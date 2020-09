Peter Panin tarina menee uuteen uskoon, kun kertomuksen keskiöön nouseekin Darlingin perheen isosisko Wendy. Lopputuloksena on aivan ihana elokuva!

Darlingin sisarukset – isosisko Wendy (Devin France) sekä kaksospojat Douglas (Gage Naquin) ja James (Gavin Naquin) – hyppäävät ikuisen pikkupojan Peter Panin kanssa tavarajunan kyytiin ja matkustavat kohti Mikä-Mikä-Maan saarta.

Skotlantilaisen kirjailijan J. M. Barrien vuonna 1902 luoma hahmo Peter Pan on seikkaillut lukuisissa filmatisoinneissa. Nyt on vuorossa amerikkalaisen indieohjaaja Benh Zeitlinin versio, jonka hän on käsikirjoittanut yhdessä sisarensa Elizan kanssa.

Zeitlin häikäisi esikoisenaan ohjaamallaan draamallaan Beasts of the Southern Wild. Elokuva kertoi New Orleansin tulva-alueella elävästä kuusivuotiaasta tytöstä, joka turvautuu fantasioihinsa selvitäkseen arjen vastoinkäymisistä. Ohjaajan toista leffaa saatiin odottaa kahdeksan vuotta, mutta odotus palkitaan ruhtinaallisesti. Fantasiaelokuva Wendy osoittaa, ettei Zeitlinin esikoinen ollut mikään onnenkantamoinen, vaan ohjaajalla on oma vahva äänensä ja tyylinsä, joka erottuu amerikkalaisen elokuvan valtavirrasta.

Pääosissa nähdään jälleen lapsinäyttelijöitä, jotka yltävät huikeisiin näyttelijäsuorituksiin.

Zeitlinin tulkinta myös järjestelee Peter Panin tarinan uuteen uskoon. Kertomuksen näkökulma onkin Darlingin perheen isosiskon Wendyn. Wendy ei ole enää kaksoisveljiään kaitseva hissukka, vaan heitäkin pahempi rasavilli. Hän kiskaisee veljensä mukaan seikkailemaan Peter Panin kanssa ja haluaa jäädä asumaan Mikä-Mikä-Maahan.

Ikuinen pikkupoika Peter Pankin on kokenut muodonmuutoksen. 1900-luvun alussa Peterin roolissa teatteriesityksissä nähtiin useimmiten hento naisnäyttelijä, elokuvaversioissa häntä on näytellyt valkoinen pikkupoika. Zeitlinin Peter on kuitenkin Antigua ja Barbudan rastafarikylässä asuva valloittava kymmenenvuotias poika Yashua Mack. Elokuva on myös kuvattu saarivaltion ja sen naapurisaaren Montserratin huikeissa maisemissa, ja sivurooleissa nähdään paljon paikallisia ihmisiä.

Zeitlinin anarkistinen tulkinta ei ole mikään koko perheen elokuva. Meno on paljon rajumpaa kuin aiemmissa versioissa. Lapset kiroilevat ja riehuvat kuin pahaiset merirosvot. Leffan ikäraja onkin 12 vuotta.

Wendy ****

Ensi-ilta 25.9.