Milloin Ensitreffeissä alkaa tapahtua? Entä latistivatko poikkeusolot tunnelmaa? Tuottaja Jasmi Kuusisto vastaa katsojia askarruttaviin kysymyksiin.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta on nähty vasta kolme jaksoa, mutta jo niiden pohjalta on herännyt monia kysymyksiä. Kysyimme MTV:n vastaavalta tuottajalta Jasmi Kuusistolta 11 kysymystä, jotka mietityttävät katsojia.

1. Kolmen jakson jälkeen pareilla tuntuu menevän oikein kivasti. Ei ole syntynyt vielä yhtään draamaa eikä ”gatea”. Katsojaa uhkaa tylsistyminen. Missä jaksossa alkaa tapahtua vai alkaako?

– Pariskuntien tulevaisuutta ei ole käsikirjoitettu. Luonnollisesti kahden elämän yhteensovittaminen tuo omia haasteitaan, jotka ovat jokaisessa parisuhteessa yksilöllisiä, ja myös niitä päästään seuraamaan kauden aikana.

Eikä huolta tylsistymisestä, käänteitä on luvassa! Tällä kaudella on myös täysin uudenlaisia tapahtumia. Yksi näistä on se, kun osallistujat pääsevät tapaamaan toisiaan. Miehet jakavat tuntojaan Kari Kanalan johdolla ja naiset kohtaavat Marianna Stolbow’n kanssa. Muiden kertomukset saavat parit peilaamaan omaa suhdettaan ja avioliittoaan uusista näkökulmista.

Katilla, 29, ja Jannella, 33, on mennyt niin hyvin, että posket ovat arat hymyilemistä.­

2. Tomaatin ”väärin” pilkkominenkaan ei tällä kertaa aiheuttanut hymähdystä kummempaa reaktiota. Ovatko tämän kauden osallistujat kaikkien aikojen tasapainoisimpia tyyppejä?

– Jokainen ihminen on oma persoonansa. Ohjelman ideana on löytää mahdollisimman yhteensopivat yksilöt toisilleen. Se mihin suhteet vievät, nähdään syksyn aikana.

Emman, 26, mielestä Tommi, 36, leikkaa tomaatit väärin, mutta asia ei ainakaan toistaiseksi ole aiheuttanut mielipahaa.­

3. Korona-aika välittyy kotikatsomoihin. Häät näyttivät tänä vuonna edellisiä kausia ankeammilta, ja ensitapaaminenkin asiantuntijan kanssa (Elina Tanskanen) hoidettiin puhelimitse. Millaisia muita ongelmia ja poikkeusjärjestelyitä ohjelman kuvaaminen korona-aikana aiheutti?

– Häät ovat aina henkilökohtainen ja osallistujiensa näköinen juhla. Vaikka koronariski täytyi huomioida tarkasti hääjuhlissa ja niiden suunnittelussa, emme usko osallistujien pitäneen juhlia ankeina, eikä sellaista mielikuvaa mielestämme syntynyt jaksostakaan.

Sisällössä näkyvin koronan aiheuttama muutos on varmasti häämatkojen sijoittuminen kotimaahan, joka lopulta tuntui tuovan hääpareille Suomen luonnon harmonisuuden myötä rauhallista ilmapiiriä tutustua toiseen. Korona on varmasti vaikuttanut jokaisen suomalaisen arkeen, ja tuotannossa noudatettiin tarkasti ohjeistuksia osallistujien sekä työryhmän turvallisuuden takaamiseksi.

Juuditilla, 29, ja Tommilla, 36, synkkasi ensihetkestä alkaen.­

4. Häämatkakohteet olivat tänä vuonna Teijo, Iso-Syöte, Koli ja Ruka. Latistivatko Suomi-kohteet tunnelmaa?

– Häämatka on jokaiselle sen kokeneelle aina erityinen matka. Kohteet olivat erilaisia, niin kuin ovat meidän osallistujammekin ja jokaiselle parille pyrittiin löytämään heidänlaisensa häämatkakohde.

Tunnelma rakentui hyvässä suhteessa parille sopivasta aktiviteetista, rauhassa toiseen tutustumisesta ja kiireettömistä hetkistä Suomen kauniissa luonnossa. Suomessa on paljon todella hienoja, tunnelmallisia paikkoja. Tässä tilanteessa kaikki ymmärtävät, miksi ulkomaankohteita ei häämatkoiksi valittu.

5. Millaista tukea osallistujat saavat ennen kuvauksia ja kuvausten aikana?

– Asiantuntijat ovat osallistujien tukena alusta asti, ja keskusteluapua on tarjolla.

Matilla, 35, ja Miralla, 32, on myös mennyt mukavasti, mutta he neljästä parista he vaikuttavat varautuneimmilta.­

6. Tällä kaudella mukana on Matti, joka ei ole ikinä seurustellut. Oliko suuri riski valita mukaan ihminen, jolla ei ole kokemusta vakavassa, intiimissä suhteessa olemisesta?

– Se, ettei ole seurustellut pidempiaikaisesti aiemmin, ei ole syy jättää pois hakuprosessista. Eihän aiempi seurusteluhistoria määritä onnistumista uudessa parisuhteessa.

7. Mitkä asiat estävät ihmisen osallistumisen ohjelmaan?

– Alaikäiset lapset poissulkevat ohjelmaan hakemisen. Lisäksi hakijan tulee olla yli 22-vuotias. Haemme ohjelmaan loppuelämän kumppania etsiviä ihmisiä. Emme heitä, joiden motiivina on esiintyä televisiossa.

8. Aikaisemmilla kausilla ei ole juurikaan puhuttu seksistä. Puhutaanko tällä kaudella? Jos ei, niin miksi ei?

– Teemme hyvin dokumentaarista ohjelmaa, joka etenee osallistujien ehdoilla. Seksistä puhumisen avoimuus on jokaisen henkilökohtainen asia.

9. Miksi ohjelmassa ei vieläkään ole muita kuin heteropareja?

– Ohjelman lähtökohtana on muodostaa asiantuntijoiden avulla mahdollisimman yhteensopivia pareja ja kestäviä rakkaustarinoita. Tähän mennessä hakijoista on löytynyt toisilleen sopivia ainoastaan heteropareista.

10. Tähän mennessä mieleen on jäänyt lähinnä Kari Kanalan ”Ota löysin rantein” -vinkki, mutta muuten asiantuntijat ovat olleet pienessä roolissa. Onko heidän rooliaan ja ruutuaikaansa vähennetty tällä kaudella?

– Asiantuntijoiden rooli ja pareille antama tuki on huomattavasti isompi kuin ohjelmassa näkyy. Ohjelman pääosassa ovat parien tarinat, ja kuulemme edelleen asiantuntijoiden kommentteja ihmissuhteiden haasteista. Kommentointia ei ole vähennetty, vaan heidän viisauksiaan käytetään aina ohjelmasisällön tarpeen mukaan.

11. Mitä sellaista olette oppineet tuotannossa aikaisemmilta kausilta, mitä olette tällä kaudella yrittäneet välttää?

– Vältettävät asiat ovat johtuneet enemmänkin koronan myötä tulleista rajoituksista, jotta pystyimme takaamaan kaikkien tuotannossa mukana olleiden turvallisuuden.

Aiemmilta kausilta oppina tätä kautta ajatellessa on ollut se, että olemme voineet antaa mahdollisuuden yhdelle lisäparille löytää elämänsä rakkaus ohjelman kautta, kun tällä kaudella on neljä paria aiemman kolmen sijaan.