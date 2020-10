Roy Andersson näyttää liittyvän uusimmalla elokuvallaan Aki Kaurismäen ja Terrence Malickin joukkoon – eikä kovin hyvällä tavalla.

Ruotsalainen ohjaaja Roy Andersson (s.1943) muistetaan parhaiten hänen maitotuotteita valmistavalle osuusmeijeri Arlalle 1990-luvulla ohjaamistaan mainoksista, joissa meidän kaikkien sisällä asui pieni lehmä.

Andersson on myös yksi kotimaansa arvostetuimmista elokuvaohjaajista. Hän luottaa samoihin tyylikeinoihin kuin meidän Aki Kaurismäkemme: pelkistettyyn elokuvailmaisuun ja lakoniseen huumoriin.

Andersson muistuttaa elokuvantekijänä myös amerikkalaista Terrence Malickia: Andersson ja Malick ovat ohjanneet leffoja harvakseltaan, mutta pieteetillä tehdyt elokuvat ovat usein olleet lumoavia taideteoksia. Anderssonin arvostetuin työ on trilogia ihmisenä olemisesta, johon kuuluvat elokuvat Toisen kerroksen lauluja (2000), Sinä elävä (2007) ja Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien (2014).

Juoni ei ole koskaan ollut ohjaajalle tärkeä. Myös uutuusdraama Kohti ääretöntä koostuu tilanteista, joilla ei ole juuri yhtymäkohtia toisiinsa, eikä elokuvassa ole oikeastaan edes päähenkilöitä. Näemme vain irrallisia kohtauksia, joissa esimerkiksi naisen kengän korko katkeaa, teinipoika kertoo teinitytölle fysiikan lainalaisuuksista ja Hitler lymyilee bunkkerissaan.

Kohti ääretöntä tuo jälleen mieleen Terrence Malickin ja Aki Kaurismäen, mutta vertaukset eivät tällä kertaa mairittele. Anderssonille näyttää käyneen samoin kuin Malickille: kun ohjaajat ovat ryhtyneet ohjaamaan elokuvia tiheämmällä tahdilla, tuloksena on tahattomia parodioita heidän tärkeimmistä töistään.

Malickin draamat Knight of Cups (2015) ja Song to Song (2017) ovat tästä hyviä esimerkkejä. Sama vika on myös leffassa Kohti ääretöntä. Kaikki, mikä Anderssonin aiemmissa töissä ihastutti, tuntuu nyt vain vanhan kertaukselta. Aivan kuin ohjaaja ohjaisi yhtä ja samaa elokuvaa yhä uudelleen ja uudelleen. Niinhän on käynyt myös Aki Kaurismäelle, jonka uusin elokuva Toivon tuolla puolen (2017) oli kuin leikkaa, kopio ja liitä -metodilla toteutettu kooste hänen aiemmista elokuvistaan.

Kohti ääretöntä ** 1/2

Ensi-ilta 9.10.