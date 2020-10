Me Naiset

Vastaa kahdeksaan tiukkaan kuva-arvoitukseen ja selvitä, oletko todellinen hampurilaisasiantuntija.

Moni on maistanut näitä, mutta vain tietäjät tunnistavat.­

Jos saisit eteesi hampurilaisen ilman kääreitä, tunnistaisitko, mikä hampurilainen on kyseessä?

Nyt on aika selvittää, kuka on todellinen asiantuntija hampurilaisten suhteen. Haimme testiin herkkuja suosituimpien ketjujen valikoimasta ja riisuimme ne. Mukana on vanhoja klassikoita sekä rakastettuja uutuuksia.

Tehtävä on haastava, sillä jo kastikkeen väri tai salaatin laatu saattaa ratkaista oikean vastauksen.

Vastaa alla kahdeksaan kuva-arvoitukseen. Onnea peliin!