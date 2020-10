Kummituksia, hirviöitä, zombeja, vampyyreita... Uskallatko katsoa?

Halloween on täällä! Kaikkien kauhun ja naamiaisjuhlien ystävien lempijuhlaa ei vietetä Suomessa kovinkaan näyttävästi. Jos juhlan tunnelmaan haluaa kuitenkin heittäytyä, paras keino siihen on teemaan sopivien elokuvien tai sarjojen katselu.

Poimimme suoratoistopalvelujen valikoimasta 13 sarjaa, joiden parissa pääsee jännittämään, säpsähtelemään ja kurkkimaan televisioruutua sormien välistä. Listauksessa on mukana aitoja kauhusarjoja, mutta jos olet enemmän kevyemmän jännityksen ystävä, ei hätää: sinullekin löytyy sopivan kutkuttelevaa katsottavaa.

Nappaa siis syliin popcorn-kulho – ja ota viereen turvakaveri, mikäli mahdollista.

1. The Haunting of Hill House (Netflix)

Netflixin kauhuhitti pääsi taannoin otsikoihin, koska se aiheutti katsojissa niin voimakkaita reaktioita. Sarja perustuu löyhästi Shirley Jacksonin klassikkoromaaniin. Pala palalta avautuva, kahdessa aikatasossa liikkuva mysteeritarina kertoo rikkoutuneesta perheestä, joka joutuu yliluonnollisen kouriin. Itse kauhukirjailija Stephen King on hehkuttanut sarjaa.

2. The Haunting of Bly Manor (Netflix)

The Haunting of Hill Housen tuoreessa jatko-osassa uppoudutaan täysin uuteen tarinaan. 1980-luvulle sijoittuva The Haunting of Bly Manor kertoo Englannin maaseudulla sijaitsevasta kartanosta ja sen asukkaista, niin elävistä kuin kuolleista. Sarja ei ole läheskään niin pelottava kuin edeltäjänsä, joten se sopii säikymmillekin katsojille.

3. Penny Dreadful (HBO Nordic)

Viktoriaanisen Lontooseen sijoittuva kauhudraama Penny Dreadful herättää henkiin ja kietoo toisiinsa joukon kauhukirjallisuuden klassikkoja: Dorian Grayn, Dracula-romaanin henkilöt sekä tohtori Frankensteinin hirviöineen. Visuaalisesti kaunis sarja sopii etenkin esteetikoille.

4. Salaiset kansiot (Viaplay)

1990-luvun suosikkisarja The X-files eli Salaiset kansiot sopii teemansa puolesta vallan hyvin Halloween-aikaan. Liittovaltion agentit Fox Mulder ja Dana Scully yrittävät selvittää FBI:n selittämättömiä tapauksia, joihin liittyy kauhua, salaliittoja, lääketieteellisiä ihmeitä ja Maan ulkopuolista elämää.

5. Stranger Things (Netflix)

Megahitti Stranger Things sekoittaa kauhua ja scifiä. Tarinan keskiössä on neljän 12-vuotiaan pojan kaveriporukka, josta yksi katoaa yhtäkkiä jäljettömiin. Sekaan heitetään erikoinen pikkutyttö, hallituksen salaisia kokeita, telekinetiikkaa ja hirviöitä. Etenkin ensimmäinen kausi saa säpsähtelemään! Sarja pursuaa kasarinostalgiaa ja sisältää lukuisia viittauksia rakastettuihin kauhu- ja seikkailuelokuviin.

6. Dark (Netflix)

Kuin Stranger Things, mutta synkempi ja aikuismaisempi. Hämärä ja mystinen Dark on Netflixin ensimmäinen saksalainen alkuperäissarja ja suoratoistopalvelun suosituimpia ei-englanninkielisiä teoksia. Ensimmäinen kausi alkaa, kun lapsi katoaa saksalaisessa pikkukaupungissa. Sarja kertoo neljästä eri suvusta, joiden jäsenten kohtalot kietoutuvat toisiinsa. Tarinaa kuljetetaan useassa aikatasossa. Enempää emme paljasta.

7. Les Revenants (HBO Nordic)

Ranskalainen yliluonnollinen draama The Returned – Les Revenants sijoittuu pieneen alppikylään, jota ravisteli suuri liikenneonnettomuus. Vuosia myöhemmin kuolleet palaavat elävien joukkoon. Tämä hyytävä, yliluonnollinen mysteerisarja voitti parhaan kansainvälisen sarjan Emmy-palkinnon vuonna 2013.

8. The Walking Dead (HBO Nordic, Viaplay)

Saisiko olla lisää kuolleita eläviä? Zombiepidemian runtelemaan maailmaan sijoittuva The Walking Dead on jatkunut jo 10 kauden ajan. Sarjakuvaan perustuva sarja kertoo Atlantan liepeillä elävästä joukosta, joka yrittää selviytyä zombeja vastaan – ja säilyttää samalla ihmisyytensä. Sarjan 11. ja viimeinen kausi nähdään vuosina 2021–2022.

8. American Horror Story (Amazon Prime Video, Netflix)

Ryan Murphyn kauhusarja American Horror Story on niin kutsuttu antologiasarja, jonka joka tuotantokaudella on eri tarina ja henkilöhahmot. Ensimmäinen, kummitustaloon sijoittuva kausi Murder House on monen mielestä se parhain, mutta kehuja ovat keränneet myös mielisairaalaan sijoittuva Asylum (kausi 2), poliittinen Cult (kausi 7) sekä camp-henkinen noidista kertova Coven (kausi 3).

Kaikki kaudet Amazon Prime Videossa, kaudet 6–8 Netflixissä.

10. Buffy, vampyyrintappaja (Viaplay, Amazon Prime Video)

Muistathan yhä Buffyn? Vuosituhannen vaihteessa katsojia ihastuttanut vampyyrisarja on sekoitus kauhua, draamaa ja komediaa. Sarjassa Sarah Michelle Gellarin esittämä Buffy Summers taistelee pimeyden voimia vastaan ystäviensä kanssa. Täydellistä katsottavaa nostalgiannälkäiselle.

11. Supernatural (Amazon Prime Video)

Winchesterin veljekset (Jared Padalecki ja Jensen Ackles) ovat metsästäneet demoneita ja muita yliluonnollisia olentoja jo 15 vuoden ajan. Kulttimainetta nauttiva kauhufantasia Supernatural onnistui keräämään niin uskollisen fanikunnan, että sarjasta kasvoi huima 327 jakson pituinen tarina, joka päättyy vihdoin tänä syksynä. Kaudet 1–5 ovat ehdottomasti sarjan parhaimmat, ja niitä voi suositella varauksetta jokaiselle monsterifanille.

12. Mindhunter (Netflix)

Jos sarjamurhaajien mielenliikkeet kiinnostavat, Mindhunter on valintasi. Sarjassa kaksi FBI-agenttia kehittää rikostutkimusta 1970-luvulla, jolloin psykologialle vielä naureskeltiin poliisipiireissä. Sarjassa on käytetty apuna oikeita sarjamurhaajien haastattelumateriaaleja. Yhdennäköisyys menneisyyden ihmishirviöiden ja näyttelijöiden kesken on mieletön. Cameron Britton on roolissaan niin samanhenkinen sarjamurhaaja Ed Kemperin kanssa, että kylmät väreet kulkevat selkäpiitä pitkin ja aivot menevät solmuun.

13. Twin Peaks (HBO Nordic)

Tämä lista ei olisi kokonainen ilman kaikkien kulttisarjojen äitiä. ”Kuka murhasi Laura Palmerin?” oli kysymys kaikkien huulilla 1990-luvun alussa. Surrealistinen, humoristinen ja paikoin karmiva Twin Peaks oli ilmestyessään mullistava. Kaikessa piinaavuudessaan sarja sopii mainosti Halloweenin tunnelmaan. Fanien 25 vuoden odotus palkittiin, kun Twin Peaks palasi televisioon muutama vuosi sitten vielä yhden kauden ajaksi.