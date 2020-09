Me Naiset

Maria Veitola häkeltyi tv:ssä Jukka Rintalan kultahippusuolalla silatusta arjesta – tavalliset naiset kertovat nyt 9 asiaa, joissa on sitä todellista arjen ylellisyyttä

Shellin pihvi ei kaipaa pintaansa kultahippusuolaa eikä alleen Versacen lautasta.

Tämän viikon jaksossa Maria Veitola yökyläili Jukka Rintalan ja tämän puolison Matti Vaskelaisen vapaa-ajan kodissa Sointulassa. Muotisuunnittelija on avannut arkeaan julkisuudessa harvoin.

Parin elämä osoittautuu ylelliseksi. Maria Veitola häkeltyy, kun pöytään katetaan luksusmuotitalo Versacen astiat. Suolassakin on ”vähän kultahippuja”.

Mutta voi pojat ja tytöt! Meidän tavallisten naisten arki se vasta Marian häkeltäisikin – tässä herkullisimmat palat suoraan ruotsalaisen huonekalujätin tuotannolla sisustetuista kodeista:

1. Uusi erilainen vessanraikastin. ”Häivyttää myös kissankakan hajun.”

2. Pihvit lähi-Shellillä. ”Siitä on parisuhdeaika pikkulapsiperheessä tehty.”

3. Muutama kanerva ja kausivalot parvekkeella. ”Heti tuntuu kotoisalta.”

4. Lidlin ykkösolut. ”Kruunaa etäpäivälounaan.”

5. Mittava muumimukikokoelma. ”Niitä on sen verran monta, että voin valita aamuisin sopivan kahvimukin fiiliksen mukaan. Joskus on mörköpäivä, joskus olo on kuin juhannuskukkia poimivalla niiskuneidillä. Minkähän Maria valitsisi?”

6. Ranskalainen vaatetuoksu. ”Ostin juuri, ettei tarvitse pestä vaatteita niin usein. Sopii myös teinille, jolla on hajukammo.”

7. Holiday Clubin tohvelit. ”Kuin kylpylälomalla olisi.”

8. Bambuinen kännykkäteline. ”Voi katsoa Masterchef Australiaa keittiössä samalla kun kokkailee.”

9. ”Miulla on just uunissa aika ylellinen ruoka. Oli jotku hiton naudan palapaistilihat tullu joskus ostettua ja ne oli pakko tänään käyttää. Oli avattu punkku ja aattelin, että no eikö joku burgundinpata ole hyvä. Kävi ilmi että siihen ois tarttenu myös pekonia ja kaikkee, mut mietin että ei se nyt oo niin justiinsa. Sitten huomasin ettei ollu myöskään sipulia eikä laakerinlehtiä eikä palsternakkaa, oli oikeestaan vaan lihaa ja punkkua.

Sitten laitoin naapurille viestiä että oisko teillä sipulia. Hän vastasi että heillä ei ole kotona ketään kotona, mutta eikö minulla ole vara-avain, voinhan käydä jääkaapista katsomassa. Kävin! Löysin laakerinlehtiäkin sieltä kun vähän pengoin.”

Myös nämä mainittiin: Dr. Oetkerin pakastepitsa, mozzarella ja kinkku-ananas (!), valkkarin kanssa joka toinen tiistai-ilta. Saunavuoro taloyhtiön saunassa. Noutosushi. Iltapäiväkahvit, joskus oikein jollain Kulta-Katriinaa paremmalla sumpilla. Se, kun raskii ostaa graavilohta leivän päälle.

Mikä on sinulle arjen ylellisyyttä? Kerro kommenteissa!