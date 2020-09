Syysillat ja huippujännittävät rikossarjat sopivat täydellisesti yhteen. Valitsimme suosikkimme – tältä listalta löydät taatusti katsottavaa.

Pimeät ja sateiset syysillat on mukava viettää sohvannurkassa televisiosarjoja katsellen. Syystunnelmaa piristävät toki kepeät komediasarjat, mutta joskus synkkyydessä on mukavaa velloa. Sellaiseen nälkään ei toimi mikään niin hyvin kuin kunnollinen rikossarja.

Valitsimme suosikkimme television ja suoratoistopalvelujen rikossarjojen joukosta. Jos rakastat jännitystä ja sitä, että yrität saada mysteerin loppuratkaisun selville ennen kuin se paljastuu, tämä lista on sinua varten!

1. Breaking Bad (Netflix)

­

Lukion kemianopettajalla todetaan keuhkosyöpä, ja hän alkaa valmistaa ja myydä metamfetamiinia taatakseen perheensä taloudellisen tulevaisuuden. Breaking Bad on äänestetty kaikkien aikojen parhaaksi televisiosarjaksi IMDb-elokuvasivustolla. Se ei ole mikään ihme: synkkä, mutta samalla inhimillinen sarja on äärimmäisen jännittävä, hyvin käsikirjoitettu, hahmot ovat uskottavia ja näyttelijäntyö erinomaista. Breaking Bad on myös siitä poikkeuksellinen sarja, että se vain paranee edetessään ja pitää otteessaan viimeiseen jaksoon asti.

Sarjan katsottuasi voit katsoa heti perään Netflixin El Camino -elokuvan, joka jatkaa onnistuneesti siitä, mihin sarja loppui.

2. How to Get Away with Murder (Netflix)

Professori Annalise Keating vetää yliopistolla rikosoikeuden perusteiden kurssia ja valitsee viisi opiskelijaa töihin lakiyritykseensä. Samalla yliopistokampukselta löytyy opiskelijatytön ruumis, ja Keating ja opiskelijat sekaantuvat itsekin murhatapaukseen.

Kiinnostavasti rakennetussa sarjassa vuorottelevat nykyhetkeen sijoittuvat kohtaukset ja takaumat. Sarjassa hienointa on Annalise Keatingia näyttelevä Viola Davis, joka on todellinen bosslady kaikkine epätäydellisyyksineen.

3. Sorjonen (Yle Areena, Netflix)

­

Sujuu se nordic noir meiltäkin. Suomalaista Sorjosta on kiitelty lähes Silta-sarjan veroiseksi. Rikostutkija Kari Sorjonen (Ville Virtanen) muuttaa vaimonsa synnyinseudulle Lappeenrantaan rauhallisemman työnkuvan toivossa, mutta pikkukaupungin rikokset tulevat lopulta enemmän miehen iholle kuin mikään aikaisemmin. Lisäksi puidaan Sorjosen kotielämää ja Lappeenrannan kaupunginjohdon juonittelua.

Koukuttavan sarjan jokaista yksittäistä rikosta seurataan sarjassa parin kolmen jakson verran, ja ne tekee mieli ahmia kerralla. Dialogi on paikoin pökkelöä, mutta hieno kuvaus ja järvi- ja metsämaisemat pelastavat. Sorjosen kolmas kausi ilmestyy loppuvuodesta.

4. Uusi Sherlock (Netflix)

BBC:n Sherlock nosti Benedict Cumberbatchin maailmanmaineeseen, ja syystäkin. Uudessa Sherlockissa Arthur Conan Doylen ilmiömäisen nerokas Sherlock Holmes -salapoliisihahmo on tuotu nykyajan Lontooseen. Apuria, tohtori John Watsonia näyttelee Martin Freeman. Sarja on voittanut yhdeksän Emmy-palkintoa ja IMDb-leffasivustolla katsojat ovat arvioineet sen kaikkien aikojen viidenneksi parhaaksi televisiosarjaksi.

Sherlockista on ilmestynyt neljä tuotantokautta, yhteensä vain yhdeksän jaksoa. Lisäksi vuonna 2016 julkaistiin The Abominable Bride -erikoisjakso. Sarjan jatko on epävarma: sekä Freeman että Cumberbatch ovat kertoneet olevansa kovin kiireisiä muiden projektien parissa.

5. Loukussa (Yle Areena, Netflix)

Vuonosta löytyy paloitellun ruumiin torso. Myrsky pyyhkäisee yli Itä-Islannissa sijaitsevan pikkukylän, jonka asukkaat jäävät lumimyrskyn vuoksi loukkuun viikoiksi. Syntyy klaustrofobinen painajainen: onko murhaajakin loukussa naapureidensa joukossa?

Loukussa-sarjan tuotanto on islantilaisten kaikkein aikojen suurin draamasatsaus. Tapahtumapaikka tekee melko perinteisestä rikollisjahdista kiehtovan. Kuvankaunis Islanti pääsee sarjassa oikeuksiinsa. Henkilöhahmot ovat vahvoja. Etenkin päähenkilö, poliisipäällikkö Andri on mahtava nallekarhu.

6. Silta (C More, Netflix)

­

Oletko edes rikossarjafani, jos et ole katsonut Siltaa? Euroopan parhaaksi draamasarjaksi valittu tanskalais-ruotsalainen Silta on nordic noirin suunnannäyttäjä. Sarjasta on ilmestynyt neljä tuotantokautta, eikä jatkoa ole luvassa.

Ensimmäisen kauden alussa Juutinrauman sillan puolivälistä löytyy naisen ruumis, täsmälleen Tanskan ja Ruotsin rajalta. Omalaatuinen ruotsalaispoliisi Saga Norén (Sofia Helin) saa työparikseen tanskalaispoliisi Martin Rohden (Kim Bodnia), ja kaksikko alkaa selvittää kummallista rikostapausta.

7. American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson (Netflix)

Amerikkalaisen rikosdraaman ensimmäinen kausi seuraa O.J. Simpsonin murhaoikeudenkäyntiä sekä syyttäjän että puolustuksen näkökulmasta. Kymmenosaisen sarjan draaman kaari pysyy hyvin yllä ja roolisuoritukset ovat uskottavia.

Amerikkalaisjalkapalloilija Simpsonia syytettiin ex-vaimonsa Nicole Brown Simpsonin ja tämän ystävän Ron Goldmanin murhasta. Tosielämän oikeudenkäynti vuosina 1994–95 paisui valtavaksi mediasirkukseksi. Tapaus jakoi jyrkästi etnisiä ryhmiä Yhdysvalloissa, ja myös nämä elementit käsitellään sarjassa riipivästi.

8. American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (Netflix)

American Crime Story -sarjan jokainen kausi käsittelee uutta tosielämän rikostapahtumaa. Toisella kaudella seurataan muotisuunnittelija Gianni Versacen murhaa ja tämän murhanneen Andrew Cunananin elämää. Versace murhattiin kotirappusilleen Miami Beachilla vuonna 1997.

Cunanania näyttelevä Darren Criss riittää melkein yksinään syyksi katsoa sarjan toinen kausi. Criss palkittiin huikeasta roolisuorituksestaan sekä Emmyllä, Golden Globe -patsaalla että Screen Actors Guild -palkinnolla.

9. Killing Eve (HBO Nordic, C More)

­

Kerrankin jännityssarja, jonka pääosissa on kaksi naista. Eve (Sandra Oh) on elämäänsä ja työhönsä kyllästynyt brittien turvallisuuspalvelun viranomainen, joka haaveilee pääsevänsä vakoojaksi. Tarinan pahis on Villanelle, poikkeuksellisen ovela ja älykäs tappaja.

Naisten kohtalot kietoutuvat yhteen, kun Eve määrätään vartioimaan Villanellen suorittaman murhan ainoaa silminnäkijää. Siitä alkaa ajojahti, jonka aikana molemmat naiset kehittävät toisistaan pakkomielteen.

10. Le Bureau, vakoojaverkosto (Yle Areena)

Ranskalaisessa vakoojadraamassa agentit soluttautuvat ulkomaille ja yrittävät muun muassa eliminoida kansainvälisiä rikollisia. Le Bureaussa seurataan useampaa agenttia kerrallaan, ja tapahtumat etenevät nopeasti. Tylsistymisen vaaraa ei ole! Le Bureauta on kehuttu yhdeksi kaikkien aikojen parhaimmaksi ranskalaissarjaksi, ja sitä fanittaa tiettävästi myös Suomen Suojelupoliisin henkilökunta.

Agenttien tehtävät vaikuttavat kylmäävän todentuntuisilta – ei siis ihme, että jaksojen alussa on ilmoitettu, että mahdolliset yhteneväisyydet tosielämän kanssa ovat silkkaa sattumaa. Sarjassa vilahtaa suolenpätkiä, mutta myös rakkautta ja peiton heiluttelua. Varsin tasapainoinen kokonaisuus siis.

11. Fargo (Viaplay, HBO Nordic)

Coenin veljesten samannimiseen vuoden 1996 elokuvaan perustuva Fargo on loistava rikossarja, mutta myös mustalla huumorilla höystetty komedia. Todellisuudesta ammentava rikostarina alkaa, kun muuan Lorne Malvo (Billy Bob Thronton) pysähtyy minnesotalaiseen pikkukaupunkiin, jossa käynnistyy verinen tapahtumaketju. Sarjan hienous piilee hahmojen välisessä dynamiikassa ja absurdeissa tapahtumissa.

12. True Detective (HBO Nordic)

­

True Detective on melko erikoinen sarja, sillä sen jokainen tuotantokausi sisältää eri näyttelijät ja henkilöhahmot. Ensimmäinen kausi kertoo kahdesta rikosetsivästä, jotka tutkivat Louisianassa 17 vuoden ajan tapahtuneita murhia. Superkehuttu sarja tunnetaan taidokkaasta dialogistaan ja yksityiskohtaisesta tarinankerronnastaan.

Sarjan ensimmäinen kausi oli huippuhyvä, toinen hienoinen pettymys. Kolmas kausi oli onneksi jälleen kiinnostava.

13. Broadchurch (Netflix)

Kuvitteelliseen Broadchurchin pikkukaupunkiin Englannin etelärannikolla sijoittuva sarja on kovin kehuttu. Rannalta löydetään pikkupojan ruumis, ja rikostutkinta lankeaa kaupunkiin vasta saapuneen rikoskomisarion vastuulle. Naispääosassa on ihana Olivia Colman, joka on tuttu myös The Crownista kuningatar Elisabet II:n roolista. Muutenkin pääosan poliisikaksikko on loistava (miespääosassa David Tennant), sillä heidän kemiansa ja synkähkö huumorinsa toimivat mainiosti yhteen.

14. Aallonmurtaja (C More)

Aallonmurtaja-sarjassa seurataan Tuulan (Maria Ylipää) ja Upin (Turkka Mastomäki) elämää. Kaksikko pyörittää Kotkassa rikollisliigaa ja yrittää siinä samalla elää mahdollisimman tavallista perhe-elämää ja pitää lapsensa poissa kaikesta hämärästä.

Maria Ylipää on loistava roolihahmossaan, jossa riittää ristiriitaisuuksia. Myös Sanna-Kaisa Palo onnistuu sivuroolissaan umpirehellisenä poliisina. Toisella kaudella katsoja koukuttuu seuraamaan sitä, pystyykö Ylipään hahmo Tuula irrottautumaan rikollisesta elämäntavastaan vai ei.

15. Mindhunter (Netflix)

­

Jos sarjamurhaajien mielenliikkeet ja psykologinen analysointi kiinnostavat, Mindhunter on valintasi. Sarjassa kaksi FBI-agenttia kehittää rikostutkimusta 1970-luvulla, jolloin psykologialle vielä naureskeltiin poliisipiireissä. Myöskään sarjamurhaajia ei käsitteenä vielä tunnettu.

Sarjan haastattelutilanteissa on käytetty apuna oikeita sarjamurhaajien haastattelumateriaaleja. Yhdennäköisyys menneisyyden monstereiden ja näyttelijöiden kesken on mieletön. Cameron Britton on roolissaan niin samanhenkinen sarjamurhaaja Ed Kemperin kanssa, että kylmät väreet kulkevat selkäpiitä pitkin ja aivot menevät solmuun.

16. I’ll Be Gone in the Dark (HBO Nordic)

Michelle McNamaran Katoan yön pimeyteen -menestyskirjaan perustuva kuusiosainen dokumenttisarja on hyytävää katsottavaa. Sarja kertoo väkivaltaisen raiskaajan, Golden State Killerin, etsinnöistä ja yhdestä naisesta, joka antoi murhatutkimukselle koko elämänsä. Dokumentissa pääosassa on itse toimittaja Michelle McNamara, jolle synkkä murhatutkimus aiheutti lopulta mielenterveysongelmia ja ajoi hänet ennenaikaiseen kuolemaan vuonna 2016.

17. Murha Sandhamnissa (Yle Areena)

­

Eräänä ihanana aamuna Sandhamnin saarella kesälomalla oleva asianajaja Nora Linde päättää lähteä aamu-uinnille kahden pikkulapsensa kanssa. Vedessä hän törmää johonkin: kelluvaan ruumiiseen, joka on kietoutunut vanhaan kalaverkkoon. Näistä tapahtumista alkaa Murha Sandhamnissa -sarja, joka pohjautuu entisen asianajajan, nykyisen kirjailijan Viveca Stenin romaaneihin. Kerrontaa tahdittavat maalaukselllisen huvila-alueen idyllin kuvaus sekä Tukholman ulkosaariston murhat.

18. The Killing (Netflix)

Murhatutkijat Linden ja Holder selvittävät synkkiä rikoksia sateisessa Seattlessa. Kummallakin on omat karut taustansa, joita he yrittävät peitellä parhaansa mukaan.

Kutkuttavan sarjasta tekee erityisesti rikosetsivien välinen jännite, joka saa katsojan toivomaan, että heidän suhteensa muuttuisi vähän muuksikin kuin kollegiaaliseksi. Sarjassa on vahva nordic noir -viba, eikä ihmekään, sillä se perustuu tanskalaiseen Rikos-nimiseen sarjaan.

19. Unbelievable (Netflix)

­

Kahdeksanosainen minisarja kertoo 18-vuotiaasta Marie Adlerista (Kaitlyn Dever), jonka asuntoon tunkeutuu naamioitunut mies, joka raiskaa Marien veitsellä uhaten. Poliisit eivät usko tytön tarinaa. Toisaalla kaksi naisetsivää tutkii samankaltaisia raiskaustapauksia, ja sarjaraiskaajan jahti alkaa.

Tositapahtumiin perustuva Unbelievable on kipeä, mutta todella voimakas ja vaikuttava kokemus.

20. The Outsider (HBO Nordic)

Georgian osavaltion pikkukaupungin etsivä saa tehtäväkseen selvittää, kuka murhasi metsästä löytyneen 11-vuotiaan pojan.

The Outsider vaikuttaa aluksi tavalliselta murhamysteeriltä, mutta pian tarinaa alkavat värittää yliluonnolliset piirteet. Se ei ole ihme: sarja perustuu kirjailija Stephen Kingin Ulkopuolinen-romaaniin. Sarjan on käsikirjoittanut useista rikosdraamoista (mm. The Wire) tuttu Richard Price.

21. Dark (Netflix)

Kuin Stranger Things, mutta synkempi. Hämärä ja mystinen, jo lähes kulttisuosiota nauttiva Dark on Netflixin ensimmäinen saksalainen alkuperäissarja ja suoratoistopalvelun suosituimpia ei-englanninkielisiä teoksia.

Ensimmäinen kausi alkaa, kun lapsi katoaa saksalaisessa pikkukaupungissa. Sarja kertoo neljästä eri suvusta, joiden jäsenten kohtalot kietoutuvat toisiinsa. Tarinaa kuljetetaan useassa aikatasossa. Enempää emme paljasta.

22. Liar (HBO Nordic)

Brittiläisen minisarja Liarin pääosassa on opettaja Laura (Joanne Froggatt), joka päätyy treffeille oppilaansa isän, hottiskirurgi Andrew Earlhamin (Ioann Gruffudd) kanssa. Treffi-ilta päättyy ristiriitaisiin tunnelmiin, ja illan tapahtumilla on pitkäaikaisia seurauksia molemmille osapuolille ja heidän läheisilleen. Kuka puhuu totta, ja kuka ei?

Sarjasta on tehty kaksi tuotantokautta, joissa molemmissa on kuusi jaksoa. Etenkin ensimmäinen tuotantokausi on katsomisen arvoinen. Juoni pitää otteessaan loppuun asti, ja käänteet yllättävät.

23. Sharp Objects (HBO Nordic)

­

Paikallislehden toimittaja Camille (loistava Amy Adams) lähtee vastentahtoisesti pienelle kotipaikkakunnalleen kirjoittamaan siellä tapahtuneista murhista. Paluu lapsuuden elinpiiriin nostaa pintaan vaikeita muistoja, jotka Camille on halunnut unohtaa riuhtaistuaan itsensä neuroottisen ja kontrolloivan äitinsä huolenpidosta.

Sarja on hieno ja juoneltaan yllätyksellinen kuvaus kummallisesta äiti-tytärsuhteesta. Psykologinen jännäri perustuu hittikirjailija Gillian Flynnin romaaniin.

24. When They See Us (Netflix)

Viittä syytöntä tummaihoista teinipoikaa syytetään raa’asta, Manhattanin Keskuspuistossa tapahtuneesta raiskauksesta. Neliosainen minisarja When They See Us perustuu vuoden 1989 tositapahtumiin.

Ensimmäinen jakso tempaa otteeseensa, vaikka sarjaa on todella vaikeaa katsoa. Sarja sai 11 Emmy-ehdokkuutta ja tunnustusta erityisesti loistavista näyttelijävalinnoistaan.

25. The Wire (HBO Nordic)

Baltimoren kaupunkiin sijoittuva The Wire (Langalla) näyttää ja tuntuu poliisisarjalta, mutta kertoo vähän kaikesta muusta: korruptoituneesta Amerikasta, huumekaupasta, politiikasta. Se on karun realistinen ja tarkka kuvaus omasta ajastaan – sarjaa alettiin esittää vuosi WTC-iskujen jälkeen vuonna 2002.

Sarjassa on paljon henkilöhahmoja (The Affairista tuttu Dominic West, upea Idris Elba) ja verkkainen alku, eikä se välttämättä tempaise saman tien mukaansa. Jos malttaa jatkaa, pääsee mukaan yhteen kaikkien aikojen parhaista tv-sarjoista. The Wire ei saanut pyöriessään ansaitsemaansa yleisöä, sillä se oli silloisiin sarjoihin verrattuna hidastempoinen ja suurin osa hahmoista ei ollut valkoihoisia. Nykyään sarja nauttii kuitenkin kulttimainetta – syystäkin.

Kaipaatko vieläkin lisää katsottavaa? Muista myös nämä sarjat: