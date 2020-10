Teemu Nikin komediassa Nimby asiat eivät riitele, ihmiset riitelevät – mitä tapahtuu, kun lesbo kohtaa uusnatsit?

Kolmekymppinen Mervi (Susanna Pukkila) vie avovaimonsa Katan (Almila Bagriacik) ensimmäistä kertaa tapaamaan vanhempiaan (Mari Rantasila ja Antti Reini) maaseudulle. Mervi pelkää, että hänen vanhempansa suhtautuvat homofobisesti hänen parisuhteeseensa ja rasistisesti Kataan, jonka äiti on iranilainen pakolaispoliitikko. Lapsuudenkodissa odottaakin näky, joka ylittää itseään suvaitsevaisena pitäneen Mervin sietokyvyn rajat: vanhemmat harrastavat kimppakivaa naapuripariskunnan (Ona Kamu ja Jouko Puolianto) kanssa.

Teemu Nikin komedia Nimby lainaa nimensä ilmiöltä Not in my Backyard. Ilmiö on järkyttänyt suvaitsevaisia ihmisiä: hyvin toimeentulevat ihmiset eivät halua, että heidän naapuriinsa avataan vammaisten hoitokoti tai pakolaisten vastaanottokeskus, koska he uskovat niiden laskevan heidän asuntojensa arvoa.

Komedia ei voisi olla enää ajankohtaisempi: Suomea raastaa kaksintaistelu suvaitsevaisen ja avoimesti rasististen, homofobisten ja transfobisten ihmisen välillä. Asiat eivät riitele, ihmiset riitelevät. Arvoista, aatteista, asenteista ja moraalista ei enää keskustella asiallisesti, vaan somessa raivotaan naama punaisena. Nikillä onkin käsissään loistavan komedian ainekset. Valitettavasti ohjaaja hassaa ne ja tuloksena on pelkkä puskafarssi.

Nikki on koonnut elokuvaansa köörin henkilöhahmoja, joista meillä kaikilla on vahva mielipide: feministejä, lesboja, uusnatseja, kotiäitejä, uraäitejä, pakolaisia, uskovaisia, new age -liikkeen kannattajia… Huumori pelaa stereotypioilla ja niiden purkamisella: lesbo ei hyväksykään omien vanhempiensa seksuaalisuutta tai uusnatsi onkin vegaani. Valitettavasti nämä hauskat ideat jäävät vain aihioiksi: elokuva on pelkkä kokoelma lyhyitä sketsejä.

Leffa olisi toiminut paljon paremmin lyhytelokuvana varsinkin, kun Nikki on niitä urallaan onnistuneesti ohjannut (mm. lyhytkomedia Fantasia vuodelta 2015). Elokuva on pitkäksi leffaksi lyhyt (vain 93 minuuttia), mutta silti ylipitkä.

Elokuvan sanoma on selvä: suvaitsevaisuus.

Nimby **

Ensi-ilta 9.10.