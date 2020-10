Me Naiset

Vapaalla | Me Naiset

Tänään kannattaa olla uskollinen itselleen, kauris.

VAAKA

Ilmassa on epävarmuutta. Kotona ja perhepiirissä kannattaa olla kärsivällinen, sillä muutokset eivät tapahdu hetkessä. Kuunteleminen on tärkeää.

SKORPIONI

Pidä raha-asioita silmällä. Suuret hankinnat kannattaa säästää toiseen päivään. Ole erityisen tarkkana yksityiskohtien ja sopimusten kanssa.

JOUSIMIES

Joku haastaa sinut ajattelemaan uudella tavalla. Tunteet nousevat herkästi pintaan, kun kyse on arvoista. Diplomaattisella otteella pääset pitkälle.

KAURIS

Uutisesi eivät ilahduta kaikkia. Anna jokaisen mielipiteille tilaa. On tärkeää, että olet uskollinen itsellesi ja kuuntelet vaistoasi.

VESIMIES

Pidä huolta kodistasi, lähipiiristäsi ja itsestäsi. Mitään ei kannata tehdä tänään väkisin. Uuden projektin aloittaminen sopii päivään hyvin.

KALAT

Raha-asioihin on luvassa onnekkaita käänteitä. Nyt on hyvä hetki suunnitella lähitulevaisuutta. Tuttavalla on sinulle kiinnostava ehdotus.

OINAS

Käy läpi arkeasi ja tee muutoksia sinne, missä niitä kaivataan. Rutiiniesi tulisi sopia juuri sinulle. Muiden mielipiteet ovat nyt toissijaisia.

HÄRKÄ

Tunne-elämässäsi kuohuu. Nyt ei ole oikea hetki jäädä hautomaan asioita yksin. Tule ulos kuorestasi ja juttele hyvän ystävän tai perheenjäsenen kanssa.

KAKSONEN

Kuunteleminen ja läsnäolo ovat tänään pääasiat. Älä anna pikkujutun kasvaa kokoa, vaan ota se käsittelyyn sopivan tilaisuuden tullen. Ihmissuhteet menevät kaiken muun edelle.

RAPU

Ylimitoitettuja reaktioita kannattaa nyt välttää. Hyväksy se, ettet voi hallita muiden päätöksiä. Omaan asenteeseesi sen sijaan voit vaikuttaa.

LEIJONA

On hyvä hetki vetää henkeä ja hidastaa tahtia. Älä kiirehdi tekemään päätöksiä, jos kysymysmerkkejä on vielä liikaa. Sinun ei tarvitse sekaantua muiden ihmisten draamoihin.

NEITSYT

Työnnä tunneselkkausten analysointi nyt sivuun ja keskity käytännön kysymyksiin. Järjestelmällisyys säästää sinut monelta harmilta tänään. Ilmassa on romantiikkaa.