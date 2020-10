Verbien taivutus yksikössä ja monikossa menee pieleen yllättävän monilta. Puhekielessä yksikkö ja monikko voivat sekoittua huomaamatta, mutta kirjoitetussa tekstissä asiaan on syytä kiinnittää huomiota.

Turun yliopiston suomen kielen lehtori Päivi Laine antaa selkeän ohjeen.

– Jos subjekti on yksikössä, myös verbi on yksikössä. Jos subjekti on monikossa, myös verbi on monikossa.

Laine antaa esimerkin:

Asiantuntijat Virtanen ja Pekkanen keskustelee asiasta. VÄÄRIN

Asiantuntijat Virtanen ja Pekkanen keskustelevat asiasta. OIKEIN

Poikkeuksen sääntöön tekevät monikkomuotoiset sanat, jotka viittaavat yhteen asiaan, kuten:

Juhlat olivat todella kivat.

Ja yksikkömuotoiset sanat, jotka viittavat joukkoon:

Ryhmä on liian suuri.

Kolme poikaa juoksee pihalla.

Edellä olevissa esimerkeissä verbi taipuu subjektin muodon mukaan, ei sanan merkityksen mukaan. Sanat ryhmä että kolme ovat yksikössä, vaikka viittavaat useampaan henkilöön.

Muistisääntö: Katso, kuinka monta toimijaa lauseessa on, ja päätä sitten, tuleeko verbi yksikköön ja monikkoon.

Laine kertoo, että on tärkeää hallita oikeinkirjoituksen normit. Esimerkiksi työnhaussa on ehdoton etu, että hallitsee oikeinkirjoituksen säännöt. Työhakemusta lukiessa virheellisiin yhdyssanoihin ja väärään pilkutukseen kiinnittää helposti huomiota.

– Oikeinkirjoituksen eteen pitää tehdä työtä. Kuinka paljon kirjoittamiseen saa harjoitusta, riippuu tietenkin paljon siitä, millaisessa työelämässä on mukana. Myös vaatimukset ovat eri aloilla erilaiset.

Kirjoittamista ja oikeinkirjoitusta oppii vain harjoittelemalla.

– Ihmiset kirjoittavat paljon, mutta kun kirjoittaa viestiä Whatsapissa, ei tarvitse miettiä, meneekö pilkku oikeaan kohtaan tai kirjoittaako yhdyssanan oikein.