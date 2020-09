Koko Pinterest-kansiota ei kannata automaattisesti siirtää kodin sisustukseen, neuvoo sisustussuunnittelija Anna-Kaisa Melvas.

Tällä hetkellä moni viettää kotona tavallista enemmän aikaa. Se saattaa saada pohtimaan sisustustakin uudelleen: pitäisikö olohuoneen seinät vihdoin maalata, tai olisiko nyt keittiön tasojen uusimisen aika?

Sisustussuunnittelijat Anna-Kaisa Melvas ja Emilia Åman tietävät useita trendiratkaisuja, joita sisustusta uusivan olisi hyvä miettiä kahteen kertaan.

1. Ne avoimet tilat

Moni asunnon ostaja päättää lisätilaa kaivatessaan ensi töikseen kaataa ”ylimääräiset” seinät. Melvas huomauttaa, että eritoten lapsiperheissä se voi myöhemmin kaduttaa.

– Lapsiperheille on helpompaa, että on erikseen keittiö, jossa on ruokapöytä. Keittiön sotku on asia, jonka harvoin halutaan leviävän olohuoneeseen.

Jos tila on avoin, siihen voidaan saarekkeella ja korotetulla reunalla tuoda hieman jakoa. Melvas kertoo tehneensä näin esimerkiksi puolikorkeilla kirjahyllyillä.

2. Kahden kerroksen olohuone

Melvas puhuu leikkisästi espoolaisomakotitaloista, joissa tilan tuntua on lisätty avaamalla olohuoneen katto toiseen kerrokseen.

– Nämä kahden kerroksen olohuoneet ovat haastavia. Kalusteiden mittasuhteet eivät mitenkään täsmää, Melvas nauraa.

Hän kertoo olleensa ratkomassa myös sitä, mitä tehdään monen metrin korkuiselle valkealle seinäpinnalle. Sen koristelu on haastavaa.

– Taide on kallista, mutta yksi lehti siinä seinän koristeena on vähän orvon näköinen. Isot valkoiset tilat vaativat isoja asioita.

3. Saunan lasinen seinä

Avaruus on tämän hetken hitti, ja sitä halutaan myös saunatiloihin. Trendikäs remppaaja asentaa lasin koko saunan ja pesuhuoneen väliseksi seinäksi.

Tällainen ratkaisu löytyi myös Melvaksen aiemmasta kodista. Se oli kompromissi.

– Meillä mieheni sai tehdä nämä valinnat, ja minä siunasin. En itse tykkää, että koko seinä on lasia, mutta ratkaisin sen niin, että seinä oli osittain kaakeloitu.

Yksi suuri haaste lasiseinässä on hankala puhtaanapito. Tämän vahvistaa Kuopiossa toimiva sisustussuunnittelija Emilia Åman.

– Jos lasia ei jokaisen pesun jälkeen muista puhdistaa lastalla, kalkki alkaa pikkuhiljaa kertyä lasin pinnalle.

4. Pinterest-ratkaisut

Melvaksen mukaan moni lähtee sisustamaan niin sanotusti ”all in” ja haluaa käyttää kerralla jokaisen idean Pinterestin inspiraatiokansiostaan. Niissä ongelma voi olla, että ratkaisut on usein suunniteltu aivan muualle kuin marraskuiseen Suomeen. Värisävy, joka näyttää ihanalta eteläranskalaisen huvilan budoaarissa ei välttämättä tavoita samaa vaikutelmaa täällä.

Remontteja tehdessä Melvas neuvoo pohtimaan erityisesti, mikä sopii juuri kyseisen asunnon henkeen.

– On hyvä miettiä, kuuluvatko nämä marokkolaislaatat tai tämä mustareunainen suihkuseinä juuri tähän kohteeseen. Eikä kalanruotoparketti yleensä ihan istu 80-luvun kerrostalokaksioon.

Juuri monet pintamateriaalitrendit aiheuttavat sisustussuunnittelijalle harmaita hiuksia. Ruusukultahanat tai kokovalkoiset pinnat voivat tuntua ihanilta juuri nyt, mutta ratkaisujen olisi hyvä myös kestää aikaa.

Åman myös muistuttaa käytännöllisyydestä.

– Yksi vitsaus ovat sormenjäljet, jotka näkyvät miltei miltä tahansa pinnalta. Kodinkoneita tai keittiön hanaa valitessa kannattaa selvittää tarkoin, mitä materiaalia tuote on, jotta tuhruilta vältytään.

Ja toisaalta, hyvää ei kannata lähteä tuhoamaan.

– Olin yhdessä kodissa, jossa oli todella hyväkuntoinen parkettilattia. Omistajat halusivat, että se hiotaan ja sille tehdään ranskalainen lakkaus. Ajattelin silloin, että älkää nyt hyvä luoja, se on ainakin kolmen, neljän tonnin remontti aivan turhaan! Melvas huokaa.

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla huhtikuussa 2020.