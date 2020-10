Listasimme tämän hetken 18 parasta hyvän mielen sarjaa – ja kyllä, Downton Abbeykin on taas nähtävissä

Kaipaatko hyvää katsottavaa? Jos maailman meno ahdistaa, kannattaa valita tv-sarja, joka tarjoaa naurua ja ehtaa todellisuuspakoa.

1. Downton Abbey

­

Englantilaisen kartanon elämää 1900-luvun alussa seuraava brittisarja Downton Abbey on ansainnut kaiken sille osoitetun suitsutuksen. Se on todellinen hyvän mielen sarja, vaikka kuolemaa ja yhteiskunnallisia epäkohtiakin nähdään. Mikään ei kuitenkaan ahdista katsojaa. Todellisuuspako on taattu!

Rikkaan Crawleyn perheen ja alakerran palvelusväen elämää seuraava sarja oli ilmestyessään niin suosittu, että fanit jäivät vaatimaan lisää, kun sarja päättyi vuonna 2015. Neljän vuoden ikävöinnin jälkeen odotus palkittiin, kun Downton Abbey -elokuva saapui leffateattereihin.

Missä: Amazon Prime Video. Downton Abbey -elokuva löytyy Viaplaysta.

2. Gilmoren tytöt

­

Stars Hollow’n pikkukaupungissa ei todellakaan tapahdu mitään pahaa. Gilmoren tytöissä arjen pieniä ongelmia ratkotaan sanailun lomassa. Kukaan ei ole liian ärsyttävä, paitsi kaikki ovat tavallaan liian nokkelia ja kivoja. He puhuvat hyvin nopeasti.

Jos jossain on lämmin tunnelma, niin tässä sarjassa, joka on tietenkin jo vintagea: se alkoi vuonna 2000. Ei kai kukaan enää nykyään näin valoisasti tunnelmoisi!

Missä: Netflixissä. Sieltä löytyy myös vuonna 2016 julkaistu neliosainen minisarja A Year in the Life, jossa palataan Gilmoren tyttöjen elämään.

3. Moderni Perhe

­

Tästä ei taatusti tule paha mieli! Kolmen tyystin erilaisen perheen arjesta kertova lämminhenkinen tilannekomediasarja Moderni perhe jaksaa naurattaa vuodesta toiseen. Myötähäpeää saa hetkittäin kokea, mutta kaikki hahmot ovat omalla tavallaan hurmaavia. Stereotypioita käsitellään, ja välillä annetaan jopa vähän ajattelemisen aihetta.

Sarjan 11. ja viimeinen kausi pyörii parhaillaan Yhdysvalloissa.

Missä: Kaudet 1–10 Netflixissä.

4. Sohvaperunat

­

Sohvaperunat-ohjelmassa ihan tavalliset suomalaiset katsovat televisiota kodeissaan – ja me katsomme heitä katsomassa televisiota. Niin yksinkertaista, ja silti se on kenties parasta viihdettä, mitä suomalainen tv tarjoaa. Sohvaperunoista esitetään jo yhdeksättä kautta.

Sohviksia seuraamalla selviää, jos on missannut jonkin viikon tv-ohjelman, jota ehdottomasti täytyii seurata. Sarjan päähenkilöistä tulee katsojalle melkein kuin ystäviä. Jokainen löytää sekalaisesta joukosta suosikkinsa. Ja mikä tärkeintä: Sohvaperunoista jää niin hyvä mieli, että se pelastaa huonommankin päivän.

Missä: Uudet, 10. kauden jaksot perjantaisin Yle TV2:lla klo 21. Kaudet 5–10 Yle Areenassa.

5. Queer Eye

­

Queer Eye eli Sillä silmällä lienee yksi viime vuosien hyväntuulisimmista ja koskettavimmista tosi-tv-sarjoista. Esimerkiksi The Guardian -lehti kirjoitti taannoin, että sarja on tärkein televisio-ohjelma pitkiin aikoihin.

Sarja perustuu männävuosien Sillä silmällä -ohjelmaan, jossa viisi homomiestä loihtii uuden tyylin heteromiehille. Uusi versio on rutkasti edeltäjäänsä raikkaampi, ajankohtaisempi ja koskettavampi. Se ei ole pelkkä muodonmuutosohjelma. Kyyneleet kohoavat katsojan silmiin kerta toisensa jälkeen, kun miesviisikko eli Fab 5 valaa autettaviinsa uskoa ja itseluottamusta. Lupaamme, ettet pety!

Missä: Netflixissä.

6. Pitääkö olla huolissaan?

­

Pitääkö olla huolissaan? -paneelikeskustelu on vähäeleisyydessään rauhoittava ja jutuissaan hauska sekä oivaltava. Ohjelmassa raati auttaa kaikesta huolehtivaa suomalaiskansaa ja kertoo mielipiteensä aiheesta kuin aiheesta. Sarja on taitavasti käsikirjoitettu, ja ohjelmasta jää poikkeuksetta aina hyvä mieli.

Erityisen ilahduttavaa on se, että ohjelman julkkisvieraat ovat hieman eri porukkaa kuin muissa keskusteluohjelmissa, joissa tyypillisesti vierailevat vain uusinta julkaisuaan markkinoivat artistit tai taiteilijat. POHin vieraat eivät ole niitä viikon ilmeisimpiä vakionimiä.

Missä: Kaudet 2–8 mtv-palvelussa, kaikki kaudet C Morella.

7. Fleabag

­

Fleabag jakaa mielipiteet: osa pitää sitä nerokkaana, osalle se ei uppoa. Sarja oli joka tapauksessa viime vuoden tv-sensaatio ja voitti kaksi Golden Globea. Ihanan suorapuheinen ja jopa roisi brittikomedia kertoo lontoolaisen sinkkunaisen elämästä raikkaalla ja kipeänhauskalla otteella.

Sarjan päänäyttelijä Phoebe Waller-Bridge on myös sarjan käsikirjoittaja. Hänestä kuulemme vielä lisää!

Valitettavasti joidenkin jaksojen katseluaika on jo päättynyt Areenassa, mutta sarja löytyy myös Amazon Primesta.

Missä: Amazon Prime Video.

8. Masterchef Australia

­

Kokkiohjelmia on tv-pullollaan, mutta ei ole Australian Masterchefin voittanutta. Siinä on kaikki kohdillaan. Kilpailijat kisaavat tosissaan, mutta kukaan ei ilkeile eikä juonittele, vaan kaikki tsemppaavat toisiaan liikuttavan pontevasti aina finaaliin saakka. Tuomarikolmikko on mahtava, tehtävät jännittäviä ja vierailevat julkkiskokit karismaattisia.

Ja se ruoka! Australian kotikokkien taidot ovat käsittämättömän kovaa tasoa. Sarjaa ei voi katsoa nälkäisenä, sillä vesi herahtaa taatusti kielelle.

Yksi varoituksen sana kuitenkin: jokaisessa kaudessa on käsittämättömät kuutisenkymmentä tunnin mittaista jaksoa. Onneksi sarjaa voi katsoa hiljalleen jakson kerrallaan.

Missä: Kausi 12 pyörii Nelosella. Kaikki kaudet katsottavissa Ruudussa.

9. Sex Education

­

Älä anna ennakkoluulojen hämätä: tämä teinisarja on niin hyvä, että jokaisen aikuisenkin kannattaisi katsoa se. Sex Education kertoo seksuaaliterapeuttivanhempien pojasta, joka ryhtyy jakamaan seksineuvoja koulussa auttaakseen tovereitaan petipulmissa.

Sarjan hahmot ovat aitoja ja omalaatuisia. Siinä näytetty seksi on tavallista ja samastuttavaa. Sex Education on paikoin kiusallista katsottavaa ja myötähäpeääkin saa tuntea, mutta kun symppikset hahmot kaiken sekoilun jälkeen löytävät ymmärrystä ja vastarakkautta, se lämmittää katsojan sydäntä aivan erityisen paljon. Kaiken kruunaavat ihanat walesilaismaisemat ja hahmojen vinksahtanut 1980-lukua henkivä pukeutumistyyli.

Missä: Netflixissä.

10. Frendit

­

Saako Frendeistä vielä tykätä? Siinä naureskellaan ylipainoisille ja ollaan vähän homofobisia, koska sellaista se kai 90-luvulla oli. Huumorin rytmitys on kuitenkin kohdillaan, ja ystävysten kohellus jaksaa lämmittää ja naurattaa. Sarja yksinkertaisesti toimii. Nykyteinitkin ovat löytäneet Frendit, kiitos suoratoistopalveluiden.

Missä: Netflixissä.

11. Skam

­

Kyllä, Skam! Muistathan vielä pari vuotta sitten suomalaiset villinneen norjalaisteinisarjan? Se löytyy yhä Yle Areenasta. Eikä haittaa, vaikka olisitkin jo ahminut sarjan sen ilmestyessä, sillä Skam kestää varsin hyvin uudelleenkatselun.

Skam kertoo kaikesta, mikä nuorten elämää koskettaa: ystävyydestä, rakkaudesta, seksistä, juhlimisesta, pettämisestä, itsensä etsimisestä... Ja se tekee sen niin uskottavasti ja realistisesti, että katsojasta tuntuu kuin katsoisi oikeita ihmisiä. Skam on yksinkertaisesti täydellinen.

Vaikka sarjassa riittää draamaa, kääntyy kaikki aina kuitenkin hyväksi. Siksi se toimii loistavasti myös hyvän mielen sarjana. Oli harmillista, että sarja loppui neljännen kauden jälkeen. Haaveilemme yhä Vilden ja Evenin omista kausista.

Missä: Yle Areenassa.

12. Brooklyn Nine-Nine

­

Brooklyniläisen poliisiaseman arjesta kertova Brooklyn Nine-Nine on ehkä yksi viime vuosien parhaimpia komediasarjoja. Sen näyttelijäkaarti on television monipuolisimpia, naishahmot huippuja ja huumori älykästä. Se rikkoo stereotypioita ja käsittelee tasa-arvoasioita hienosti.

Virkistävää on sekin, että sarja ei keskity parisuhdedraamailuun vaan hahmojen välisiin vahvoihin ystävyyssuhteisiin.

Oletko jo nähnyt Brooklyn Nine-Ninen? Katso samojen tekijöiden kaksi muuta superhauskaa sarjaa Parks and Recreation (Viaplay, Amazon Prime Video) ja The Good Place (Netflix).

Missä: Netflixissä.

13. Rupaul's Drag Race

­

Omassa piirissään suosittu Rupaul's Drag Race on suurelle suomalaisyleisölle yhä melko tuntematon. Sarjassa etsitään Amerikan seuraavaa drag queen -huippua. Kilpailijat joutuvat esittelemään taitojaan monella osa-alueella: he laulavat, näyttelevät, ompelevat asuja, tanssivat, räppäävät, imitoivat julkkiksia ja tietenkin huulisynkkaavat biisien tahtiin. Miten monipuolista!

Kilpailijat ovat tietenkin erittäin hauskoja ja värikkäitä persoonia. Eikä draamaakaan puutu!

Missä: Netflixissä.

14. Pirjo

­

Pirjo Heikkilän oma sketsisarja Pirjo vie katsojan viiden minuutin minijaksoissaan syvälle häpeän ytimeen. Pirjo on mukava ihminen, joka tahtoo muille hyvää, mutta täysin arkipäiväiset kohtaamiset johtavat hänen kohdallaan odottamattomiin käänteisiin ja katastrofaalisiin lopputuloksiin.

– Sarjassa taitaa olla aika tavalla suomalaisuutta mukana. Meillä lienee tapana ajatella paljon sitä, mitä muut meistä ja puheistamme ajattelevat. Tämä ohjelma ei varmasti toimisi kaikissa kulttuureissa, Pirjo Heikkilä on pohtinut.

Muista myös iki-ihana Siskonpeti!

Missä: Sekä Pirjo että Siskonpeti Yle Areenassa.

15. Frasier

­

I’m listening, toteaa Frasier Crane (Kelsey Grammer) radio-ohjelmassaan, ja katsoja uppoutuu syvemmälle mukavaan sohvapesäänsä. Frasier on yhä yksi kaikkien aikojen parhaista tilannekomediasarjoista. Se jaksaa ilahduttaa jaksosta toiseen älykkään huumorinsa, timanttisen käsikirjoituksensa ja hulvattomien näyttelijäsuoritustensa ansiosta.

Vuosina 1993–2004 esitetty yhdysvaltalainen komediasarja kertoo seattlelaisesta radiopsykiatri Frasier Cranesta. Sarja sivuhahmot ne vasta hilpeitä ovatkin: on Frasierin neuroottinen velipoika Niles, eläkkeellä oleva poliisi-isä Martin, radio-ohjelman tuottaja Roz ja brittiläinen kodinhoitaja Daphne.

Missä: Viaplay.

16. Modernit miehet

­

Onko kenelläkään niin vaikeaa kuin 2010-luvun muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten kanssa painiskelevalla keskiluokkaisella miehellä? Tästä lähtökohdasta komiikkaa repii Modernit miehet.

– Miehille, miehisyydelle ja niihin liittyville oletuksille nauraminen ei tuota minulle ongelmia. Itse kunkin pitää pystyä nauramaan itselleen, se on tervettä! Suurin osa niistä miesoletetuista, jotka minä tunnen, siihen myös pystyy, sarjassa näyttelevä Iikka Forss on vakuuttanut.

Näyttelijöinä sarjassa nähdään myös muun muassa Matleena Kuusniemi ja Eero Milonoff.

Missä: Yle Areenassa.

17. Grace & Frankie

­

Koskettava ja kaikin puolin lämmin sarja kahdesta seitsemänkymppisestä rouvasta (upeat Jane Fonda ja Lily Tomlin), joiden aviomiehillä on ollut vuosikymmenien mittainen suhde. Sarjan alussa miehet päättävät jättää vaimonsa ja mennä naimisiin keskenään.

Erojen jälkeen myös entisen rouvat muuttavat yhteen, vaikka eivät ole vuosien varrella olleet sydänystävyksiä. Pikkuhiljaa heidän välilleen syttyy tiivis ystävyyssuhde, johon oman säpinänsä tuo eläkeikäisten naisten pyrkimys löytää itsensä uudelleen.

Missä: Netflixissä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 3/2020.