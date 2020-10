Me Naiset

Oletko Väinö Linnasi ja Tove Janssonisi lukenut? Se selviää nyt.

Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Aleksis Kivi oli ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija ja suomalaisen kirjallisuuden uranuurtaja. Hänen jälkeensä on tullut lukemattomia muita, jotka ovat jättäneet oman jälkensä Suomen kirjakulttuuriin ja lukijoiden sydämiin.

Lue myös: Haluatko saletisti hyvää luettavaa? Me Naiset valitsi 2000-luvun (kenties) parhaat 40 kirjaa

Päivän kunniaksi laadimme testin, joka paljastaa, kuinka hyvin tunnet suomalaisen kaunokirjallisuuden kuuluisat teokset. Testiin on poimittu sitaatteja suomalaisista klassikkokirjoista sekä hieman uudemmista menestysromaaneista. Sinun tehtäväsi on tunnistaa, mistä kirjasta sitaatti on peräisin. Onnea matkaan!