat.

Jacob Chasen kauhuelokuvassa Come Play (suomeksi tule leikkimään) ovat vuorossa kännykät, tabletit ja tietokoneet, Larry tosin ilmestyy kaikille mahdollisille näytöille, myös television ruudulle.

Yliluonnollinen kauhuelokuva yllättää positiivisesti. Leffa ei aikaile, vaan menee heti asiaan. Ensimmäiset kauhun hetket koetaan ennen kuin Oliverin hahmoa on taustoitettu sen enempää kuin että hänen vanhempansa riitelevät. Mukana on muutama oivaltavakin kohtaus, kuten kohtaukset, jossa Oliver leikkii 1980-luvun lapsille tutulla limakädellä, joka venyy ja tarttuu kiinni kaikkiin pintoihin. Jännitystä tihennetään sopivasti pikkuhiljaa. Vain loppu on pettymys: elokuva on auttamatta ylipitkä.

Leffan sanoma väännetään rautalangasta: me katsomme enää näyttöjämme, emme toisiamme ja jäämme siksi yksin. Sitä ei sen sijaan sanota suoraan, mutta niinhän se on, että yksinäinen lapsi on hirviölle helpompi saalis kuin lapsi, jonka hädän vanhemmat ottavat vakavasti. Ja tosielämän hirviöt ovat paljon vaarallisempia kuin Larry.

Come Play ***

Ensi-ilta 30.10.