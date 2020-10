Kaikki ei välttämättä ole sitä, mitä luulemme niiden olevan. Esimerkiksi lähes jokaisissa suomalaisissa liikennevaloissa julistetaan Jeesus-sanomaa symbolilla, jonka merkitystä moni ei tajua.

Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää – tai mitä luulemme niiden olevan. Tiesitkö, että näillä asioilla on ollut erikoinen alkuperä tai piilomerkitys?

1. Tuttikorut

90-luvulla joka toisen koululaisen repussa tai kaulassa roikkui värikkäitä, muovisia tutteja. Joillain niitä oli iso nippu ihan minituteista jättimäisiin, nyrkin kokoisiin tutteihin. Tuolloin tuttien kantajat tai heidän vanhempansa tuskin tiesivät, että tutti oli alun perin abortin vastustajien symboli.

2. Kellog’s-murot

Ihmiset ovat lusikoineet aamiaislautasiltaan Kellogg’s Corn Flakesejä jo 114 vuotta. Alun perin suositut maissihiutaleet kehitti lääketieteen tohtori John Harvey Kellogg veljiensä kanssa.

Kellogg oli kiinnostunut ravitsemuksesta, mutta hän eli myös käsityksessä, että masturbointi on syntiä ja ihmisen terveydelle haitaksi. Niinpä Kellogg keksi maissihiutaleet ja eli siinä toivossa, että ne hillitsisivät ihmisen seksuaalisia haluja.

3. Farkkujen pieni lisätasku

­

Farkkujen niin sanottu lisätasku on niin pieni, että sen käyttötarkoitus voi olla monille epäselvä. Toki sinne saa sujautettua kolikon tai hyvässä lykyssä tamponin, mutta kovin käytännöllinen ei tämä pikkuruinen tasku ole.

Alun perin taskulla oli kuitenkin tarkoitus. Farkkuvalmistaja Levi’s suunnitteli taskun, jotta karjapaimenet saivat sujauttaa sinne taskukellon. Tasku on jäänyt vakiintuneeksi elementiksi siksi, että se näyttää hyvältä.

4. Bandana-huivi takataskussa

­

Bandana-huivin suosio on kestänyt vuosikymmeniä, mutta sillä on ollut myös piilomerkityksiä riippuen siitä, missä sitä pitää.

70-luvulla New Yorkin homopiireissä sai alkunsa käytäntö, että takataskuun sijoitetulla huivilla ilmaistiin, oliko kiinnostunut olemaan seksissä aktiivisempi (top) vai alistuvampi (bottom) osapuoli. Jos huivin sujautti vasempaan takataskuun, aktiivinen rooli kiinnosti. Jos taas huivi löytyi oikeasta takataskusta, alistuvampi rooli tuntui mieluisammalta.

Erivärisillä huiveilla on ilmaistu myös kiinnostusta siitä, millaisesta seksistä olisi kiinnostunut. Esimerkiksi vaaleansininen oli värikoodi suuseksille, musta s&m-seksille ja tummansininen anaaliseksille

5. Paha silmä

­

Kreikan- ja Turkin-matkaajat eivät ole voineet välttyä näkemästä sinisiä lasisilmiä. 80- ja 90-luvulla sinisiä lasisilmiä alkoi näkyä suomalaistenkin kodeissa, kun lomamatkailijat roudasivat amuletteja, magneetteja ja avaimenperiä reissuiltaan.

Pahan silmän on alun perin ajateltu suojaavan pahantahtoiselta kiroukselta.

6. Ylöspäin osoittava etusormi liikennevalolaatikossa

­

Olet luultavasti seissyt valoissa ja painanut nappia, jotta valot vaihtuisivat nopeammin. Siis sitä, joka on sinisessä laatikossa liikennevalotolpassa. Napin alla on ylöspäin osoittava etusormi.

Etusormen tarkoitus on osoittaa, mistä nappia pitää painaa, mutta sillä on myös toinen merkitys. Se osoittaa, että Jumalan luo on vain yksi tie, ja se kulkee Jeesuksen kautta. Tätä samaa symbolia on käyttänyt Jeesus-liike 1970-luvulla.

Paina nappia -laatikoita valmistaa ruotsalaisyritys Prisma Teknik. Yrityksen toimitusjohtaja Jan Lund on kertonut muun muassa Helsingin Sanomille, että etusormisymbolin käyttäminen on tarkoituksellista ja yritys haluaa ihmisten julistaa tätä Jeesus-sanomaa.

7. Hymynaama

Hymynaamoja on esiintynyt erilaisissa merkityksissä jo 60-luvulta lähtien, mutta 80–90-luvun taitteessa symbolin omivat rave-kulttuurin harrastajat. Tällöin symboli liitettiin vahvasti myös päihteisiin, kun iloisia naamoja alettiin painaa ekstasitabletteihin sekä rave-bileiden mainosläpysköihin eli flyereihin.

Lähteinä myös: levistrauss.com, Medical Daily, The Local, The Vice, Me Naiset -arkisto, Wikipedia