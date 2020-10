Me Naiset

Annakaisa ei ole imuroinut 7 vuoteen – silti asunto on putipuhdas

Paras imurikikka on se, että ei käytä imuria lainkaan, uskoo Annakaisa Vääräniemi, 42.

Juttelin hiljattain espoolaisen Satu-Maria Ravelinin kanssa, jonka kotoa ei löydy yhtään siivousrättiä eikä -liinaa. Hän suosii kaikessa siivouksessa talouspaperia eikä ole sen vuoksi tarttunut luuttuun peräti kymmeneen vuoteen.

Juttu herätti keskusteluvyöryn Me Naisten Facebook-sivustolla. Jotkut kirjoittivat, että syy talouspaperin käyttöön on laiskuus etsiä kunnollisia siivousvälineitä.

Itse uskon, että totuus on aivan toinen. Satu-Maria on ahkera intohimosiivooja, joka on kokeilujen kautta löytänyt suosikkisiivousvälineensä.

Tiedän sen, sillä olen itsekin päätynyt siivoamaan kotiani hieman tavallisuudesta poikkeavilla välineillä: en ole käyttänyt imuria lainkaan lähes seitsemään vuoteen.

Väsyin äänekkäisiin pömpeleihin

Yritin pitkään etsiä kunnollista imuria. Testasin aluksi monia ja päädyin lopulta muutaman satasen yksilöön. Parempia ja kalliimpiakin oli tarjolla, mutta ajattelin, että pienessä kodissani en kaipaa isoa tehoimuria.

En myöskään varsinaisesti rakasta imurointia. Äänekäs pömpeli johtoineen ja suuttimineen on valtavankokoinen kone.

Siksi hankin kakkosimurinkin: varrellisen laitteen, josta maksoin enemmän kuin tavallisesta imurista. Ajattelin, että hopeanvärinen imuri on tyylikäs, helppokäyttöinen ja sitä voi pitää aina esillä.

Sitten huomasin, että varsi-imurista oli aina virta lopussa, kun en muistanut ladata sitä koskaan riittävästi.

Nyt on kulunut lähes viisi vuotta, etten ole käyttänyt imureitani kodin viikkosiivoamiseen tai juuri muutoinkaan. Sen sijaan olen siirtynyt lastatekniikkaan: kerran viikossa vien vähäiset mattoni tuulettumaan ulos ja nautin, kun saan vedellä tyhjiä lattioita – lastalla.

Uskallan väittää, että ilman imurointiakin kotonani on keskivertoa vähemmän pölyä. Koiran kanssa asuessani puhdistan lattiani lastalla useita kertoja viikossa; muuten riittää yksi kerta viikossa.

Kun lastalla vedellessäni näen, kuinka paljon pölyä kerääntyy, saan siitä kieroutuneella tavalla suuremman tyydytyksen kuin imuroinnista. Imuriin pöly vain katoaa jotenkin mystisesti eikä omaa kädenjälkeään näe niin helposti.

Rakas lastani

Sain 20 vuotta sitten lahjaksi tavallisen siivouslastan, joka silloin kantoi nimeä ”magneettilasta”. Olen vaihtanut siihen lastaosaa, ja tuo rakkain siivousvälineeni on kulkeutunut kymmeniin koteihin, joissa olen asunut aikuisiälläni. Se tuntuu vetävän pölyn itseensä magneetin tavoin.

Kun lastan päälle kietoo mikrokuituliinan ja kostean siivousliinan, saa lattia tehopuhdistuksen pölyjen keräämisen jälkeen. Muita huonekaluja minulla on vähän, joten en tarvitse imuria niidenkään puhdistamiseen. Päiväpeiton voin pestä tai laittaa silloin tällöin hetkeksi kuivausrumpuun, jolloin koirankarvat irtoavat siitä.

Ohuella lastalla pääsen kätevästi pienimpiinkin nurkkiin keräämään pölyt pois. Se on myös ihanan hiljainen siivousväline eikä sen perässä roiku johtoa.

Olen jo miettinyt imurista luopumista kokonaan; siellä ne kaksi pömpeliä siivouskaapissani lojuvat käyttämättömänä ja vievät ison osan säilytystilasta.

Miten siivoat, jos sinulla ei ole imuria?

