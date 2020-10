Hengästyttävän hyvä kauhuelokuva Saint Maud on parasta, mitä genressä on tapahtunut pitkään aikaan.

Maud (Morfydd Clark) on hiljattain uskoon tullut sairaanhoitaja. Maud muuttaa eksentrisen ex-tanssijan Amandan (Jennifer Ehle) kotiin huolehtimaan tästä. Amanda sairastaa parantumatonta imukudossyöpää ja odottaa kuolemaansa pyörätuolissa. Hoitajan ja hoidettavan suhde muuttuu pian häiriintyneeksi valtapeliksi.

Britti Rose Glassin esikoisenaan ohjaama psykologinen kauhuelokuva Saint Maud on parasta, mitä genrellä on ollut pitkään aikaan tarjota. Ohjaaja tuntee lajityypin perin pohjin ja osaa nostaa hattua klassikoille. Glassilla on kuitenkin esikoisohjaajaksi harvinaisen varma oma ääni. Lopputulos on intensiivinen ja ahdistava.

Asiaan mennään heti. Elokuvan ensimmäisessä kuvassa Maud istuu huoneen nurkassa kädet verta valuen. Glass ottaa kaiken irti Maudin uskonnollisista visioista, jotka ovat melkein seksuaalisia kokemuksia. Kauhua revitään irti myös täysin arkisista asioista, kuten kiehuvan teekattilan vihellyksestä tai ilotulitusrakettien paukkeesta.

” Lopputulos on intensiivinen ja ahdistava.

Elokuvan näyttelijäntyötä ei voi kyllin ylistää.

Aavemaisen paljon nuorelta Meryl Streepiltä näyttävä Jennifer Ehle on vakuuttava elämänsä viimeisistä viikoista nauttivana hedonistina.

Morfydd Clark tekee vereslihaisen roolin epävakaana Maudina, jonka psyyken ahdasmieliseen roomalaiskatoliseen uskontoon hurahtaminen on saanut järkkymään lopullisesti. Maud kiduttaa itseään kuin muinaiset pyhimykset. Hän esimerkiksi rukoilee polvistuneena popkornin jyvien päälle.

Uskonnon sadismin paljastavia kohtauksia on melkein sietämätöntä katsoa. Sama koskee myös Maudin lankeamista kuvaavaa iltaa, jonka kautta ohjaaja käsittelee #metoo-teemoja.

Adam Janota Bzowskin piinaava musiikki takoo armottomasti tahtia. Ben Fordesmanin kuvaus ansaitsee sekin kiitosta. Varsinkin elokuvan viimeiset kuvat ovat huikean kauniita.

Saint Maud **** 1/2

Ensi-ilta 23.10.