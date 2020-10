Me Naiset

Testaa, ketä rakastettua Muumilaakson asukasta muistutat eniten.

Muumit ovat erottamaton osa Suomea ja suomalaisten arkea. Kauppareissusta tai kierroksesta vaikkapa Helsingin keskustassa selviää tuskin ilman, että näköpiiriin osuu vähintään yksi muumiesine, oli se sitten muki tai reppu.

Jokaisella fanilla on oma lempihahmonsa, oli se sitten pippurinen Pikku Myy, utelias Muumipeikko, lempeä Muumimamma tai syvällinen Nuuskamuikkunen.

Muumihahmoilla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Pikku Myy on riemastuttavan suorasanainen, mikä saattaa näyttäytyä toisten mielestä kiusaamisena. Niiskuneitiä voi pitää turhamaisena, ja Muumipappa tuijottelee usein lähinnä omaa napaansa.

Jokaisella hahmolla on siis ”pimeä puolensa”, ja se tekee muumeista vain entistä nerokkaampia. Tove Janssonin luoma maailma on todentuntuinen ja syvä, hauska ja samalla viisas. Jansson pohjasi monet hahmot oikeisiin tuntemiinsa ihmisiin, ja todenmukaisuus tekee hahmoista inhimillisiä.

Moni on takuulla joskus miettinyt, ketä hahmoa muistuttaa itse eniten. Me Naiset laati persoonallisuustestin, joka kertoo, kuka Muumilaakson asukkaista on sinun kaltaisesi. Samalla saat tietää, mitkä ovat parhaita piirteitäsi – ja mitkä pimeitä puoliasi.

Testin luomisessa on käytetty apuna alkuperäisiä Muumi-kirjoja, Muumilaakson tarinoita -televisiosarjaa sekä Sirke Happosen Muumiopas-teosta (SKS).