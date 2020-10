Me Naiset

Sacha Baron Cohen irrottelee taas! Katsoimme historiallisen draaman The Trial of the Chicago 7 – lue arvostelu

Tällä kertaa Sacha Baron Cohen nähdään hippiliikkeen keulahahmo Abbie Hoffmanina – tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa.

Vietnamin sodan vastustajat järjestivät rauhanomaiseksi tarkoitettuja mielenosoituksia Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen vuoden 1968 puoluekokouksen yhteydessä. Mielenosoitukset muuttuivat väkivaltaisiksi. Seitsemän eri rauhanaatteen keulahahmoa, niin sanottu Chicagon seitsikko, joutui oikeuteen syytettynä mellakoihin yllyttämisestä.

Aaron Sorkinin Netflixille ohjaama tositapahtumista kertova historiallinen draama The Trial of the Chicago 7 saa ensi-iltansa suoratoistopalvelussa 16. päivä lokakuuta. Sitä ennen elokuvan voi nähdä elokuvateattereissa.

The Trial of the Chicago 7 kertoo tapauksesta syytettyjen näkökulmasta.

Viisi kuukautta kestänyt oikeudenkäynti muuttui heti alkaessaan silkaksi farssiksi, kun alkoi vaikuttaa ilmeiseltä, että tuomari Julius Hoffman oli jo tehnyt ratkaisunsa ennen kuin oikeudenkäynti edes alkoi. Oikeudenkäynnin lopputulos oli oikeusmurha. Syytetyt saivat pitkät vankeustuomiot. Frank Langella tekee vaikuttavan roolin tuomarina, jonka päätöksiä ei sanele oikeustaju, vaan kostonhimo.

Seitsikkoon kuului hyvin erilaisia ihmisiä, kuten hippiliikkeen johtohahmo Abbie Hoffman. Sacha Baron Cohen pääsee revittelemään Hoffmanin roolissa vapaan rakkauden ja huumeiden nimiin vannovana hörhönä, joka elokuvan perusteella ei tuntunut ottavan oikeudenkäyntiä tosissaan ennen kuin vasta sitten, kun tuomiot luettiin. Leffassa Hoffman näytti tuomarille keskisormea pukeutumalla oikeuteen tuomarinviittaan. Kun tuomari vaati häntä riisumaan sen, alta paljastui poliisin univormu.

Elokuvan tekee ajankohtaiseksi se, että seitsikon lisäksi syytettyjen penkille joutui myös afroamerikkalaisten oikeuksia ajaneen järjestön Mustien panttereiden perustaja Bobby Seale. Vuosina 1966–1982 toiminut järjestö näytti tietä vuonna 2013 syntyneelle Black Lives Matter -liikkeelle. Mustat pantterit keskittyi erityisesti poliisiväkivallan vastustamiseen, niin kuin Black Lives Matter -liikekin keskittyy.

Elokuvan muissa rooleissa nähdään muun muassa Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt ja Michael Keaton.

The Trial of the Chicago 7 *** 1/2

Ensi-ilta 2.10.